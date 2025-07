Nem csak fényforrás: erre is felhasználható a gyertya a fürdőszobában

El sem tudod képzelni, mennyire sokoldalú lehet egy gyertya felhasználása otthon, ráadásul a fürdőszobában!

Csempefuga védelme gyertyával

Tisztítsuk meg alaposan a csempét. Ezután vegyünk egy gyertyát, és dörzsöljük át vele a fugát. Ez segít abban, hogy hosszabb ideig tiszta maradjon. A viasz vagy a paraffin, a használt gyertya típusától függően, védőréteget képez a nedvesség ellen, ami jelentősen csökkenti a penészképződés kockázatát.

A csaptelepek védelme viasszal

A csaptelepen folyamatosan vízkő és vízcseppek képződnek. Néha ajánlott a csaptelepet gyertyával átdörzsölni, mivel a viasz segít megvédeni a szaniterek külső rétegét. De van egy még egyszerűbb és hatékonyabb módszer is: vegyünk egy sima gyertyát, és dörzsöljük át vele a csaptelepet. Ezáltal vastagabb védőréteg képződik a csaptelepen, ami ezáltal sokkal tovább tiszta, és vízkőtől mentes marad.

A megmaradt gyertyát sose dobjuk ki!

Miután gyertyával megtisztítottuk a fugát és a csaptelepet, biztosan marad egy kis darab belőle. Ne dobjuk ki! A fürdőszobában magas páratartalom esetén a szekrényajtók és a hagyományos ajtók is elkezdhetnek nyikorogni. Ebben az esetben is segít a gyertya: csak dörzsöljük meg vele a zsanérokat, és a probléma meg is oldódott.

Forrásunk volt.

Fogadd meg ezeket az okos konyhai tippeket is: