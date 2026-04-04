Sok háztartásban máig él az a meggyőződés, hogy az elemek tovább megőrzik a teljesítményüket, ha hűtőszekrényben vagy akár fagyasztóban tartják őket. Első hallásra logikusnak tűnhet az elképzelés: ha a meleg gyorsítja az elhasználódást, akkor a hideg talán lassíthatja azt. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb!

Az elemekkel kapcsolatban régóta kering az a tanács, hogy alacsony hőmérsékleten kell őket tárolni, mert így később merülnek le. Valóban igaz, hogy a túlzott meleg nem kedvez az energiatárolóknak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a hideg lenne számukra az ideális környezet. A gyártók ajánlása egyértelmű: az elemeket száraz, hűvösnek mondható, de alapvetően szobahőmérsékletű helyen érdemes tartani.

Te is a hűtőben tárolod az elemeket? Most eláruljuk, valóban hasznos-e

Miért nem jó a hűtő?

A hűtőszekrény vagy a fagyasztó használata több szempontból is problémás lehet. Az egyik legnagyobb veszélyt a páralecsapódás jelenti. Amikor a hideg elemeket kivesszük a hűtőből, a melegebb levegő nedvessége könnyen lecsapódhat a felületükön. Ez elsőre jelentéktelennek tűnhet, hosszabb távon azonban komoly gondokat okozhat.

A nedvesség miatt az érintkezők korrodálódhatnak, sérülhet a külső burkolat, sőt szélsőséges esetben az elem szivárogni is kezdhet.

Vagyis a hűtőben tárolás nemhogy meghosszabbítaná az élettartamot, inkább hozzájárulhat annak lerövidüléséhez.

A meleg sem barátjuk

Fontos ugyanakkor azt is kiemelni, hogy az elemeket nem szabad forró helyen sem tárolni. A túl magas hőmérséklet, illetve a gyakori hőingadozás ugyancsak ronthatja az állapotukat. Ezért nem szerencsés például padláson, radiátor közelében, napsütötte ablakpárkányon vagy autóban hagyni őket.

Az elemek számára a legjobb megoldás egy állandó hőmérsékletű, száraz helyiség, például egy fiók, szekrény vagy tárolódoboz. Itt kisebb az esélye annak, hogy a környezeti hatások idő előtt tönkreteszik őket.

Hol érdemes tartani őket?

A legbiztonságosabb, ha az elemeket:

száraz helyen,

közvetlen hőtől távol,

szobahőmérsékleten,

lehetőleg eredeti csomagolásukban vagy elkülönítve tároljuk.

Ez nemcsak az élettartamuknak kedvez, hanem a biztonság szempontjából is fontos.

Forrásunk volt.