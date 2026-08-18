Új Parkside eszközzel hódít a Lidl: egy gép, ami tízféleképpen segít a takarításban

Heti akciósújság-ajánlatunk ezúttal a Lidl kínálatából érkezik, hiszen augusztus 19-től egy szuper Parkside eszköz vár, ami sokféleképpen segít a takarításban.

A héten a Lidl kínálatából hoztunk egy szemrevaló, nagyon hasznos háztartási eszközt, ami minden kertes házban jól jön. A magasnyomású tisztító, ugyanis sokféleképpen lehet a segítségedre. Lássuk, mi mindenre használhatod, és mennyibe kerül!

Parkside eszközével hódít a Lidl: egy gép, ami tízféleképpen segít a takarításban

Az augusztus 19-től aktuális kínálatban a Parkside magasnyomású tisztítója 3 év garanciával elérhető.

Lidl Plus-kártyával csak 39 999 forint, anélkül pedig 49 999 forint.

Az eszköznek tartós korrózióálló alumínium-szivattyúja van. Emellett energiatakarékos is, hiszen csak a pisztolymarkolat megnyomásával indul el. Nagy kerekei és könnyű szerkezete miatt egyszerű a használata.

hálózati vezeték: kb. 5 méter,

a beépített tömlődob 10 méter a magasnyomású tömlővel,

a vízszállítása maximum 500 liter/ óra.

maximum 170 bar-os a nyomása.

Az akció augusztus 26-ig érvényes.

Lidl Plus-kártyával csak 39 999 forint forrás

Egy magasnyomású tisztító egyik legnagyobb előnye, hogy rengeteg olyan felületet gyorsan és látványosan megtisztít, amit egy sima slaggal vagy kefével sokkal nehezebb lenne. A nagy nyomás fellazítja a rárakódott sarat, port és egyéb szennyeződéseket, így kevesebb súrolással is szép eredményt lehet elérni.

Nem csak autómosásra jó

Terasz, térkő, járda, kerti bútor, bicikli, kerítés vagy kerti szerszámok tisztításánál is jól jöhet. Különösen akkor hasznos, amikor egy felület az időjárás és a használat miatt már látványosan elkoszolódott.

Ami igazán praktikus benne, hogy egy géppel többféle takarítási feladatot is megoldhatsz. Előveszed, amikor itt a tavaszi nagytakarítás, lemosod vele a télen összeszedett koszt a teraszról vagy a kerti bútorokról, majd jöhet az autó vagy a bicikli tisztítása is.

Mi mindenre jó egy magasnyomású tisztító?

Bicikli, roller tisztítására

Autómosásra – felnik, gumik, karosszéria, sár és útpor

– felnik, gumik, karosszéria, sár és útpor Terasz és járda takarítására – rárakódott sár, por, mohásodás

– rárakódott sár, por, mohásodás Kerti bútorokra – műanyag, fém, egyes fa felületek

– műanyag, fém, egyes fa felületek Térkő és beton tisztítására

Kültéri felületekre – ablakpárkány, falak, kerítés bizonyos anyagoknál

– ablakpárkány, falak, kerítés bizonyos anyagoknál Kerti szerszámokra és gépekre – földes, sáros eszközök

– földes, sáros eszközök Kerékpár- és autóalkatrészekre

Kapura, kerítésre, garázsbejáróra

Kerti eszközök, cserepek, ládák tisztítására

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