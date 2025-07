5 hibátlan hekkező országszerte, amiben mi még nem csalódtunk, és te sem fogsz

Nem tudnám megmondani, hogy mitől lett épp a hekk ennyire népszerű, hogy miért kötődünk hozzá annyira erős, eltéphetetlen érzelmi szálakkal, mint a lecsóhoz vagy a főtt kukoricához vagy más, esszenciális nyári ételhez. De így alakult, és magam is alig tudnék elképzelni úgy egy nyarat, hogy egy hekkezés legalább ne férjen bele. Ilyenkor nem csak úgy mellesleg esszük, hanem direkt azért megyünk a Duna partjára, hogy hekket együnk, épp ez a szertartás lényege.

Nem tudom, kinek melyik a bejáratott helye erre a célra, én mutatom azt az ötöt, ami nekem és a barátaimnak már egynél többször bevált!

Receptajánlónk:

Wasser Budapest

A Wasser a mi hekk-helyünk, legalábbis a barátnőimmel ide szoktunk jönni, ha elkap minket a vágy nyáridőn, hogy halat együnk. Általában úgy indulunk, hogy sétálunk egyet, nézzük a vizet, kártyázunk egy kicsit, de közben mind tudjuk, hogy igazából azt a pillanatot várjuk, mikor a kis papírtálcán elénk teszik a vágyott ételt.

A Wasser hekkjére nem lehet panasz, nem tocsog az olajban, jól van fűszerezve, és eddig még mindig sikerült úgy ennem, hogy a savanyú és a kenyér is kitartson a végéig, amihez persze kell némi rutin is, de nem árt, ha az adagok is segítenek bennünket.

Ha ti is úgy szeretitek a Népszigetet, mint én, akkor itt a helyetek!

A Wasser hekkje via

Wasser Budapest

Budapest, Népsziget út 1.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 12.00-22.00, péntek 12.00-23.00, szombat 11.00-23.00, vasárnap 11.00-22.00

Csepeli Hekksziget

Ebben a Gubacsi híd közelében található egységben az a jó, hogy tényleg olyan, mint egy valóságtól elzárt kis szigete a világnak. Ide nemcsak azért jó jönni, hogy hekkezzünk, vagy bármi mást együnk - ugyanis van az étlapon hot dog, hamburger és bécsi szelet is - , hanem azért, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, lecsillapodjunk a városi nyár okozta stressz után, ha úgy tetszik.

Hekkből van kisebb és nagyobb adag, hasábburgonyával és savanyúsággal kínálják, a nagyobbik menühöz üdítőt is kapunk.

Kövessétek a Facebook-oldalukat, innen lehet tájékozódni a programjaikról, mert a péntek és vasárnap között nyitva tartó egységben nemcsak eszegetni jó, de zenét hallgatni, sőt, néha még táncolni is.

Csepeli Hekksziget

Budapest, Duna utca 42.

Nyitvatartás: péntek-vasárnap 12.00-21.00

Malomvölgy Büfé Falatozó

Tardoson tök jó kirándulni, fut erre Kéktúra-útvonal, van itt Rádió Múzeum is, sőt Arborétum és filmbe illő vörös mészkőbánya is. Akármi is hoz erre titeket, ha egyet javasolhatunk, álljatok meg feltankolni energiával, na meg finom falatokkal a Malomvölgy Büfében. Igazi, családias hangulatú vendéglő ez, ahol persze nem csak hekket ehetünk, de most ugye mégis csak ez lenne a lényeg.

A panír nagyon finom, tök jól roppan, lehet kérni kenyérrel és sült krumplival is, többféle savanyúságot választhatunk hozzá, én azért a klasszikus, egyszer s mind megunhatatlan koviubit javasolnám, mégiscsak úgy az igazi.

A környék gyönyörű, a légkör nagyon barátságos, nem mondom, hogy nem éri meg csak ezért idejönni, de ha egy nagy kirándulás után megéhezve tértek be, az még jobb.

A Malomvölgy Büfé hekkje via

Malomvölgy Büfé Falatozó

Tardos, Malomvölgy-tó

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-19.00

Nocsak Bár

Ahány Duna-part, annyi hangulat, a Nocsak Soroksárhoz tartozik, és egész izgalmas, ahogy a nagy, városi nyüzsgésből kiszakadva egyszer csak ott találod magad a vízparton, az agyad pedig átkapcsol egy egészen másfajta működésmódra. Nem mondom, hogy elsőre arra gondoltam, hogy épp itt, a XXIII. kerületben van jó hekkező, de mikor tavaly nyáron, egy kedves barátom ajánlására mégis itt kötöttem ki, megállapítottam, hogy érdemes volt tenni egy próbát.

A hekk 60-80 dkg-os kiadásban kapható, isteni paprikás lisztbe forgatva sütik, és válogathatunk hozzá többféle köretből meg savanyúságból.

Én kenyérrel és uborkával ettem, teljesen rendben volt, nagyon jólesett, ráadásul a kiszolgálás is baromi kedves volt. Egy városi bringás kirándulás, és már itt is vagytok, ne hagyjátok ki!

A Nocsak Bár hekkje via

Nocsak Bár

Budapest, Horgász part 66.

Nyitvatartás: hétfő-szerda és vasárnap 12.00-21.00, csütörtök-szombat 12.00-22.00

Süllőház Halsütöde-Fogas Büfé

Jó hekkért nincs távolság? Ha te is így gondolod, akkor vedd célba Győrt, ahol a Süllőház várja a halételek szerelmeseit. Mert hogy van itt halászlé, az elszántak kérhetik belsőségekkel is, de még ecetes hal is, ami már tényleg haladó szint, viszont annak, aki szereti, jár, hogy ehessen belőle. A hekkjük teljesen rendben van, se túlbonyolítva, se elrontva nincs egyszerű, világos és jóízű.

A hely pedig lehetne díszlete egy kikötői filmnek, a kék-fehérre festett falaival. A győrieknek gratulálunk a szerencséjükhöz, mi pedig igyekszünk mihamarabb idelátogatni.

Süllőház Halsütöde-Fogas Büfé

Győr, Szent Imre út 107.

Nyitvatartás: szerda-szombat 10.00-19.30

Címlapkép: Nocsak Bár

