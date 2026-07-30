Világsztár látogatott a Balaton partjára: Bill Nighy ebben az étteremben vacsorázott

Bill Nighy a balatonszemesi Kistücsökben járt a napokban. Az étterem saját közösségi oldalán még egy fotót is megosztott a színésszel.

Bill Nighy a Balaton déli partján vendégeskedett, egészen pontosan a Kistücsök étterembe tért be egy vacsorára.

Bill Nighy a brit filmművészet egyik legismertebb és legkarakteresebb színésze, akit különleges kisugárzása, finom humora és utánozhatatlan eleganciája tett világhírűvé. Pályafutása során számos emlékezetes szerepben láthatta a közönség, többek között az Igazából szerelem, a Karib-tenger kalózai filmsorozat és a Harry Potter és a Halál ereklyéi című filmekben. A Golden Globe- és BAFTA-díjas színész ma is aktív, munkásságát pedig a kritikusok és a nézők egyaránt nagyra értékelik.

Címlapkép: Arnold Jerocki/WireImage

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