Fagyirajongók, figyelem: mégsem zár be Budapest egyik legjobb fagyizója

2024 szeptemberében érkezett a szomorú hír, hogy a Máriaremetén és Budapest III. kerületében is üzemeltetett igen népszerű fagylaltozó bezár. Most mégis úgy néz ki, hogy nem kell bánkódni emiatt, mert az Artizán pékség átveszi a Minus11 fagyizó üzemeltetését.

Tavaly ősszel mi is megírtuk, hogy bezár a Minus11 fagyizó, melynek Máriaremetén és Pünkösdfürdőn is üzemelt egy-egy egysége. A magas színvonal és a mindig kedves kiszolgálás miatt is sokan szomorúan fogadták a hírt, miszerint a tulajdonos külföldre költözik, és mindkét egységet bezárja.

Fagyirajongók, figyelem: mégsem zár be Budapest egyik legjobbja forrás

Több mint 6 évnyi szezon után Németh Ágnes tulajdonos úgy döntött, hogy mindkét helyet bezárja külföldre költözése miatt. Most mégis örülhetnek a Minus11 fagyi rajongói, mert az Artizán veszi át a stafétát:

Mostantól az Artizán család tagjaként üzemelünk tovább, a tőlük megszokott artizános lendülettel és hangulattal. Természetesen a fagylalt pont olyan lesz mint eddig: formája, íze és hőmérséklete változatlanul - minus 11 fokon - tökéletes! Még egy jó hír a végére, izgalmas, új ízekkel várunk hamarosan! – írják a hűvösvölgyi egységük Facebook-oldalán.

