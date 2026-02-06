Otthon

Mit főzzek hétvégén? Nagyi levesei, töltött paprika, menzás piskóta – Kedvenc retró fogásaitok készülnek ebédre, vacsorára

Ezen a hétvégén a menzás élményeket újraéljük: lesz itt tésztás húsleves, betűtésztás paradicsomleves, főzelék természetesen tojással és két őrület finom desszert. Tejbegríz, kakaóval szórva, na jó, lehet fahéj is, és csokis piskóta azoknak, akik igazán retróra vágynak.

Retró fogások, klasszikus ízek várnak:

SZOMBAT

VASÁRNAP

csokis süti

Villámgyors láva cake

A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az ...

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Boldog idős pár
Életmód

Ezt az 5 étkezési szokást fogadd meg a lassabb öregedésért

Az egészséges öregedés nem egyik napról a másikra történik: apró szokások összessége, és érdemes időben elkezdeni foglalkozni vele. Ezt rögtön az ébredés utáni tevékenységekkel is megalapozhatjuk. Lássuk, mi az az 5 szokás ébredés után, ami lassíthatja az öregedést.

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Tejfölös-sajtos csirkecomb

A csirkecombot már előző este befűszerezhetjük, így az ízek jól átjárják a húst, másnap pedig csak a sütéssel kell majd foglalatoskodnunk. Én barna rizsből készült rizibizivel ...

