Mit főzzek hétvégén? Tartalmas ragulevesek és sűrű, húsos raguk körül keringünk

A ragukból nem lehet elég, hiszen annyiféleképpen variálhatók: magyaros, olaszos? Csirkés, marhás, zöldséges? Leves vagy főétel?
Desszert
Fahéjas csigás almás pite
Tárkonyos, bazsalikomos, csirkés, sütőtökös, marhás, paradicsomos ragulevesek és húsos raguk váltják egymást a hétvégén, de sütiben sem szenvedünk hiányt.
Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.
Ez a mákos guba egy vitát kíván lezárni: miszerint igenis létezik egy arany középút a guba megsütött és sületlen szélsőségei között, ezen az úton pedig egy olyan édesség ...
Attól még, hogy elmúlt a nyár, nem kell lemondanunk a gyümölcslevesekről. A téli időszakban is készíthetünk friss gyümölcsből, például almából, krémlevest, ami még zamatosabb ...
A hajtogatásnál én nagyon ügyelek arra, hogy a hajtogatott tészta szélei mindig alulra kerüljenek, mert nem szeretem, ha a pogácsák nagyon dülöngélnek. Sütéskor mindenki a saját ...
Tárkonyos, bazsalikomos, csirkés, sütőtökös, marhás, paradicsomos ragulevesek és húsos raguk váltják egymást a hétvégén, de sütiben sem szenvedünk hiányt.
Sokan úgy gondolják, hogy a sütőt csak be kell kapcsolni, és már kész is a finom étel. A valóságban azonban néhány apró, de gyakori hiba könnyen tönkreteheti a legjobb ételeket is.Nosalty
Ha eddig csak az tartott vissza a körtevásárlástól, hogy sose tudod, mikor igazán jó az állaga, akkor most eláruljuk, hogy tudod kiválasztani a legfinomabb gyümölcsöt.Nosalty
Nem elég csak pihenni, ha fáj a torkunk, hiszen az étkezés is kulcsfontosságú része a felépülésnek. Ha elkerülöd az irritáló ételeket, és helyettük nyugtató, puha táplálékot választasz, sokkal könnyebb lesz a gyógyulás.
Téli kedvencünk a mikulásvirág, már csak a neve miatt is: de eleve, ki ne örülne egy pirosló virágos, vidám és mutatós szobanövénynek a kopár téli napokon? Lássuk, hol érzi magát legjobban a lakásban!
Napi egy alma az orvost távol tartja, de vajon milyen időpontban ajánlott elfogyasztani ezt az egy almát? Utánajártunk!
Az alábbi leves Gundel Károly 1934-es Kis magyar szakácskönyve alapján készült, amely a Jókai-bableves egyik legkorábbi és legautentikusabb írásos receptúráját tartalmazza. Ez a ...
A hajtogatásnál én nagyon ügyelek arra, hogy a hajtogatott tészta szélei mindig alulra kerüljenek, mert nem szeretem, ha a pogácsák nagyon dülöngélnek. Sütéskor mindenki a saját ...
Ez a tészta többszöri kísérletezés végeredménye, ez a legtökéletesebb. Évek óta ezekkel az arányokkal dolgozom. Egy nagyon jól dolgozható, rugalmas tésztát kapunk, nem ragad, nem ...