Mit főzzek hétvégén? Nagyi levesei, töltött paprika, menzás piskóta – Kedvenc retró fogásaitok készülnek ebédre, vacsorára

Retró fogások, klasszikus ízek várnak:
SZOMBAT
Leves
Klasszikus marhahúsleves
Desszert
Klasszikus tejbegríz
VASÁRNAP
Ez a kaja a magyar tél lelke. Szaftos, fűszeres disznótoros, összesütve savanyú káposztával és burgonyával. Olcsó, laktató, kissé nehéz, de boldog leszel tőle.
A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az ...
Ha a hidratáció és az egészséges táplálkozás is fontos számodra, érdemes a szuperegészséges italra, a dietetikusok által is gyakran ajánlott kefirre tenni a voksod.Nosalty
Ezen a hétvégén a menzás élményeket újraéljük: lesz itt tésztás húsleves, betűtésztás paradicsomleves, főzelék természetesen tojással és két őrület finom desszert. Tejbegríz, kakaóval szórva, na jó, lehet fahéj is, és csokis piskóta azoknak, akik igazán retróra vágynak.Macsuga Viktória
A DANONE Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként 2026. február 5-én önkéntes fogyasztói visszahívást kezdeményezett egyes anyatej-helyettesítő tápszer termékeire vonatkozóan. Az intézkedés oka, hogy a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőséget, cereulid toxint mutattak ki, ami hányást és hasmenést okozhat.Nosalty
Ma sem hagyjuk ki a sütés-főzés örömét, cukkinikrémleves, csirkecomb és fincsi keksz érkezik.
A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.
Az egészséges öregedés nem egyik napról a másikra történik: apró szokások összessége, és érdemes időben elkezdeni foglalkozni vele. Ezt rögtön az ébredés utáni tevékenységekkel is megalapozhatjuk. Lássuk, mi az az 5 szokás ébredés után, ami lassíthatja az öregedést.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
A csirkecombot már előző este befűszerezhetjük, így az ízek jól átjárják a húst, másnap pedig csak a sütéssel kell majd foglalatoskodnunk. Én barna rizsből készült rizibizivel ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.