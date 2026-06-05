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2026.06.05.

Nosalty Mit főzzek ma? Karfiolleves, sütőben sült rizses hús és sárgabarackos túrótorta tölt meg

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A boltokba, piacokra már érkezett némi sárgabarack, mindenképp landoljon feltétként a túrótortában!

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