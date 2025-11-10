Heti Horoszkóp: ez a nagyon vajas, édes/sós sütemény a csillagjegyed titkos kedvence

A vajas (pék)sütemények sora szinte végtelen, mindig lehet egy-egy apró csavarral újítani a már megszokott recepten. A pogácsák, tekercsek és batyuk csupán a jéghegy csúcsát jelentik, ennél sokkal árnyaltabb az édes és sós vajas sütemények felhozatala. Lássuk, mi az a titkos kedvenc, amiért a jegyek nagyon odavannak.
Kattints a galériára, és nézd meg, milyen vajas sütemény a csillagjegyed titkos kedvence!
Még több horoszkóp itt:
Tudd meg, melyik cuki pufi fasírt lenne a te horoszkópod!
Ha unatkozol, üss el pár percet azzal, hogy kideríted, melyik tündéri, apró és duci fasírt hasonlít rád a csillagok szerint!Nosalty
Ez a finom házi keksz a csillagjegyed párja – Bugyoláld...
Lássuk, melyik édes, finom, ropogósan puha keksz a csillagjegyed párja! Itt a hűvös ősz, a sötét, filmezős, begubózós esték, mártogassunk házi kekszet a forró teánkba!Nosalty
Heti Horoszkóp: ez az az étel, ami a nagyinál ízlik...
Csirkepörkölt, rántott hús, tyúkhúsleves, bukta vagy palacsinta...a te nagyid mit készít a legfinomabban? Lássuk a horoszkóp szerinti kedvenceket!Nosalty