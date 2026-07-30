Grillezz!

2026.07.30.

Por- és zsírgyűjtők: Ezeket a lakberendezési tárgyakat egy profi takarító sose választaná otthonra

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Jól gondoljuk át, mivel szeretnénk berendezni a lakásunkat, mert lehet, hogy mutatós, amit kinéztünk, de ha abszolút megnehezíti a takarítást, inkább felejtsük el. A profi takarító tanácsai következnek,

Hiába vásároljuk meg a legmodernebb takarítóeszközöket, bizonyos lakberendezési tárgyak mellett szinte lehetetlen igazán makulátlan rendet tartani. Egyes bútorok és dekorációk ugyanis nemcsak szépek, hanem igazi por-, szennyeződés- és zsírgyűjtők is lehetnek - írja a dailymail cikke.

A nyitott polcok szépek ugyan, de csak porfogók

A profi takarító tanácsait érdemes megfogadni

Egy több mint 29 éves tapasztalattal rendelkező profi takarító most elárulta, mely lakáskiegészítőket nem ajánlaná azoknak, akik szeretnék egyszerűbbé tenni az otthon tisztán tartását. A listán több olyan népszerű darab is szerepel, amelyek elsőre praktikusnak vagy elegánsnak tűnnek, valójában azonban sok plusz munkát jelenthetnek.

Érdemes átgondolni és/vagy elvetni bizonyos anyagok és tárgyak megválasztását már a lakás berendezésének legelején, így elkerülhetjük, hogy a takarítás állandó küzdelemmé váljon

- tanácsolja Nigel Bearman, a Daily Poppins nevű cég takarítási szakértője.

Kattints a képre a galériáért és a profi takarító tanácsaiért!

9 fotó

Összegzés

A lakberendezésnél nemcsak az számít, hogy egy tárgy mennyire mutatós, hanem az is, mennyi időt igényel majd a karbantartása. A vastag szőnyegek, a tükrös bútorok, a nyitott polcok vagy a tükrös és magasfényű felületek látványosak lehetnek, de több takarítást jelenthetnek a mindennapokban.

Ha könnyebben fenntartható otthont szeretnél, érdemes olyan anyagokat és bútorokat választani, amelyek kevésbé gyűjtik a port, a nedvességet és a szennyeződéseket. A jól megválasztott lakáskiegészítők hosszú távon nemcsak esztétikusabbá, hanem praktikusabbá is tehetik az otthonodat.

8 könnyű takarítási tipp, amit hotelek szobaasszonyaitól lestünk el

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

túrós pogácsa

Mini parti ropogós pogácsa

Egy parti szerintem pogácsa nélkül nem jöhet létre. Lehet a hajtogatás miatt megijedsz, de ahhoz, hogy a vendégek teljesen meg legyenek elégedve, meg kell adni a módját!!! Hihetetlen finom, ...

bolognai

Bolognai spagetti szaftosan

Azt nem mondanánk, hogy ez egy teljesen autentikus recept, hiszen a spagettinél már „megbukik” a dolog: az olaszok ugyanis eredetileg tagliatellével fogyasztják a bolognai ragut. Mi viszont ...

hekk

Hekk paprikásan

Mindenkinek megvan a kedvenc balatoni hekkezője, amit évente egyszer-kétszer meglátogat. De mi van, ha ennél többször kívánjuk meg ezt a ropogós, fűszeres halat? Hát készítsük el ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hekk-paprika-balaton
hekk

Hekk paprikásan

Mindenkinek megvan a kedvenc balatoni hekkezője, amit évente egyszer-kétszer meglátogat. De mi van, ha ennél többször kívánjuk meg ezt a ropogós, fűszeres halat? Hát készítsük el ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept