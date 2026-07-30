Por- és zsírgyűjtők: Ezeket a lakberendezési tárgyakat egy profi takarító sose választaná otthonra

Jól gondoljuk át, mivel szeretnénk berendezni a lakásunkat, mert lehet, hogy mutatós, amit kinéztünk, de ha abszolút megnehezíti a takarítást, inkább felejtsük el. A profi takarító tanácsai következnek,

Hiába vásároljuk meg a legmodernebb takarítóeszközöket, bizonyos lakberendezési tárgyak mellett szinte lehetetlen igazán makulátlan rendet tartani. Egyes bútorok és dekorációk ugyanis nemcsak szépek, hanem igazi por-, szennyeződés- és zsírgyűjtők is lehetnek - írja a dailymail cikke.

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A profi takarító tanácsait érdemes megfogadni

Egy több mint 29 éves tapasztalattal rendelkező profi takarító most elárulta, mely lakáskiegészítőket nem ajánlaná azoknak, akik szeretnék egyszerűbbé tenni az otthon tisztán tartását. A listán több olyan népszerű darab is szerepel, amelyek elsőre praktikusnak vagy elegánsnak tűnnek, valójában azonban sok plusz munkát jelenthetnek.

Érdemes átgondolni és/vagy elvetni bizonyos anyagok és tárgyak megválasztását már a lakás berendezésének legelején, így elkerülhetjük, hogy a takarítás állandó küzdelemmé váljon - tanácsolja Nigel Bearman, a Daily Poppins nevű cég takarítási szakértője.

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Összegzés

A lakberendezésnél nemcsak az számít, hogy egy tárgy mennyire mutatós, hanem az is, mennyi időt igényel majd a karbantartása. A vastag szőnyegek, a tükrös bútorok, a nyitott polcok vagy a tükrös és magasfényű felületek látványosak lehetnek, de több takarítást jelenthetnek a mindennapokban.

Ha könnyebben fenntartható otthont szeretnél, érdemes olyan anyagokat és bútorokat választani, amelyek kevésbé gyűjtik a port, a nedvességet és a szennyeződéseket. A jól megválasztott lakáskiegészítők hosszú távon nemcsak esztétikusabbá, hanem praktikusabbá is tehetik az otthonodat.

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