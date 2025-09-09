Gasztro

Az amerikaiak csak tudják: meglepő páctól lesz a legfinomabb a sült krumpli

Ha jobban belegondolunk, annyira nem is meglepő: az amerikaiak a ropogósra sült, kalóriadús ételekhez eléggé értenek, a burgonyához meg pláne. Lássuk, mibe pácolják a krumplit, mielőtt kisütik!

Kitaláljátok, mi az az alapanyag, ami kalóriadús, ellenben isteni finom, zsírdús, krémes, és alkalmas lehet pácoláshoz is? A majonéz! Bizony, az USA-ban nemcsak húst, de burgonyát is forgatnak majonézes pácba, mielőtt kisütnék, a végeredmény pedig isteni.

tepsis sült burgonya
Majonézes páctól lesz a legfinomabb a sült krumpli

Hogyan működik a majonéz, mint pácalapnyag?

  • mivel a majonéz növényi olaj és tojássárgája elegye, melyhez sokszor citromlevet (bolti változatban ecetet stb.) adnak, sűrű, krémes, így nem folyik szét, mint a vaj vagy az olaj
  • a majonézes pác kvázi hozzáragasztja a burgonyához a pácot, a tetszőleges fűszerekkel együtt
  • magasabb a füstpontja, így jobban bírja a hőkezelést (sütést), mint a vaj vagy az olaj
  • a zsíros majonéz belül szaftossá, puhává és ízletessé teszi a burgonyát, míg kívül ropogósra süti - anélkül, hogy megégne

Így készítsd a majonézbe pácolt sült krumplit:

Főzd elő a burgonyakockákat / -hasábokat, majd egy tálban forgasd össze majonézzel, pici mustárral, ízlés szerint fokhagymaporral, borssal, zöldfűszerekkel, pirospaprikával, de kurkuma is mehet bele - gyönyörű színt ad neki. Süsd ropogósra a krumplit a sütőben, tepsire terítve!

Ha aranybarnára sült a majonézbe pácolt krumplid, tálald szaftos húsok, steak, rántott csirke mellé, de bundázott zöldségekkel, vagy magában, egy tál salátával is isteni!

