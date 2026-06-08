Új gyógyszer vethet véget a hasizsír-lerakódásnak, sőt, még a zsírmájjal is leszámolhat

Kísérlet alatt áll egy gyógyszer, amely új kapukat nyithat meg a fogyókúra világában. A klinikai vizsgálat során jelentősen csökkentette a zsigeri zsír mennyiségét és a máj zsírtartalmát.

A Boehringer Ingelheim gyógyszergyár új adatokat tett közzé a survodutide nevű, fejlesztés alatt álló elhízásellenes készítményről, amelyek szerint a gyógyszer nemcsak jelentős testsúlycsökkenést eredményezhet, hanem kedvezően befolyásolhatja a testösszetételt és a máj egészségét is. A vállalat ezekre a többlethatásokra építve kívánja megkülönböztetni termékét az egyre zsúfoltabb fogyókúrás gyógyszerpiacon.

Új gyógyszer vethet véget a hasizsír-lerakódásnak, ami még a máj egészségét is védi

Új fejlesztés alatt álló gyógyszer

A Zealand Pharma licencmegállapodása révén fejlesztett survodutide injekció formájában alkalmazható. Hatásmechanizmusa két hormon, a GLP-1 és a glükagon működésének utánzásán alapul, amik együttesen fokozzák a jóllakottság érzését és mérséklik az étvágyat.

A gyógyszer elhízott betegek körében végzett, 76 héten át tartó, előrehaladott klinikai vizsgálatában a résztvevők átlagosan testtömegük 16,6 százalékát veszítették el.

Ez a teljesítmény a szakértők szerint nagyjából megfelel a jelenleg forgalomban lévő vezető GLP-1-alapú terápiák eredményeinek, ugyanakkor néhány újabb fejlesztésű készítmény ennél magasabb fogyást mutatott.

A kutatás részletei

A kutatás egyik kiemelt eleme a testösszetétel vizsgálata volt. Az MRI-felvételek alapján a survodutide alkalmazása során a résztvevőknél a veszélyes, szervek körül felhalmozódó zsigeri zsírszövet mennyisége akár 34 százalékkal is visszaesett a kiindulási értékhez képest.

Emellett a májban lerakódott zsír mennyisége akár 63,1 százalékkal csökkent.

A legmagasabb, 6 milligrammos adag esetében a leadott testsúlyon belül a zsírmentes testtömeg csökkenése legfeljebb 10,8 százalékot tett ki. Ez arra utal, hogy a fogyás döntő része a zsírszövetek lebomlásából származott, miközben az izomtömeg és más zsírmentes szövetek nagyobb arányban megőrződtek.

A vállalat szerint a májzsír csökkentése és a zsírmentes testtömeg védelme olyan előnyök lehetnek, amelyek megkülönböztetik a survodutide-ot a konkurens készítményektől.

A Boehringer Ingelheim gyógyszergyár vezetése úgy véli, hogy a gyógyszer értékelésénél a jövőben nem csupán a leadott kilogrammok száma, hanem a fogyás minősége is fontos szempont lehet.

Emellett a májban lerakódott zsír mennyisége akár 63,1 százalékkal csökkent

Sasank Deshpande, a cég humángyógyszer-üzletágának irányítója szerint a készítmény új lehetőségeket nyithat az elhízás és a májbetegségek együttes kezelésében, mivel ezek a kórképek gyakran szorosan összefüggnek egymással.

Egy külön, szintén késői klinikai fázisban zajló kutatás a metabolikus diszfunkcióval összefüggő zsírmájbetegségben (MASLD) szenvedő túlsúlyos és elhízott pácienseket vizsgálta. Az eredmények alapján a survodutide minden elsődleges kutatási célkitűzést teljesített.

Csökkentette a máj zsírtartalmát

A 48 hetes kezelés végére a gyógyszert kapó betegek 84,2 százalékánál legalább 30 százalékkal csökkent a máj zsírtartalma, míg a placebo-csoportban ez az arány csupán 24,3 százalék volt.

A testsúly tekintetében is jelentős különbség mutatkozott: a kezelt résztvevők átlagosan 12,2 százalékos fogyást értek el, szemben a kontrollcsoport körülbelül 1 százalékos változásával.

Említésre méltó, hogy a survodutide-dal kezelt betegek 61 százalékánál a máj zsírtartalma az egészségesnek tekintett, 5 százalék alatti szintre csökkent. A placebo-csoportban ugyanez mindössze 5,7 százalékuknál következett be.

A készítmény fejlesztése tovább folytatódik. A survodutide jelenleg több további, előrehaladott klinikai vizsgálatban is szerepel, köztük olyan kutatásokban, amelyek a májfibrózissal járó zsírmájbetegség kezelésében vizsgálják a hatékonyságát.

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