Egy friss kutatás szerint nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, milyen italokat kortyolgatunk a nap folyamán. Meglepő módon a víz, a kávé és a tea különleges kombinációja akár a hosszabb élethez is hozzájárulhat.

Lehet, hogy nemcsak a genetika, a diéta és a mozgás számít az élettartam meghosszabbításánál, hanem az is, mit és mennyit iszol nap mint nap. Egy friss kutatás szerint ugyanis azok az emberek, akik egyszerre fogyasztanak vizet, kávét és teát, jelentősen kisebb halálozási kockázattal élnek, különösen akkor, ha a megfelelő arányokat használják.

Kutatók szerint egy furcsa italkombináció lehet a hosszú élet titka Getty Images

Milyen arány a legideálisabb?

A vizsgálatban több mint 183 ezer ember szokásait követték 13 éven keresztül. Az adatok azt mutatták:

a leghatékonyabb italarány ahhoz, hogy meghosszabbítsuk az élettartamunkat az, ha naponta körülbelül 2 csésze kávét és 3 csésze teát iszol, kiegészítve vízzel. Ez az összetétel akár 45%-kal csökkentette a halálozás kockázatát a vizsgált időszakban.

Miért lehet ilyen jótékony ez a kombináció?

A szakértők szerint a magyarázat több tényező együttes hatásában rejlik:

A víz : alapvető a hidratációhoz, ami elengedhetetlen az egész test működéséhez — segít az idegrendszer, az emésztés és a testhő szabályozásában.

: alapvető a hidratációhoz, ami elengedhetetlen az egész test működéséhez — segít az idegrendszer, az emésztés és a testhő szabályozásában. A kávé és a tea: nemcsak élénkít, de antioxidánsokat is tartalmaznak. A kávéban lévő klorogénsav és a tea polifenoljai segíthetnek csökkenteni a gyulladásokat, amelyek hosszú távon károsíthatják az érrendszert, és közrejátszhatnak különböző krónikus betegségek kialakulásában.

Figyelmeztetések

Fontos megjegyezni, hogy a kutatás ugyan érdekes összefüggést mutat, de nem bizonyítja, hogy önmagában a kávé, a tea és a víz kombinációja hosszabb életet eredményez. Inkább arról van szó, hogy ezek az italok — megfelelő mennyiségben fogyasztva — hozzájárulhatnak egy egészségesebb életmódhoz. A koffein bevitelével azért érdemes óvatosan bánni: a szakértők napi körülbelül 400 mg-nál húzzák meg azt a határt, ahol már megjelenhetnek a kellemetlen tünetek, például alvászavar, gyomorérzékenység vagy feszültség.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kutatás által javasolt arányok nem mindenkire érvényesek egyformán.

Mindenki másképp reagál a koffeinre, más az életmódja, és más mennyiségű folyadékra van szüksége. A legfontosabb, hogy a napi hidratáltságod biztosítva legyen, és olyan mennyiségű kávét és teát fogyassz, amely mellett jól érzed magad.

Ez a kombináció inkább egy iránymutatás, nem szabály: egy könnyen beépíthető szokás, amely része lehet egy hosszabb, kiegyensúlyozottabb élet felé vezető útnak.

