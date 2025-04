Elképesztő, mennyit fizet dolgozóinak a Lidl a Balatonnál és a Velencei-tónál

A Lidl Magyarország idén nyáron ismét szezonális munkatársakat keres: 150 főt alkalmaznának a Balaton és a Velencei-tó közelében található 11 üzletükben. A Lidl a nyári hónapokban tapasztalható megnövekedett vásárlói forgalomhoz igazodva április 1. és augusztus 31. között kínál időszakos álláslehetőségeket.

A vállalat az alábbi hivatalos tájékoztatást adta ki a foglalkoztatási feltételekről:

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a nyári időszakra új munkahelyeket teremtünk a megnövekedett forgalomhoz igazodva. Szezonális munkatársainknak teljes munkaidő esetén bruttó 636 000 forintos havi fizetést biztosítunk a pótlékokkal és a Lidl-kártyával kiegészítve. Emellett a munkába járás költségeit a törvényi előírásokon felüli mértékben térítjük: tömegközlekedés esetén 100%-ban, saját gépjármű használata esetén pedig 40 Ft/km támogatást nyújtunk.

Munkatársaink részt vehetnek a Lidl egészségprogramjában is, amely többek között szűrővizsgálatra felhasználható extra szabadnapot is tartalmaz. Egyes áruházaink szállást is biztosítanak a nyári hónapokban

- mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.