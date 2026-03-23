A legutáltabb kerti munka is élmény lesz a Lidl akciós Parkside-eszközével

Mint mindig, most is átböngésztünk pár aktuális ajánlatot a legkedveltebb bolthálózatok akciós kínálatából. A Lidl márkája, a Parkside megint előrukkolt valamivel!

Ismertek olyat, aki szeret negyven fokban, tűző napon, órákon keresztül füvet nyírni? Nem? Mi sem! Na de majd idén, amikor is ezzel a szuper, Parkside fűnyíróval állhatunk neki a melónak!

A Lidl saját márkás elektromos fűnyírója ugyanis 2026. március 26-tól mindössze 39.999 forintért lehet a mienk, már amennyiben sikerül lecsapni rá időben.

39.990 forint a Parkside-fűnyíró a Lidlben

A Parkside fűnyíró paraméterei:

7 fokozatú központi vágásmagasság-beállítás (kb. 20-70 mm)

Csiszolt speciális acélkés, vágásszélesség: kb. 44 cm

Kb. 55 l-es gyűjtőzsák töltésjelzéssel és hordfogantyúval

Széles pázsitkímélő kerekek

Kb. 55 l-es gyűjtőzsák töltésjelzéssel és hordfogantyúval

A Parkside fűnyíró előnyei:

ideális kb. 200–600 m² kerthez

egyszerű, könnyen kezelhető gép

20–70 mm tartomány : beállíthatjuk rövid „angol" pázsitra vagy magasabb, természetesebb hatású fűre

: beállíthatjuk rövid „angol" pázsitra vagy magasabb, természetesebb hatású fűre acélkései tartósak, lassan kopnak, egyenletesen vágnak

gyűjtőzsákja elég nagy, ritkábban kell cserélni

a töltésjelző nagyon hasznos, nem kell találgatni, tele van-e a zsák

Az akciós ajánlat kezdete 2026. 03.26.

Forrásunk volt.

