Az amerikaiak csak tudják: meglepő páctól lesz a legfinomabb a sült krumpli

Kitaláljátok, mi az az alapanyag, ami kalóriadús, ellenben isteni finom, zsírdús, krémes, és alkalmas lehet pácoláshoz is? A majonéz! Bizony, az USA-ban nemcsak húst, de burgonyát is forgatnak majonézes pácba, mielőtt kisütnék, a végeredmény pedig isteni.
Cikkajánló: Egyetlen titkos összetevő kell a rántott húshoz: ezentúl csak így fogod készíteni, ráadásul olaj nélkül
Hogyan működik a majonéz, mint pácalapnyag?
- mivel a majonéz növényi olaj és tojássárgája elegye, melyhez sokszor citromlevet (bolti változatban ecetet stb.) adnak, sűrű, krémes, így nem folyik szét, mint a vaj vagy az olaj
- a majonézes pác kvázi hozzáragasztja a burgonyához a pácot, a tetszőleges fűszerekkel együtt
- magasabb a füstpontja, így jobban bírja a hőkezelést (sütést), mint a vaj vagy az olaj
- a zsíros majonéz belül szaftossá, puhává és ízletessé teszi a burgonyát, míg kívül ropogósra süti - anélkül, hogy megégne
Így készítsd a majonézbe pácolt sült krumplit:
Ha aranybarnára sült a majonézbe pácolt krumplid, tálald szaftos húsok, steak, rántott csirke mellé, de bundázott zöldségekkel, vagy magában, egy tál salátával is isteni!
Receptajánlónk: