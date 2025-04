6 csinos kerthelyiség Budapesten, ahol fák alatt ihatunk, ehetünk és hűsölhetünk

Közelegnek azok a tűzforró nyári napok, amikor nem győzzük keresni az árnyas helyeket. Most mutatunk hat budapesti kerthelyiséget, ahol fák árnyékában hűsölhetünk napközben és este egyaránt - és persze haraphatunk is valamit.

„Legyen a Horváth-kertben Budán, szombaton este félnyolc után…” - ugye mindenkinek ismerősen cseng? Óbudán is a kerthelyiségbe mentünk jó túrós csuszát enni, és Kiss Manyi és Páger Antal is a Malomtó bisztró teraszára szöknek a fiatalok elöl a Mici néni két élete című filmben. Egy szó, mint száz, Budapesthez hozzátartoznak az árnyas kerthelyiségek, csak úgy, mint a kávéházak. A legendás teraszok közül van, ami már nem üzemel, a kupléban megénekelt Horváth-kert helyén most például parkot találunk, de vannak, amik a mai napig várják a vendégeket. Igaz, megújult, frissebb formában.

Most mutatunk hat kerthelyiséget, régit, újat, legendásat, és már-már titkosat egyaránt, ahol még a sokszor átkozott városi nyár is élvezhető lesz:

A Fészek Klub új köntösben – Havana Salsa Bar & Restaurant

Áll egy félköríves épület a Dob és a Kertész utca sarkán, legendás esték, nagy történetek helyszíne, ahol hosszú időn keresztül Budapest művészéletének színe-java megfordult. Az egykori Fészek Klub helyén ma a Havana Salsa Bar & Restaurant áll, ami egyfelől pont azt nyújtja, amit a nevével sugall: karibi hangulatot, kubai fogásokat, sőt, az étlapon még steak is található. Ami miatt viszont nekünk érdekes, az a régi Kubát idéző belső kerthelyiség. A hetedik kerületi nyüzsgés közepén, a fel-alá haladó bulikonvojok elől mégis gondosan elrejtve, árkádos, fás, zárt udvaron élvezhetjük a finom koktélokat, az élőzenét és salsabemutatókat, amikhez, ki-ki kedve szerint bármikor csatlakozhat.

Ha nemcsak a forróság, de a valóság elől is el akartok bújni egy kicsit, ez a helyszín a legjobb választás.

Havana Salsa Bar forrás

Havana Salsa Bar&Restaurant

Budapest, Dob utca 57.

Nyitvatartás: csütörtök 17.00-0.00, péntek, szombat 17.00-3.00

Ahol több mint száz éve várnak bennünket – Népsziget

A Népszigetről nem emelnék most ki egyetlen teraszt, inkább Újpestnek ezt az eldugott kis szegletét ajánlom nektek, ahova az 1800-as évek végétől kezdve imádtak kijárni a környékbeliek, majd később Budapest más kerületeinek lakói is. Itt nyitott meg például Illik Viktor legendás halászcsárdája is, ami a korszakban fogalomnak számított. Azóta sok víz lefolyt a Dunán (itt kell nevetni), és a Népsziget is sokat változott, egyvalami azonban állandó: a városi zaj és zsúfoltság elől elbújni vágyókat, akik a fákat, a víz közelségét, a csendet, vagy épp a kellemes nyüzsgést keresik, ma is tárt karokkal várja.

Itt van a Wasser, a Mad Garden, a Kabin és a Perem is hűs italokkal, grillételekkel, koncertekkel, kertmozival. Minden adott a tökéletes nyári időtöltéshez.

Kabin forrás

A Népszigetet a XIII. és a IV. kerület határán találjátok, az egyes vendéglátóhelyek nyitvatartása felől a Facebook-oldalaikon tájékozódhattok.

A klasszikus budai kerthelyiség – Avar Presszó és Sörkert

Hatalmas fák, kővel felszórt terasz, x-lábú asztalok, fémvázas székek és kockás terítő. Ha a szomszéd asztalnál egy ’60-as évekbeli magyar film jelenetét látnánk megelevenedni az Avar presszó teraszán, a szemünk sem rebbenne. Az Avar utcai egység télen-nyáron várja vendégeit, de valljuk be, az igazi az, mikor langyos, nyári estéken üldögélhetünk itt, színes lampionok alatt, egy-egy hideg ital, esetleg melegszendvics társaságában. Az Avarba érkezhetünk barátokkal, a kedvesünkkel, de akár egyedül is - ide olyan sokféle ember jár, hogy elnézelődhetünk akkor is, ha nem hoztunk magunkkal társaságot.

Az a fajta retró, és a jelzőt itt a lehető legnemesebb értelemben használom, sörkert ez, amiből mára nem sok maradt a városban. Szeressük, becsüljük meg, és élvezzük, ameddig csak lehet.

Avar Presszó és Sörkert forrás

Avar Presszó és Sörkert

Budapest, Avar utca 31.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 16.00-23.00

Egy titkos zug – Bereg Café

Lássuk be, a Széll Kálmán tér közelében nagyon nehéz elképzelni, hogy találhatunk egy csendes, békés zugot, ahol nyári délelőttökön nem gyulladunk meg, ahol nyugalom van, ahol éppúgy üldögélhetünk a nyári könyvünk és egy limonádé társaságában, mint egy munkamegbeszélésen, isteni kávét iszogatva. Pedig van ilyen, úgy hívják, hogy Bereg Café.

Tényleg olyan, mint egy mesebeli erdő, elbújtatva a város egyik csomópontjánál, ahol meghúzhatjuk magunkat.

Aki megéhezett, dönthet, hogy a burgerek, a grillezett fogások, vagy a könnyű, de ízletes ebédmenü vonzza-e jobban. Szerintem ideális nyári randihelyszín, próbáljátok ki, aztán írjátok meg, hogy tetszett!

Bereg forrás

Bereg Embassy Bar & Cafe

Budapest, Batthyány utca 49./B.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.30-23.00, szombat 12.00-23.00

A Liget kedvence – Pántlika

A pestiek egyik menedéke a Városliget, ahol az egyik legszerethetőbb hely nem más, mint a Pántlika. Ha végiggondolom, hogy mióta a fővárosban élek, hányszor, hányféle élethelyzetben, hányféle emberrel jártam már itt, abból is kijönne egy regény, de ha csak a kutyasétáltatás közbeni megállásokra szorítkoznék, akkor is elkészülne egy novelláskötet.

Legyen szó gyors kávéról, közös uzsonnáról a barátainkkal, egy palack finom borról este, szülinapról, randevúról, séta közbeni spontán fékezésről, egy hamburgerről, egy melengető teáról, mikor már hűvösebbre fordult az idő, a Pántlika mindig vár minket, és pont ezért lehet annyira szeretni.

Mert mindig ott van, mert ismerős, mert nem változik, vagy ha változik is, hát velünk együtt. Kellenek az ilyen fix pontok, főleg egy nagyvárosban.

Pántlika forrás

Pántlika Bisztró

Budapest, Városliget-Hermina út

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11.30-23.00, péntek 13.30-24.00, szombat 11.30-24.00, vasárnap 11.30-23.00

Belvárosi szépség – az Arquitecto Pitpit

Egész évben szeretünk idejárni, de nyugodtan beismerhetjük, hogy mind várjuk a jóidőt, amikor végre ki is ülhetünk a város egyik legszebb kerthelyiségébe.

Az egykori Építészpincéhez tartozó belső terasz mindig is legendás hely volt, ennyire mediterrán, a belépés pillanatától magával ragadó hely nagyon kevés van a városban.

Nem is csoda, hogy időben kell asztalt foglalnia annak, aki itt szeretne vacsorázni, mert egy szempillantás, és már meg is van az esti teltház. Itt tényleg úgy érezhetjük magunkat, mintha egy tengerparti városban lennénk, kis fantáziával még a hullámok hangját is hozzáképzelhetjük. Aki viszont nem álmodozni szeretne, hanem élvezné a valóságot, az rendeljen a hideg-meleg tapasok közül, kérjen egy pohárral az isteni házi vermutból, és élvezze az egyre melegebb estéket, az egyre tovább tartó világosságot. Mi is ezt fogjuk tenni.

PitPit forrás

Arquitecto PitPit

Budapest, Ötpacsirta utca 2.

Nyitvatartás: kedd-szombat 17.00-23.00

Címlapkép: Bereg Embassy Bar & Café

