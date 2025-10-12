Mai Napi Tippünkben eláruljuk, hogy milyen módszer az, amit mindig hanyagolj, ha kolbász sütéséről van szó!

A kolbász, mint kedvelt magyar alapanyag, sok háztartásban előfordul ebéd, akár vacsora gyanánt is friss paraszt kenyérrel, savanyúsággal, mustárral. Azonban elkészítése nem minden esetben magától értetődő, ugyanis van egy módszer, amivel sose készítsd, ha nem akarsz száraz, nyers és odaégett kolbászt tálalni.

Sose süsd így a kolbászt, ha nem szeretnél száraz és égett végeredményt

A kézműves hússzakértők szerint nagy hiba, ha közvetlen hősokk éri a kolbászt sütéskor. Ilyenkor a belső zsír gyorsan megolvad, és belül kiszárad, míg állaga gumiszerűvé válik.

Így sose készítsd felforrósított serpenyőben, mert nem leszel elégedett a végeredménnyel.

Ideális esetben a kolbászokat meg kell főzni, annyi vízben, hogy épp ellepje őket, és közepesen lángon kell főzni addig, amíg a víz elpárolog. Ezután kell hozzá csöpögtetni egy kevés olajat, és készre sütni. Így egyenletesen tud sülni, és megőrzi szaftosságát.

Egy másik gyakori hiba a kolbász átszúrása sütés előtt. Ez esetben a hús szintén elveszíti szaftosságát, hiszen a benne lévő zsírt elveszíti.

Tipp: Ha a főzős módszerrel készíted el a kolbászt, akkor adj a vízéhez fűszereket, például kakukkfüvet, rozmaringot vagy babérlevelet.

