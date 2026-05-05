Kardiológusok felfedték – 3 dolog, ami észrevétlenül hat negatívan a koleszterinszintedre

A koleszterin kapcsán a legtöbben az étrendre gondolnak, pedig a kép ennél sokkal összetettebb. Kardiológusok szerint három kevésbé ismert tényező akár csendben is befolyásolhatja az értékeket - úgy is, hogy közben látszólag minden rendben van az életmódunkkal.

A magas koleszterinszint gyakran alattomosan alakul ki, sokszor észrevehető tünetek nélkül. Idővel a megemelkedett értékek plakkok lerakódásához vezethetnek az artériákban, szűkítve a véráramlást, és növelve a szívbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Bár a legtöbben elsősorban az étrendre gondolnak a koleszterin kapcsán, valójában több háttértényező is jelentős hatással lehet rá. A genetikától kezdve egészen az olyan mindennapi szokásokig, mint az alvás, kardiológusok három meglepő tényezőt emelnek ki, amelyek csendben befolyásolhatják a koleszterinszintet. és azt is elárulta, hogyan lehet ezeken változtatni.

3 dolog, ami észrevétlenül hat negatívan a koleszterinszintedre

További tippek a jobb koleszterinszinthez

Készíttessünk teljes lipidprofilt, beleértve az Lp(a) szintet is. A cél a megelőzés, nem a reakció.

Kérjünk az orvostól átfogó kivizsgálást a szokásos laborcsomagon túl is, beleértve egy egyszeri lipoprotein(a) vérvizsgálatot és az apolipoprotein B (ApoB) szintjének mérését, különösen akkor, ha a családban előfordult korai szívbetegség – magyarázza Lebowitz.

Fókuszáljunk az alapvető életmódbeli tényezőkre, mint az étrend és a mozgás. „Az étrend minősége, a testmozgás, a testsúly kontrollja, a dohányzás kerülése és az alvás továbbra is az elsődleges eszközök a koleszterin kezelésében” – mondja Sangani.

Érdemes egyszerűen kezdeni: növeljük a rostban gazdag ételek fogyasztását, amelyek támogatják az egészséges koleszterinszintet, például zab, hüvelyesek, magvak és teljes kiőrlésű gabonák formájában. A mozgáshoz heti 150 perc mérsékelt intenzitású aerob aktivitás ajánlott, például tánc vagy tempós séta. Emellett fontos legalább két erősítő edzés beiktatása is, például súlyzós edzés vagy pilates.

Extra tipp Gyakoroljuk a stresszkezelést . Routhenstein azt javasolja, hogy mindenki alakítson ki egy saját, napi rutinba illeszthető stresszkezelési módszert. Építsük a stressztűrő képességet azzal, hogy örömöt, tudatosságot és pihenést viszünk az életünkbe, így segítve a szervezetet a ‘harcolj vagy menekülj’ válaszok kezelésében.

A szakértő összegzi

A koleszterinszint kezelése kulcsfontosságú a hosszú távú szív- és érrendszeri egészség védelmében. Bár a táplálkozás és a fizikai aktivitás alapvető szerepet játszanak, ez csak a teljes kép egyik része.

Olyan tényezők, mint a genetika, az alvás minősége és a krónikus gyulladás, csendben, fokozatosan is befolyásolhatják a koleszterinszintet.

Ha tisztában vagyunk az értékeinkkel, következetesen figyelünk a pihentető, helyreállító alvásra, és fenntartunk egy kiegyensúlyozott életmódot, amely tápláló ételeket és rendszeres mozgást is magában foglal, máris sokat tehetünk a koleszterinszint tudatosabb kontrolljáért.

Forrásunk volt.