A legutáltabb kerti munka is élmény lesz a Lidl akciós Parkside-eszközével

Ismertek olyat, aki szeret negyven fokban, tűző napon, órákon keresztül füvet nyírni? Nem? Mi sem! Na de majd idén, amikor is ezzel a szuper, Parkside fűnyíróval állhatunk neki a melónak!
A Lidl saját márkás elektromos fűnyírója ugyanis 2026. március 26-tól mindössze 39.999 forintért lehet a mienk, már amennyiben sikerül lecsapni rá időben.
A Parkside fűnyíró paraméterei:
- 7 fokozatú központi vágásmagasság-beállítás (kb. 20-70 mm)
- Csiszolt speciális acélkés, vágásszélesség: kb. 44 cm
- Kb. 55 l-es gyűjtőzsák töltésjelzéssel és hordfogantyúval
- Széles pázsitkímélő kerekek
A Parkside fűnyíró előnyei:
- ideális kb. 200–600 m² kerthez
- egyszerű, könnyen kezelhető gép
- 20–70 mm tartomány: beállíthatjuk rövid „angol" pázsitra vagy magasabb, természetesebb hatású fűre
- acélkései tartósak, lassan kopnak, egyenletesen vágnak
- gyűjtőzsákja elég nagy, ritkábban kell cserélni
- a töltésjelző nagyon hasznos, nem kell találgatni, tele van-e a zsák
Az akciós ajánlat kezdete 2026. 03.26.
