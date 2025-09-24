6 napnyi munkával akár 200 ezret is lehet keresni ebben a gyorsétteremben

Éjszakai munkára toboroz gyorséttermi munkatársakat a váci úti McDonald's. A Pénzcentrum utánaszámolt, hogy kik járnának a legjobban, akár pár napnyi munkával.

A Pénzcentrum kiszámolta, mennyit lehet keresni pár nap alatt a McDonald's-ban 25 év alatti diákként, akár részmunkaidőben is.

25 év alatti diákként több mint 200 ezret lehet keresni pár nap alatt a Mekiben

A Váci úton lévő Meki új munkatársait keresi, teljes és/vagy részmunkaidőben is, így akár diákként is lehet náluk munkát vállalni. Kétféle műszak elérhető, az egyik reggel 6-tól este 6-ig bruttó 2100 forintért, míg a másik este 6-tól másnap reggel 6-ig bruttó 2940-ért / óra.

Ezzel a bérezéssel pedig a 25 év alatti diákok járnak a legjobban, akiknek bruttó bére megegyezik a nettóval (az SZJA mentesség miatt), így az éjszakai műszakot vállalva több, mint 35 ezer forintot visznek haza naponta.

Ha pedig valaki ebből a műszakból csak hatot vállal egy hónapban, akkor 211 680 forintot visz haza. Ami nappali műszakokkal kombinálva már egészen tisztességes fizetés lehet hó végére. Például 6 éjszakai és 6 nappali műszak, vagyis 144 munkaóra 362 880 forint bruttó bért jelent, 25 év alattiként pedig ez továbbra is a nettó összeg.

