Család

2025.09.24.

6 napnyi munkával akár 200 ezret is lehet keresni ebben a gyorsétteremben

Nosalty profilképe Nosalty

Éjszakai munkára toboroz gyorséttermi munkatársakat a váci úti McDonald's. A Pénzcentrum utánaszámolt, hogy kik járnának a legjobban, akár pár napnyi munkával.

A Pénzcentrum kiszámolta, mennyit lehet keresni pár nap alatt a McDonald's-ban 25 év alatti diákként, akár részmunkaidőben is.

Gyorséttermi drive-thru
25 év alatti diákként több mint 200 ezret lehet keresni pár nap alatt a Mekiben

A Váci úton lévő Meki új munkatársait keresi, teljes és/vagy részmunkaidőben is, így akár diákként is lehet náluk munkát vállalni. Kétféle műszak elérhető, az egyik reggel 6-tól este 6-ig bruttó 2100 forintért, míg a másik este 6-tól másnap reggel 6-ig bruttó 2940-ért / óra.

Ezzel a bérezéssel pedig a 25 év alatti diákok járnak a legjobban, akiknek bruttó bére megegyezik a nettóval (az SZJA mentesség miatt), így az éjszakai műszakot vállalva több, mint 35 ezer forintot visznek haza naponta.

Ha pedig valaki ebből a műszakból csak hatot vállal egy hónapban, akkor 211 680 forintot visz haza. Ami nappali műszakokkal kombinálva már egészen tisztességes fizetés lehet hó végére. Például 6 éjszakai és 6 nappali műszak, vagyis 144 munkaóra 362 880 forint bruttó bért jelent, 25 év alattiként pedig ez továbbra is a nettó összeg.

Receptajánló:

Forrásunk volt.

Hirdetés
5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

tojáskrém

Villámgyors tojáskrém

A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a ...

brownie

Legszaftosabb brownie

Íme egy brownie-recept, amit pont olyan, mint amilyennek lennie kell: masszív, kiadós, ragacsos, és nagyon csokis. Bárki használhatja alapnak! Az is, aki először készíti, és az is, aki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Nyalókázó kisfiú szőke fürtökkel
Család

Gyerekkedvenc epres nyalókát vontak ki a forgalomból, mert égető érzést...

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) révén érkezett jelzés alapján hatósági vizsgálat során érzékszervi eltéréseket észleltek egy Hollandiában gyártott nyalókánál, amiből Magyarországra is érkezett. A termék fogyasztásakor avas íz érezhető, továbbá enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban.

Nosalty

További cikkek

lisztben álló cica
Gasztro

Lejárt liszt? Ne dobd ki, nem is gondolnád, mennyi mindenre...

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk:

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept