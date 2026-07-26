Egy szín, egy forma, egy apró figura vagy egy jól ismert szimbólum néha elég ahhoz, hogy azonnal beugorjon egy márka. De vajon felismered az étel- és italmárkákat akkor is, ha a nevüket eltüntettük?

A boltok polcain rengeteg étel- és italmárkával találkozunk nap mint nap, sokukat pedig már akkor is felismerjük, ha a nevüket nem is látjuk. Elég egy ikonikus színpárosítás, egy kabalafigura, egy jellegzetes forma, egy állat, egy minta vagy egy apró grafikai részlet, és máris beugorhat, melyik csokiról, üdítőről, chipsről, gyorsétteremről vagy édességről van szó.

A márkák vizuális világa sokszor szinte észrevétlenül épül be az emlékezetünkbe. Lehet, hogy nem tudnád pontosan lerajzolni a kedvenc édességed logóját, de ha meglátsz belőle egy pöttyös mintát, egy lila tehenet, egy kék polipot, egy piros bikát vagy egy jellegzetes körformát, valószínűleg rögtön elindul a találgatás.

Nosalty-kvíz: Felismered az étel- és italmárkákat egyetlen szimbólumból?

Ebben a kvízben most nem a teljes logókra vagyunk kíváncsiak. A feladat ennél kicsit trükkösebb: csak egy-egy szimbólumot, figurát vagy grafikai részletet mutatunk, neked pedig ki kell találnod, melyik ismert étel- vagy italmárkához tartozik. Lesznek köztük magyar kedvencek, nemzetközi nagyágyúk, gyerekkori klasszikusok és olyan márkák is, amelyeket szinte biztosan láttál már bevásárlás, nassolás vagy egy gyors ebéd közben.

Elsőre könnyűnek tűnhet, de néhány kérdésnél lehet, hogy csak az utolsó pillanatban ugrik be a helyes válasz. Töltsd ki a Nosalty-kvízt, és derítsd ki, mennyire jó a márkamemóriád!