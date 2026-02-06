Otthon

Így változtathatta meg a tejivás a testalkatunkat egy tanulmány szerint

Egy friss tanulmány szerint azok a népek, melyek felnőttként is képesek voltak megemészteni a tejet, magasabbak és alapvetően erősebbek lettek. De nézzük meg közelebbről, miről is szól ez a meglepő kutatás!

„Igyál sok tejet, attól erős és egészséges leszel, és a csontjaid is megerősödnek.” Gyerekként szinte mindannyian hallottuk ezt a mondatot szülőktől, nagyszülőktől. Sokáig inkább jó tanácsnak tűnt, mint tudományos állításnak, ma azonban egyre több kutatás is arra utal, hogy igazuk volt. Mindez azért különösen izgalmas, mert egy pohár tej mögött egy olyan evolúciós történet húzódik meg, amely szó szerint átalakította az emberi testet.

Egy nemzetközi kutatócsoport a PNAS tudományos folyóiratban publikált tanulmányában azt állítja, hogy a nyers tej fogyasztása hozzájárult őseink növekedéséhez és testméretének változásához Észak- és Közép-Európában.

tej öntése pohárba
A nyers tej fogyasztása hozzájárult őseink testméretének változásához

A tej, a DNS és a testmagasság kapcsolata

A kutatók több mint 3500 csontvázat elemeztek 366 régészeti lelőhelyről, amelyek egy körülbelül 25 000 évet felölelő időszakból származnak. A cél az volt, hogy megértsék, miként változott az emberek testmagassága és testtömege az idők során, különböző földrajzi régiókban.

Az eredmények egyértelmű mintázatot mutattak:

Közép- és Észak-Európában a testmagasság növekedése egybeesik egy bizonyos genetikai mutáció elterjedésével. Ez az a genetikai változat, amely lehetővé teszi, hogy a felnőttek is meg tudják emészteni a tejcukrot, vagyis a laktózt.

Más szóval: azokban a térségekben, ahol a laktáz enzim termelődése felnőttkorban is fennmaradt, az emberek idővel magasabbá és robusztusabbá váltak. A testmagasság és a testtömeg növekedése együtt haladt azoknak a genetikai változatoknak az elterjedésével, amelyek lehetővé tették a tej emésztését.

A tejfogyasztás így egyfajta biológiai „gyorsítópályává” vált, amely új lendületet adott a testi fejlődésnek.

A kutatók szerint hasonló mechanizmus más térségekben is működhetett, például Kelet-Afrikában a maszáj népesség körében, akik hagyományosan sok tejet fogyasztanak, és átlagosan magas termetűek. Egyelőre azonban nincs elegendő adat ahhoz, hogy ezt a hatást globálisan is megerősítsék.

tejet ivó kislány
Akik genetikailag képesek voltak a laktóz lebontására, gyorsabban fejlődtek

Az őseinktől ránk maradt örökség

Ha összefoglaljuk a tanulmány tanulságait, nehéz nem észrevenni ennek a felfedezésnek a szépségét. Azok a népcsoportok, amelyek hidegebb vagy nehezebben élhető területeket népesítettek be, a tejet alapvető élelmiszerként használták. Ennek a – mondhatni – túlzott fogyasztása egy teljesen váratlan evolúciós stratégiát indított el.

Tudtad?

Akik genetikailag képesek voltak a laktóz lebontására, egyértelmű előnybe kerültek: több energiához jutottak, gyorsabban fejlődtek, és nagyobb eséllyel élték túl a nehéz körülményeket, valamint szaporodtak tovább. Ez az előny generációról generációra erősödött.

Ennek az örökségnek a nyomait ma is viseljük magunkon. Megmutatkozik a különböző régiók és országok közötti átlagos testmagasság-különbségekben is. Az emberi test ugyanis nem egy egyszerű rendszer: genetika, táplálkozás, környezet, betegségek, vándorlás és kultúra szorosan összefonódnak benne.

Éppen ezért különösen izgalmas látni, hogy egy olyan hétköznapi élelmiszer, mint a tej, milyen mély nyomot hagyott az emberi evolúcióban, és kézzelfoghatóvá tette a biológia és a mindennapi kultúra közötti kapcsolatot.

Forrásunk volt.

