2026.05.04.

Meg kell mosni az előmosott zacskós salátát? A szakértő végre elárulja az igazat

Nosalty

Mit kezdjünk az előre csomagolt, előmosott salátákkal? Le kell őket öblíteni újra? Ha igen, hogyan? Megkérdeztünk egy szakértőt, aki elárulta, hogyan kerüljük el a felesleges vesződést és az esetleges kockázatokat.

Újra kell mosni a zacskós salátát, vagy sem? Sokan tálalás előtt leöblítik és centrifugázzák, mert úgy gondolják, így biztonságosabb, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a zacskós saláták gyakran szerepelnek élelmiszer-visszahívásokban a lisztéria jelenléte miatt, ami egy nagyon gyakori baktérium, amely sokszor érinti az ilyen, fogyasztásra kész élelmiszereket.

Az élelmiszer-technológus elmagyarázza, hogyan kezeljük a zacskós salátát a konyhában

De valóban okot adnak ezek a visszahívások aggodalomra? Hasznos módszer-e a zacskós saláta vízzel történő leöblítése a kockázatok csökkentésére? Cristian Panarelli élelmiszer-technológus az A biztonságos élelmiszerek nagykönyve című könyv szerzője most lerántotta a leplet a kérdésről.

Zacskós saláta és élelmiszer-visszahívások: amit tudni érdemes

Először is, nincs ok pánikra:

A zacskós salátákat érintő visszahívások nagyon gyakoriak, mert a lisztéria könnyen elszaporodik. Ugyanakkor nincs miért megijedni: egyrészt az érintett tételeket azonnal leveszik a polcokról, másrészt a jogszabályi határértékek annyira szigorúak, hogy valójában nincs kockázat

– mondja Panarelli.

Mi az a lisztéria, és hol alakul ki?

„A lisztéria egy baktérium, amely gyakran érinti a fogyasztásra kész élelmiszereket, mert nagyon könnyen képes elszaporodni, és minél több feldolgozási lépésen megy át egy termék, annál nagyobb ennek az esélye. Ráadásul a hideget is jól tűri, így ha jelen van az élelmiszerekben, akkor a háztartási hűtőben, nem megfelelő tárolás mellett is képes szaporodni” – mondja Panarelli. „Éppen ezért fordul elő gyakran a zacskós salátában, hiszen több fázison megy keresztül: a darabolástól a mosáson át egészen a csomagolásig.”

Újra kell mosni a zacskós salátát?

A szakértő álláspontja:

A zacskós salátát nem szükséges újra megmosni, kivéve, ha ezt a címke kifejezetten előírja. Léteznek ugyanis olyan zacskós saláták is, amelyeket nem mostak meg forgalomba hozatal előtt, de ezt minden esetben feltüntetik a csomagoláson.

Miért nem érdemes újra megmosni a zacskós salátát

„Azért is fontos elolvasni a címkéket, mert ebben az esetben az újramosás akár ronthat is a helyzeten: az élelmiszerek minden kezelési fázis során szennyeződhetnek, így

ha egy előre mosott zacskós salátát koszos mosogatóban öblítünk le, vagy nem tiszta felületre tesszük, azzal éppen hogy növeljük a szennyeződés kockázatát.

Hogyan mossuk meg a salátát (és általában a zöldségeket)?

Ráadásul a víz önmagában nem elég ahhoz, hogy egy terméket baktériummentessé tegyen. „Még a szódabikarbóna vagy az ecet sem elegendő, amelyeket sokan használnak zöldségek mosására: ezek nem fertőtlenítenek, csak a durvább szennyeződéseket távolítják el. Ha nyersen fogyasztott élelmiszert, például salátát, más zöldségeket vagy akár gyümölcsöt szeretnénk fertőtleníteni, akkor speciális termékeket és alaposan fertőtlenített eszközöket kell használni".

Hogyan válasszunk zacskós salátát?

A felesleges mosogatás helyett inkább a józan ész segít, a címke elolvasása mellett mindig alaposan nézzük meg, mit vásárolunk.

Győződjünk meg róla, hogy a csomagolás sértetlen, nem púpos, és nincs folyadék az alján – ez utóbbi gyakran a baktériumok szaporodásának jele

– mondja a szakértő.

Hogyan tároljuk a zacskós salátát

Végül, de nem utolsósorban, a bakteriális szennyeződések elkerülésének egyik alapszabálya a megfelelő tárolás.

Extra tipp:

A zacskós saláták esetében két egyszerű, józan észre épülő szabályt érdemes betartani:
- zárjuk vissza a csomagot csipesszel, hogy minél kevesebb levegő jusson be
- fogyasszuk el 24 órán belül, vagy legkésőbb a címkén feltüntetett időn belül

