Furcsa szuperfood hódít a nők körében – a szakértők szerint nem árt vigyázni

A marhaszervből készült étrend-kiegészítők általában fagyasztva szárított, majd porrá őrölt belsőségeket tartalmaznak. A kapszulákba marhamáj, szív, vese, lép, hasnyálmirigy vagy ezek keveréke kerülhet.
A termékeket főként azoknak kínálják, akik szeretnék kihasználni a belsőségek tápanyagtartalmát, de nem kedvelik azok ízét, illatát vagy állagát. A gyártók sokszor energianövelő, hormonháztartást támogató, immunerősítő vagy sportteljesítményt javító készítményként hirdetik őket.
Ezért tűnhetnek valódi szuperfoodnak
A belsőségek valóban rendkívül tápanyagdús élelmiszerek. A máj jelentős mennyiségű A-vitamint, B12-vitamint, vasat és cinket tartalmazhat, míg a szívben koenzim Q10 is található. Ezek a tápanyagok fontos szerepet játszanak többek között a vérképzésben, az immunrendszer működésében és a sejtek energiatermelésében.
A belsőségek fogyasztása egyáltalán nem új jelenség: számos kultúrában évszázadok óta az étrend részét képezik. A kapszulás változat inkább modern csomagolást ad egy hagyományos alapanyagnak.
A hangzatos ígéretekkel érdemes vigyázni
Bár az alapanyagok tápértéke vitathatatlan, kevés olyan megbízható humán vizsgálat készült, amely kifejezetten a marhaszerv-kapszulák hatását elemezte volna. Nem tudjuk biztosan, hogy a bennük található tápanyagok milyen mennyiségben és mennyire jól hasznosulnak.
Az energiaszint látványos növekedésére, a hormonális egyensúly helyreállítására vagy a női ciklus támogatására vonatkozó állításokat jelenleg nem támasztják alá erős tudományos bizonyítékok. Egy esetleges javulás hátterében az is állhat, hogy az érintett korábban valamilyen hiányállapottal, például vashiánnyal vagy B12-vitamin-hiánnyal küzdött.
A természetes készítményből is lehet túl sok
A májból készült kapszulák különösen sok A-vitamint és vasat tartalmazhatnak. Ezekből a tápanyagokból a szükségesnél nagyobb mennyiség hosszabb távon problémát okozhat, főleg akkor, ha valaki más multivitamint vagy vastartalmú készítményt is szed.
Várandósság alatt az A-vitamin túlzott bevitele miatt különösen fontos az óvatosság. Köszvény, vasraktározási zavar, magas koleszterinszint, valamint bizonyos szív- és érrendszeri betegségek esetén szintén érdemes orvosi tanácsot kérni.
Az étrend-kiegészítők minősége gyártónként eltérhet, ezért lényeges a pontos összetétel, az adagolás és a független laboratóriumi ellenőrzés megléte.
Nem csodaszer, hanem koncentrált tápanyagforrás
A marhamáj-kapszulák bizonyos esetekben hasznosak lehetnek, de nem tekinthetők minden nő számára szükséges étrend-kiegészítőnek. Igazolt hiányállapot esetén célzottabb és biztonságosabb megoldás lehet az orvos vagy dietetikus által javasolt készítmény.
A szükséges tápanyagok jelentős része változatos étrenddel is bevihető tojásból, halból, sovány húsokból, hüvelyesekből, zöldségekből és teljes értékű gabonákból. A marhaszerv-kapszula tehát nem feltétlenül átverés, de nem is olyan csodaszer, amilyennek a közösségi médiában gyakran beállítják.