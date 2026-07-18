Furcsa szuperfood hódít a nők körében – a szakértők szerint nem árt vigyázni

A közösségi médiában egyre többen ajánlják a marhaszervekből készült étrend-kiegészítőket energianövelésre és a hormonális egyensúly támogatására. A kapszulák valóban tartalmazhatnak értékes tápanyagokat, ám a szakértők szerint a látványos ígéreteket egyelőre nem igazolják meggyőző kutatások.

A marhaszervből készült étrend-kiegészítők általában fagyasztva szárított, majd porrá őrölt belsőségeket tartalmaznak. A kapszulákba marhamáj, szív, vese, lép, hasnyálmirigy vagy ezek keveréke kerülhet.

A termékeket főként azoknak kínálják, akik szeretnék kihasználni a belsőségek tápanyagtartalmát, de nem kedvelik azok ízét, illatát vagy állagát. A gyártók sokszor energianövelő, hormonháztartást támogató, immunerősítő vagy sportteljesítményt javító készítményként hirdetik őket.

Ezért tűnhetnek valódi szuperfoodnak

A belsőségek valóban rendkívül tápanyagdús élelmiszerek. A máj jelentős mennyiségű A-vitamint, B12-vitamint, vasat és cinket tartalmazhat, míg a szívben koenzim Q10 is található. Ezek a tápanyagok fontos szerepet játszanak többek között a vérképzésben, az immunrendszer működésében és a sejtek energiatermelésében.

A belsőségek fogyasztása egyáltalán nem új jelenség: számos kultúrában évszázadok óta az étrend részét képezik. A kapszulás változat inkább modern csomagolást ad egy hagyományos alapanyagnak.

A hangzatos ígéretekkel érdemes vigyázni

Bár az alapanyagok tápértéke vitathatatlan, kevés olyan megbízható humán vizsgálat készült, amely kifejezetten a marhaszerv-kapszulák hatását elemezte volna. Nem tudjuk biztosan, hogy a bennük található tápanyagok milyen mennyiségben és mennyire jól hasznosulnak.

Az energiaszint látványos növekedésére, a hormonális egyensúly helyreállítására vagy a női ciklus támogatására vonatkozó állításokat jelenleg nem támasztják alá erős tudományos bizonyítékok. Egy esetleges javulás hátterében az is állhat, hogy az érintett korábban valamilyen hiányállapottal, például vashiánnyal vagy B12-vitamin-hiánnyal küzdött.

A természetes készítményből is lehet túl sok

A májból készült kapszulák különösen sok A-vitamint és vasat tartalmazhatnak. Ezekből a tápanyagokból a szükségesnél nagyobb mennyiség hosszabb távon problémát okozhat, főleg akkor, ha valaki más multivitamint vagy vastartalmú készítményt is szed.

Várandósság alatt az A-vitamin túlzott bevitele miatt különösen fontos az óvatosság. Köszvény, vasraktározási zavar, magas koleszterinszint, valamint bizonyos szív- és érrendszeri betegségek esetén szintén érdemes orvosi tanácsot kérni.

Az étrend-kiegészítők minősége gyártónként eltérhet, ezért lényeges a pontos összetétel, az adagolás és a független laboratóriumi ellenőrzés megléte.

Nem csodaszer, hanem koncentrált tápanyagforrás

A marhamáj-kapszulák bizonyos esetekben hasznosak lehetnek, de nem tekinthetők minden nő számára szükséges étrend-kiegészítőnek. Igazolt hiányállapot esetén célzottabb és biztonságosabb megoldás lehet az orvos vagy dietetikus által javasolt készítmény.

A szükséges tápanyagok jelentős része változatos étrenddel is bevihető tojásból, halból, sovány húsokból, hüvelyesekből, zöldségekből és teljes értékű gabonákból. A marhaszerv-kapszula tehát nem feltétlenül átverés, de nem is olyan csodaszer, amilyennek a közösségi médiában gyakran beállítják.

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