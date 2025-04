Ezek a mi kedvenc fagyizóink az országban: a retrótól a kézművesig, Egertől Szigligetig

Gyerekkorom íze – az egri Harmos fagyizó

Ma, amikor már télen-nyáron lehet fagyit is, jégkrémet is kapni, nagyon nehéz elmagyarázni bárkinek, hogy milyen volt gyerekként epedve várni, hogy kinyissanak a fagyizók, és a torna- vagy úszóedzésről jövet, ovi után, séta közben megállhassunk a Harmos fagyizó Stadion utcai egységénél. Imádtam odajárni, főleg azért, mert én, aki a standard ízek rajongója vagyok, sosem kellett, hogy csalódjak bennük.

Sőt, a vaníliafagyit, bárhol kóstoljam is, mindig az övékhez mérem. Arról nem beszélve, hogy a fagyifilozófiámat is itt alakítottam ki, miszerint egy tejes íz mellé egy savanykás gyümölcsös kell, hogy meglegyen a harmónia.

Mostanra már csak az Érsekkert kijáratánál lévő fagyizójuk üzemel, de ékes bizonyítéka annak, hogy vannak jó dolgok, amik nem változnak, hogy a mai napig kígyózó sorok állnak előttük. Felbukkannak új, innovatívabb ízek, vannak paleo fagyijaik is, de ha indul a fagyiszezon, én biztos egy vanília-citromra térek vissza hozzájuk.

Harmos forrás

Harmos fagyizó

Eger, Hadnagy út 6/a

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 10.00-18.00

Ahol megtaláltam Budapest legjobb puncsfagyiját – a Bocskai cukrászda

Az talán már kiderült, hogy vonzódom a retró cukrászdákhoz, így amikor először megláttam, hogy a Bocskai teraszán klasszikus, masszív, üvegkelyhekben szervírozzák a fagyit, egyből tudtam, hogy le kell ellenőriznem a kínálatukat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én tölcsérbe kértem, de ettől most tekintsünk el. Az ízek klasszikusak, a fagyik elé kitett táblák grafikája is azt az időt idézi, amikor a nagypapám kézen fogott, és elvitt magával fagyizni a sarki cukiba ebéd előtt, hogy nagymamám kedvét feldobjuk. Szóval, az alapízeket igyekeztem itt is próbára tenni, és miután a vanília meg a citrom sikerrel vizsgázott, egy alkalommal megkóstoltam a puncsot is. És egy életre elvesztem.

Állítom, hogy megtaláltam a tökéletes puncsfagyit. Elégséges mazsolaarány, a háttérben az a picikét alkoholos íz, mint a bonbonosdobozok illata, olyan.

Nem, nem egy rózsaszínre mázolt vaníliafagyi, hanem rendes, autentikus puncs, ahogy azt megszoktam és megszerettem. Azóta is visszajárok ide, és mindig kissé csalódott vagyok, ha nem látok puncsot a pultban, de szerencsére ilyen ritkán fordul elő.

Bocskai cukrászda

Budapest, Nagymező utca 14.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-19.00

A soltvadkerti fagyimennyország – Szent Korona cukrászda

Ha érdekel, hogy történt, hogy egy nyári délutánon ott álltam Soltvadkerten, tölcsérrel a kezemben, három akkora gombóc fagyival, amik jóformán a fejemet is kitakarták, elmondom. Szóval eredetileg Jakabszállásra indultunk a barátaimmal pacalozni, én zúzapörköltet enni, és ebéd után, mert szinte alig csipegettünk valamit, vágytunk valami édesre. Mondták, hogy Soltvadkerten van egy fantasztikus cukrászda, menjünk oda.

Már a sütispultban üldögélő krémeseknek is kedvem támadt köszönni, de mikor megláttam a fagyispultot, jobban mondva, pultokat, akkor tényleg elakadt a szavam a csodálattól.

Rengeteg fagyi különféle ízekben, egyik gusztusosabb, mint a másik, és csak arra tudtam gondolni, hogy mindet szeretném megkóstolni, lehetőleg most azonnal. Végül nagy nehezen kiizzadtam magamból, hogy melyik három legyen az, amit most valójában megkóstolok, és itt jött az igazi izgalom. Mert azt hiszem, hogy habosan tobzódó, guszta fagyit csinálni nem is annyira nehéz, ellenben olyat, ami ízvilágában is megállja a helyét, már sokkal nagyobb kihívás. Jelentem, a Szent Korona cukrászda kitűnőre vizsgázott, és igen, itt is csekkoltam a vaníliát, abszolút rendben van. Ha arra jártok, ne hagyjátok ki, aztán a tó partján lehet pihengetni, ha ráértek maradni egy kicsit.

Szent Korona forrás

Szent Korona cukrászda

Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 5.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 9.00-19.00, péntek-vasárnap 9.00-19.30

Szigliget csodája – Szigiligeti Fagylaltozó

Nagyon szeretem, ha apró, szinte hétköznapi események valahogy mégis meg tudnak maradni különlegesnek, és egy-egy alkalom, amikor hódolhatunk az élvezeteknek, még akkor is eseményszámba megy, ha már százszor csináltuk. Mind fagyiztunk már életünkben, nem is egyszer, de még mindig előfordul, hogy az, hogy elindulunk fagyit enni, valahogy mégis izgalmas eseménnyé változik. A Szigligeti Fagylaltozó például állandó programja a legtöbb barátom balatoni nyarának, nemcsak azért, mert valahol muszáj megállni egy-két gombócra, hanem épp azért, mert náluk szeretnének megállni.

A pisztáciájuk 10/10-es, a sorbet-ik szintén hibátlanok, ha valaki gyümölcsös hűsölésre vágyik, de a kalandoroknak sem kell félniük, a pultban feltűnt már a tökmag- és a kéksajtízű fagyi is.

Néha sor van, néha várni kell, és én aztán igazán türelmetlen ember vagyok, de mégis azt mondom, hogy itt megéri.

Szigligeti Fagylaltozó

Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-19.00

Dunai ízkavalkád – a Sakurában

A Dunakanyarban élő barátaim nagyjából egybehangzóan állítják, hogy finom fagyiért Nagymarosra kell menni, a Sakura cukrászdába. Engem már a névválasztással megvettek maguknak, a lelkes ajánlások pedig végképp meggyőztek arról, hogy érdemes Nagymaros főteréig menni miattuk.

A fagyik különlegesek, szinte már műalkotások, az ízek mégis valahogy egészen egyértelműen illenek egymáshoz, legyen szó sajttortafagyiról pisztáciával, vagy sárgabarack és levendula meglepően összepasszoló párosáról.

Aki egy kellemes bringatúra után megjutalmazná magát, az mindenképp Balogh Nóráéknál álljon meg, de aki csak egy jó fagyira vágyik, minden egyéb erőfeszítés nélkül, az is.

Sakura forrás

Sakura

Nagymaros, Magyar utca 11.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-20.00

Nagy kedvencem az Opera mögött – Erdei fagyizó

Nemrég tűnt fel a budapesti fagyitérképen az Erdei fagyizó, és kis túlzással a nyitás pillanatában ott álltunk Artúr tacskóval, hogy megkóstoljuk a kínálatot. Én a madártej-tejfeles túrógombóc párosítással kezdtem, és az első pár percben egyértelművé vált számomra, hogy jó helyen járok. Hogy miért?

Mert a madártej nem volt elalibizve. Nem vaníliafagyit adtak átkeresztelve, hanem tényleg madártejíze volt, olyan, amilyet csak a nagymamám tudott csinálni, és még a tojáshabdarabkák is ott kavarogtak a fagyimban.

Utóbbi egészen váratlan meglepetésként ért, mert korábban sehol nem találkoztam vele. A túrógombócban megvolt a túrókrém citrusos frissessége, a rögös darabkák és a krémesség egyaránt, vagyis két, az én szememben kritikus ízvariációval is kitűnőre vizsgáztak. Szeretem náluk a gyümölcsös ízeket, a mogyorót, a sóskaramellát is, de ha egyet kell választani: mindörökké madártej az Erdei fagyizóban!

Erdei fagyizó forrás

Erdei fagyizó

Budapest, Hajós utca 12.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-20.00

Címlapkép: Szent Korona Cukrászda

