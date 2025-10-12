Életmód

2025.10.12.

Sose süsd így a kolbászt, ha nem szeretnél száraz és égett végeredményt

Nosalty profilképe Nosalty

Mai Napi Tippünkben eláruljuk, hogy milyen módszer az, amit mindig hanyagolj, ha kolbász sütéséről van szó!

A kolbász, mint kedvelt magyar alapanyag, sok háztartásban előfordul ebéd, akár vacsora gyanánt is friss paraszt kenyérrel, savanyúsággal, mustárral. Azonban elkészítése nem minden esetben magától értetődő, ugyanis van egy módszer, amivel sose készítsd, ha nem akarsz száraz, nyers és odaégett kolbászt tálalni.

Kolbász
Sose süsd így a kolbászt, ha nem szeretnél száraz és égett végeredményt

A kézműves hússzakértők szerint nagy hiba, ha közvetlen hősokk éri a kolbászt sütéskor. Ilyenkor a belső zsír gyorsan megolvad, és belül kiszárad, míg állaga gumiszerűvé válik.

Így sose készítsd felforrósított serpenyőben, mert nem leszel elégedett a végeredménnyel.

Ideális esetben a kolbászokat meg kell főzni, annyi vízben, hogy épp ellepje őket, és közepesen lángon kell főzni addig, amíg a víz elpárolog. Ezután kell hozzá csöpögtetni egy kevés olajat, és készre sütni. Így egyenletesen tud sülni, és megőrzi szaftosságát.

Egy másik gyakori hiba a kolbász átszúrása sütés előtt. Ez esetben a hús szintén elveszíti szaftosságát, hiszen a benne lévő zsírt elveszíti.

Tipp:

Ha a főzős módszerrel készíted el a kolbászt, akkor adj a vízéhez fűszereket, például kakukkfüvet, rozmaringot vagy babérlevelet.

Receptajánló:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

édes gofri

Gofri édesen

Kinek van kedve egy puha tésztájú, mégis roppanós külsejű, édes, gofrihoz? Legnagyobb szerencsénkre semmi extra dolgot nem kell felkutatnunk azért, hogy az asztalra kerüljön, mégis van ...

babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás ...

tiramisu

Legegyszerűbb tiramisu

Mindenki imádja, mindenki ismeri: a tiramisu az olasz gasztronómia egyik hamisítatlan és örök szereplője. A sütésmentes desszert bármilyen alkalomra gyorsan elkészíthető, bár az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept