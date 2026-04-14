A Gulyás Hete, amikor végigkóstolhatod az országot!

Ha van étel, amiről minden magyarnak van egy saját, „az igazi” verziója, az biztosan a gulyás. Van, aki sűrűbben szereti, más inkább levesesen, egyesek csipetkével, mások krumplival, de egy dolog közös, hogy a jó gulyás alapja mindig a minőségi alapanyag és az idő. Április 20-26 között pedig mindössze 999 forintért kóstolhatod meg több, mint 1000 étterem kínálatában!

Nem kell főznöd, csak élvezni az ízeket!

A gulyás egy végtelenül sokszínű fogás, és most itt az alkalom, hogy ezt ne a saját konyhádban, hanem az ország legkülönbözőbb éttermeiben fedezd fel.

Egy jó étteremben ebédelni nemcsak a luxus és pihenés élményét nyújtja, hanem olyan új inspirációkat is, amelyekkel az otthoni főzéseinket is színesebbé varázsolhatjuk.

A Gulyás Hete, amely április 20-26 között kerül megrendezésre, a METRO Magyarország által életre hívott Jóízű Magyarország program része. Küldetése, hogy a magyar gasztronómia értékei ne tűnjenek el, hanem újra központi szerepet kapjanak, különösen az éttermekben. A cél nem csupán az, hogy egy hétig olcsóbban együnk a különböző éttermekben, hanem az is, hogy az étterembe járás kultúrája újra visszakerüljön a mindennapjainkba, és közben újra felfedezzük a klasszikus magyar fogásokat.

A Gulyás Hete kiváló alkalom arra, hogy új ízkombinációkat próbáljunk ki, hogy időt töltsünk a barátainkkal vagy a szeretteinkkel, miközben élvezzük, hogy más főz ránk.

Ráadásul most tényleg nehéz kifogást találni, mert 999 forintért egy komplett éttermi élményben lehet részünk, több mint 1000 étteremben országszerte, és megtapasztalhatjuk, milyen, amikor ugyanaz az étel százféleképpen kel életre.

Lesz, ahol a klasszikus, bográcsos ízvilág dominál, máshol modernebb, könnyedebb verziók jelennek meg, vagy épp helyi alapanyagokkal csavarják meg a jól ismert receptet. Egy hét alatt akár többféle „gulyásélményt” is gyűjthetünk.

A magyar gulyás titka

A jó gulyás titka nemcsak az elkészítés módjában rejlik, hanem az alapanyagok minőségén is múlik. A Jóízű Magyarország kezdeményezés a legfinomabb és legminőségibb alapanyagokat helyezni fókuszba, mint a makói vöröshagyma vagy a magyar szürkemarha.

, amely karakteres, édeskés ízével a gulyás egyik alapja, mégis egyre ritkább magyar szürkemarha, amely különleges, markáns húsával egészen más dimenzióba emeli az ételt

Ezek azok az összetevők, amelyek miatt ugyanaz a recept teljesen más élményt adhat és amelyek megőrzése kulcsfontosságú a hazai gasztronómia szempontjából.

Most inkább kóstolj, mint főzz

A Gulyás Hete egy jó alkalom arra, hogy kilépjünk a saját konyhánkból, és inspirációt gyűjtsünk a legjobb séfek ízvilágából.

Válaszd ki a hozzád legközelebbi éttermet a Jóízű Magyarország weboldaláról, töltsd le a kupont április 13-19 között. Április 20-26. között a kupon felmutatásával már élvezheted is legfinomabb gulyásokat és a kedvezményes árat is.



Ha pedig szereted dokumentálni a gasztroélményeidet, most még nyerhetsz is vele. A Gulyás Hete kampánnyal egyidőben nyereményjáték is indul. Készíts képet bármilyen tradicionális magyar ételről étteremben, oszd meg Instagramon a kampány hashtagjével (#jóízűmagyarország), és értékes éttermi utalványokat nyerhetsz.

Nyeremények: 4 db 50 000 Ft-os éttermi utalványt kapnak, azok, akik az adott héten a legtöbb szavazatot kapnakIlletve az aktivitás végén 100 000 Ft-os éttermi utalványt kap a legtöbb szavazatot kapott fotó tulajdonosa is. A nyeremények a Jóízű Magyarország Gulyás Hetén résztvevő éttermek valamelyikében beválthatóak.

A szavazók közül pedig kisorsolásra kerül egy szintén 50 000 Ft-os utalvány is.

Nyereményjáték időtartama: március 30 – április 26.

Közben az ország különböző pontjain forgatott videós „Gulyáskaland” is készül. Rákóczi Feri és Bekker Dávid videóival mutatják be a legkülönbözőbb gulyásvariációkat.