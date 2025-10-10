Egy apró délutáni szokás, ami segíthet kordában tartani a koleszterinszinted

A kardiológusok szerint van egy egyszerű délutáni szokás, amellyel sokat tehetünk a koleszterinszintünkért: ha rendszeresen rostban gazdag nassolnivalót választunk, az hosszú távon is segítheti a szívünk egészségét, és nem csak azt.

A rost a szív- és érrendszeri egészség egyik legfontosabb alappillére. Bár a koleszterinszintet részben a genetika is befolyásolja, az étrend kulcsszerepet játszik benne. A szakértők szerint a rostban gazdag ételek, különösen az oldható rostok, képesek megkötni a koleszterint a bélrendszerben, így az nem szívódik fel, hanem természetes úton távozik a szervezetből.

Egy apró délutáni szokás, ami segíthet kordában tartani a koleszterint egy kardiológus szerint Getty Images

Kutatások szerint már napi 5 gramm plusz oldható rost is kimutathatóan csökkenti az LDL („rossz”) koleszterin szintjét, valamint a triglicerideket is.

A rostbevitel növelése ezért az egyik legegyszerűbb, de leghatékonyabb módja a szívünk védelmének.

Segíthet a testsúly szabályozásában is

A túlsúly és az elhízás gyakran együtt jár a magas koleszterinnel és a szívbetegségek fokozott kockázatával. A rostos ételek egyik előnye, hogy lassítják az emésztést, így hosszabb ideig érezzük magunkat jóllakottnak.

Ezen túlmenően a rostok befolyásolják az éhségérzetet szabályozó hormonokat is – többek között a GLP-1 nevű anyagot, amely az agy felé jelzi, ha jóllaktunk. Ez segíthet a természetes súlykontrollban és az egészséges étkezési szokások kialakításában.

A rost és a gyulladás kapcsolata

A rostokat a szervezet nem emészti meg teljesen, viszont a bélflóránk „táplálékaként” szolgálnak. Az ezekből a rostokból képződő rövid láncú zsírsavak csökkentik a szervezetben kialakuló gyulladásokat, ami hosszú távon szintén védi a szívet.

A rostban gazdag étrend – sok zöldséggel, gyümölccsel, hüvelyessel és teljes kiőrlésű gabonával – egyben gyulladáscsökkentő hatású is. Ezt érdemes kiegészíteni olyan tápanyagokkal, mint az ómega-3 zsírsavak, a B-vitaminok, a cink vagy a szelén.

Na de mi az a délutáni szokás?

Ha szeretnénk több rostot fogyasztani, akkor érdemes nélután egy picikét nassolni. Itt persze nem arra gondol a kardiólus, hogy egy croissant-t, egy szelet tejcsokit vagy pár szem chipset kapj be, hanem valamilyen egészséges, rostban gazdag harapnivalót.

Egy alma pár szem dióval, zöldséghasábok hummusszal, joghurt friss bogyós gyümölcsökkel vagy akár egy zabkása kanálnyi mogyoróvajjal is segíthet.

A lényeg, hogy a választott étel természetes és kevés hozzáadott cukrot tartalmazzon, és legalább 3 gramm rost legyen benne – ez máris sokat jelenthet a szív egészsége szempontjából.

forrásunk volt.