Te is a hűtőben tárolod az elemeket? Most eláruljuk, valóban hasznos-e

Az elemekkel kapcsolatban régóta kering az a tanács, hogy alacsony hőmérsékleten kell őket tárolni, mert így később merülnek le. Valóban igaz, hogy a túlzott meleg nem kedvez az energiatárolóknak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a hideg lenne számukra az ideális környezet. A gyártók ajánlása egyértelmű: az elemeket száraz, hűvösnek mondható, de alapvetően szobahőmérsékletű helyen érdemes tartani.
Miért nem jó a hűtő?
A hűtőszekrény vagy a fagyasztó használata több szempontból is problémás lehet. Az egyik legnagyobb veszélyt a páralecsapódás jelenti. Amikor a hideg elemeket kivesszük a hűtőből, a melegebb levegő nedvessége könnyen lecsapódhat a felületükön. Ez elsőre jelentéktelennek tűnhet, hosszabb távon azonban komoly gondokat okozhat.
A nedvesség miatt az érintkezők korrodálódhatnak, sérülhet a külső burkolat, sőt szélsőséges esetben az elem szivárogni is kezdhet.
Vagyis a hűtőben tárolás nemhogy meghosszabbítaná az élettartamot, inkább hozzájárulhat annak lerövidüléséhez.
A meleg sem barátjuk
Fontos ugyanakkor azt is kiemelni, hogy az elemeket nem szabad forró helyen sem tárolni. A túl magas hőmérséklet, illetve a gyakori hőingadozás ugyancsak ronthatja az állapotukat. Ezért nem szerencsés például padláson, radiátor közelében, napsütötte ablakpárkányon vagy autóban hagyni őket.
Az elemek számára a legjobb megoldás egy állandó hőmérsékletű, száraz helyiség, például egy fiók, szekrény vagy tárolódoboz. Itt kisebb az esélye annak, hogy a környezeti hatások idő előtt tönkreteszik őket.
Hol érdemes tartani őket?
A legbiztonságosabb, ha az elemeket:
- száraz helyen,
- közvetlen hőtől távol,
- szobahőmérsékleten,
- lehetőleg eredeti csomagolásukban vagy elkülönítve tároljuk.
Ez nemcsak az élettartamuknak kedvez, hanem a biztonság szempontjából is fontos.