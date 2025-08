Az olcsó büféken túl: 5 kínai étterem Budapesten, ahol eredeti ízekkel várnak

A városszerte megtalálható, viszonylag olcsó, az autentikus kínai konyhától viszont aránylag távol álló kínai kifőzdék sokunk egyetemi vagy pályakezdő éveit határozták meg, és lássuk be, egy adag ragacsos, szezámmagos csirke sokszor életmentőnek bizonyult. A kínálat azóta sokkal színesebb és gazdagabb lett, a műfaj rajongói pedig már pontosan tudják, hol kell valódi kínai ízeket keresni Budapesten. Ha te még csak most ismerkedsz ezzel a távol-keleti konyhával, mutatunk öt éttermet, hogy biztos jó élményekkel induljon a kapcsolatotok.

Mielőtt még belevágnánk, valamit nagyon fontos tisztázni:

olyan, hogy kínai konyha, nem létezik.

Kelet-Ázsia legnagyobb és a bolygó második legnépesebb országában, aminek alapterülete több mint kilencmillió négyzetkilométer, el lehet egyáltalán képzelni, hogy mindenütt ugyanúgy, ugyanazt főzik? Nyilvánvalóan nem, hiszen más hatások érkeznek a szomszédos országokból, másfajta az időjárás, mások a földrajzi viszonyok meg a hagyományok, így értelemszerűen többféle tradicionális konyhát találni az országban.

A mi kínai receptjeinkből:

A kínai gasztronómiának nyolc fő iskolája van

A szecsuánit a csípős ízvilág, a chiliben, fokhagymában, szecsuáni borsban gazdag ételek jellemzik. A kantonit, ami a nyugati féltekén a legismertebb, lágyabb ízek határozzák meg, tengeri ételekben gazdag, és többek között innen ered a dimsum-kultúra is. Az északi Shandong, magyaros átiratban Santung tartományban sósabban főznek, konyhájuk búzaalapú ételekben gazdag. Tészták, gőzgombócok és tengeri halakra épülő fogások jellemzik. Jiangsu az édesebb ízekről és az esztétikus, színes tálalásáról ismert, Fujian pedig gazdag leveskultúrájáról, aromás ízeiről, illetve a halszószáról. A hunani konyhát is a fűszeres, csípős ízvilág határozza meg, viszont a szecsuánitól eltérően ez inkább egyfajta friss, élénk csípősség, nem olyan, amitől az ember feje három napig zsibbad. Anhuiban főleg hegyi alapanyagokat, vadhúst, gombát használnak, sokféle párolási eljárást alkalmaznak, és általában hosszan főzik az ételeiket. Zheijangban pedig gyakoriak az édes-savanyú ízkombinációk, és bár még nem volt szerencsém helyben kipróbálni, de azt gyanítom, a bolti édes-savanyú szószokhoz képest ez egy másik dimenzió.

Most, hogy ezen a gyorstalpalón túlvagyunk, lássuk, mi finomat lehet enni Budapesten, ha hirtelen elemészt a vágy egy kis kínai után:

Wang Mester

Wang Qiang, közismertebb nevén Wang Mester. Neki köszönhetjük, hogy autentikus, kínai ízek érkeztek Budapestre, nem véletlen, hogy az éttermeit városszerte imádják az emberek. A Gizella utcában található egységében a szecsuáni ízvilág dominál: a Ge-Shan csirkét mindenkinek ajánlom, aki nem fél a csípős ízektől, a serpenyős sertésbelsőséget pedig azoknak, akik szeretnek a színhúsokon túli univerzum kínálatából válogatni.

A leveseik közül bármelyiknek érdemes esélyt adni, ami az előételeket illeti, szerintem a császárszalonna fokhagymás mártással a csúcs, de a sertésfülfalatokkal sem lehet nagyot hibázni.

Egy biztos, ha egyszer ettél itt, biztosan visszatérsz, mert Wang Mesternél mindent ki kell próbálni.

Wang Mester

Budapest, Gizella utca 46/a

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-21.00

Chinatown Night Market Terasz

Amolyan nyári tradíció a barátaimmal, hogy felkerekedünk, és célba vesszük a Jegenye utcai Night Market Teraszt. A kínai gasztronómia mindenféle árnyalata képviselteti itt magát, a zöldséges fogásoktól kezdve, a batyukon, halételeken és belsőségeken át az édességekig mindent megtaláltok. Azért jó nagy társasággal jönni, mert sokféle finomságot össze lehet válogatni, én itt ettem éltem kung pao csirkéjét például, nem szólva arról, hogy a hot-potozást is kipróbálhatjátok, ami igazi közösségi élmény. A Jegenye utcai éttermeket nemcsak nyáron tudjátok kipróbálni, de az esti piacozás szezonális élmény, én azt mondom, ne hagyjátok ki. Jó, ha van a társaságban olyan, aki kicsit alaposabban ismeri a különböző tartományok ízvilágát, és tud segíteni, de szerintem nagyot akkor sem hibáztok, ha próba szerencse alapon válogattok, mert tapasztalataim szerint minden el szokott fogyni.

Chinatown Night Market Terasz

Budapest, Jegenye utca 30.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 17.00-23.00

Madárfészek

Ahogy azt fentebb már említettem, nekem az egyetemi éveimet, az irodista korszakomat egyaránt a mindenkori lokációmhoz legközelebb eső kínai kifőzdék támogatták. Mármint, amikor kiürült a bőségszaru, amit anyukáméktól hoztam. Ezekben a helyekben, tulajdonképpen, a kiszámíthatóság a legjobb. Mindenkinek megvannak a bejáratott kedvencei, fele ilyen-fele olyan pirított tésztával és káposztasalátával, édes-ragacsos szezámmagos csirke, és így tovább. Amikor testileg-lelkileg-idegileg ki vagyok merülve, és nincs kedvem a terápiás főzéshez, amikor beüt a tél, és a napot sötétben kezdem meg sötétben is fejezem be, akkor néha még most is ezekhez az ismerős ízekhez menekülök, és esküszöm, egy kicsit barátságosabb helynek tűnik a világ tőlük. Na,de! Ezekkel a kicsi, sokszor egy kaptafára menő kifőzdékkel könnyű melléfogni, van, ahol a frissesség szenved csorbát, máshol az árazás, és vannak helyek, ahol minden ételnek furcsán egyforma az íze, hiába néznek ki másképp. Az én tippem a Madárfészek, ez a Karinthy Frigyes utcai étterem, és a fokhagymás kacsa. Mármint mindenki egyen, amit jólesik, nekem itt ez a kedvencem, és tapasztalatom szerint a kis adag kacsa kis adag rizzsel pont az az ideális ebédmennyiség, amivel jól lehet lakni, de nem zuhanok tőle kajakómába.

A fogások frissek, a színeik nem fáradtak, és még a szezámmagos csirkének is rendes csirkeíze van. Szóval, ha elkap a nosztalgia, és menüzős kínaira vágysz, szerintem indulj a Móricz Zsigmond körtér irányába.

Nektek melyik a kedvenc kínai kifőzdétek egyébként?

Madárfészek

Budapest, Karinthy Frigyes út 3.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 9.00-22.00, vasárnap 10.00-22.00

Spicy Fish

A Spicy Fish elindult meghódítani a belvárost, így már a bulinegyed kellős közepén is várják a vendégeiket. Nem kell izgulni, az is megtalálja itt a számításait, aki kevésbé kísérletező kedvű, és inkább válogatna az ismert, színhús alapú ételekből, de most szeretnék azokhoz szólni, akikben nagyobb a kísérletező kedv, és kipróbálnának néhány olyan ételt, amit nem ehetnek akárhol. A Spicy Fishben egyébként, sok más mellett, az a jó, hogy az előételeiken keresztül például azt is megmutatják, hogy egy egyszerű zöldségből készült saláta is mennyire izgalmas fogás lehet, ha csavarnak egy kicsit a fűszerezésén, de akkor térjünk a lényegre. Gyerekkorom kedvence volt a csirkeláb, ha mama húslevest főzött ezt mindig lestoppoltam, ma is odavagyok érte, és itt lehet kérni a fűszeres lében pácolt kínai verzióját, én pedig amondó vagyok, hogy kérjétek is. Tudom, hogy néz ki, meg egyáltalán, de esküszöm semmi baj nincs a csirkelábbal, érdemes esélyt adni neki. Aztán, ha épp készülsz felfedezni a tenger finomságait, akkor van itt miniwokban tálalt pirított, csípős tengergyümölcsei-válogatás és kung pao garnéla is.

Baromi izgalmas étel a teafűvel füstölt bárányborda, de amiért a világ végéről is visszajönnék, azt hiszem legalábbis, az a pirított, csípős csirkezúza. Eleve a zúza szerintem egy méltatlanul alulértékelt alapanyag, de ebben a formájában minden korábbinál csodásabb arcát mutatja.

Vannak isteni pirított zöldségek, különféle batyuk, ramenek, szóval itt is áll az a javaslatom, hogy gyertek minél többen, és kóstolgassatok. Kalandorok előnyben!

Spicy Fish

Budapest, Király utca 17.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-0.00

Shandong

A bevezetőben már írtam Shandong tartományról, és ez a Szállás utcai (Jegenye utcától nem messze) étterem sem véletlenül kapta róla a nevét. Ez egy abszolút gyorsétterem, de elsősorban abban különbözik a többi hasonló helytől, hogy itt nem állnak naphosszat a pultban az ételek, hanem frissen készülnek. Klasszik, fotós étlap, és olyan tökéletes ár-érték arány, hogy a fal adja a másikat. Egyebet ne mondjak, az étlapon szereplő árban a köret is benne van.

Húsos, nem húsos fogások, levesek, mindenből lehet válogatni, helyben fogyasztásra és elvitelre egyaránt. Amiért, az eddigiek mellett, ez a hely felkerült a listánkra, az a pacal.

Pacalhívő barátaim egybehangzó véleménye szerint, az itt kapható, paprikás verzió valami isteni, és még azt is meggyőzi a pacal szentségéről, aki addig nem hitt benne. Próba szerencse, ha nem ízlik, még mindig kérhetsz egy klassz rament.

Shandong

Budapest, Szállás utca 13.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 11.00-20.00

