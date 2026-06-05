Díszes menüsor:
Nosalty Mit főzzek ma? Karfiolleves, sütőben sült rizses hús és sárgabarackos túrótorta tölt meg
A boltokba, piacokra már érkezett némi sárgabarack, mindenképp landoljon feltétként a túrótortában!
A boltokba, piacokra már érkezett némi sárgabarack, mindenképp landoljon feltétként a túrótortában!
Díszes menüsor:
A bodzavirágzás a legszebb tavaszzáró esemény: a bokrok illatát messzire viszi a szél, és ekkor már csak a pár nap múlva kész bodzaszörp körül jár az eszünk!
A kertben rengeteg a friss kapor, ezért ez a kedvenc ételünk készült ebédre.
Ezt a receptet egy igazi olasz háziasszony konyhájából leshettem el. Nagyszerűsége az egyszerűségében és a jóminőségű alapanyagokban rejlik, mint oly sok olasz receptnél. Az ...
A hétvégén senkinek nincs kedve a konyhában robotolni, és ez még a háziasszonyoktól sem elvárható. Éppen ezért hoztunk most 7 olyan receptet, köztük főételeket és desszerteket is, amik lusta üzemmódban készülnek, a végeredményen ez azonban kicsit sem látszik meg.Nosalty
Ha állandóan fáradtnak, kimerültnek érzed magad, nem biztos, hogy az alvásdeficit és/vagy a stressz a mumus. Egy friss japán kutatás szerint a B12-vitamin és a folát hiánya csendben csökkentheti az energiaszintet és a motivációt, még egészséges embereknél is.Brecz Judit
A boltokba, piacokra már érkezett némi sárgabarack, mindenképp landoljon feltétként a túrótortában!Macsuga Viktória
Nyáron előszeretettel nyitjuk tágra az ablakokat, és engedjük be a friss levegőt, ez azonban együtt jár azzal, hogy különböző rovarok és egyéb hívatlan vendégek is bejuthatnak. Most egy olyan házi és költséghatékony módszert mutatunk, amivel távol tarthatod a pókokat.
Egy új kutatás szerint az ómega‑3 zsírsavakban gazdag halolaj csökkentheti az inzulinrezisztenciát, még azoknál is, akik nem túlsúlyosak. Az állatkísérletekben a halolaj javította a vércukorszintet, a koleszterint, és csökkentette a gyulladásos folyamatokat.
Kevés időd van főzni, de finom és laktató ebédet készítenél? Mutatunk 7 tepsis „lusta asszony” receptet, amelyekkel alig van munka, mert a sütő szinte minden tennivalót elvégez helyetted.
Évekkel ezelőtt addig kutakodtam a neten, amíg sikerült összeszednem a befőtt készítés legegyszerűbb módját, az üvegek csírátlanításától a gyümölcs üvegbe helyezésén ...
A kertben rengeteg a friss kapor, ezért ez a kedvenc ételünk készült ebédre.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...