A tökéletes grillhús egyáltalán nem a szerencsén múlik. Az alapanyag kiválasztásától a grillre kerülésig mind a pác, mind a grill hőmérséklete számít a tökéletes végeredményben, és akkor a sütési időről még nem is beszéltünk. Sőt, a tálalás előtti néhány perc is számít! Mutatjuk, mire érdemes figyelned, hogy a nyári grillezés végén szaftos, omlós és ízes húsok kerüljenek a tányérra.

A jó grillhús már a bevásárlásnál kezdődik

Azt már tudjuk, hogy a jó végeredményhez jó alapanyag kell, de ez a grillezésnél különösen igaz. Egy megfelelő húsrészből, friss és jó minőségű hozzávalókból ezerszer könnyebb ízletes grillfogást készíteni, mint egy gyengébb minőségű húsból, amit utólag próbálunk fűszerekkel és páccal feljavítani, ez azonban csak tűzoltás. Nyáron kiemelten fontos, hogy a grillezésre szánt húst minél előbb hűtőbe helyezzük, ezért igyekezzünk a vásárlás után a lehető leggyorsabban hazajuttatni.

A megbízható forrásból származó, megfelelően tárolt hús tehát nem csak az íz miatt fontos: a nyári grillezésnél az alapanyag kezelése is a siker része.

Pácolás: mikor segít, és hogyan csináld jól?

Sokan azt gondolják, a pác lesz az étel kulcsa, mert kedvünk szerinti irányba viheti a fogást, karakteresebb ízt ad a húsnak, és az omlós állagért is felel, s bár nem állnak messze a valóságtól, nem feltétlenül kell minden húsdarabot órákig különböző fűszeres keverékekben fürdetni. Egy igazán jó minőségű húsnál az egyszerű sózás és borsozás is elég lehet, a pácolás pedig inkább azt az utat mutatja meg, hogyan vihetünk új ízeket a grillfogásba, de túlfűszerezni semmit sem érdemes.

A tökéletes grillezés titkai: pácolás, sütési idők és trükkök, amiket érdemes ismerni

Amikor pácolsz, számolj vele, hogy a pác nem járja át teljes mélységében a vastag húsdarabokat, elsősorban a hús felszínén fejti ki a hatását, ezért a pác összetétele és a pácolás időtartama sokkal fontosabb, mint órákig a páclében hagyni az alapanyagunkat.

A savas összetevőkkel, például a citromlével, ecettel vagy joghurttal különösen érdemes óvatosan bánni!

Nem feltétlenül szükséges hosszú órákon át pácolni bennük a húst, mert a sav idővel megváltoztathatja a hús felszínének állagát.

Nem kell tehát túlgondolni: az olaj, a fűszerek, a fokhagyma és a zöldfűszerek mellett egy jól megválasztott savas összetevő is sokat adhat a húshoz, de a hosszabb pácolás önmagában nem garantál jobb eredményt.

A grillre kerülés előtt is van néhány fontos trükk

Mielőtt a hús a grillrácsra kerül, érdemes néhány apróságra odafigyelni, a kis részletek is sokat számítanak majd abban, hogy szépen pirult, ízes hús legyen a végeredmény:

Csöpögtesd le a felesleges pácot! Különösen akkor fontos ez, ha cukrot is tartalmaz, mert a grillen könnyen megpirulhat, sőt, meg is éghet.

Különösen akkor fontos ez, ha cukrot is tartalmaz, mert a grillen könnyen megpirulhat, sőt, meg is éghet. Legyen kellően forró a grill! Ne akkor kezdj hozzá a felfűtéshez, amikor már mindenki éhes: a hús akkor kerüljön a grillre, amikor a rács már kellően forró. Ha van grillhőmérőd, érdemes azt használni, de a megfelelően előmelegített rácson a húsnak azonnal sercegnie kell, amikor rákerül.

Ne akkor kezdj hozzá a felfűtéshez, amikor már mindenki éhes: a hús akkor kerüljön a grillre, amikor a rács már kellően forró. Ha van grillhőmérőd, érdemes azt használni, de a megfelelően előmelegített rácson a húsnak azonnal sercegnie kell, amikor rákerül. Az olajról se feledkezz meg! Kevés olaj kerülhet közvetlenül a húsra vagy a grillrácsra is, mindkét megoldás működik, az olaj segít majd nekünk az egyenletes pirulásban.

Sütési idők: nincs egyetlen, minden grillre érvényes szabály

A grillezés egyik legnehezebb része az, hogy mikor mondhatjuk ki végre: elkészült a húsunk. Itt az a helyzet, hogy nem érdemes vakon az órát figyelni, hiszen ugyanaz a hús más idő alatt készül el egy vékony grilllapon, mint egy vastag rácson, és az sem mindegy, milyen vastag szeletet tettünk rá.

Irányadó sütési idők grillezéshez

Csirkemell: kb. 8–12 perc összesen

kb. 8–12 perc összesen Sertéskaraj: kb. 6–10 perc összesen

kb. 6–10 perc összesen Marhaszelet: kb. 4–8 perc összesen

Fontos: A fenti sütési idők csak iránymutatók, hiszen a hús vastagsága, a grill hőmérséklete és az elkészítés módja is befolyásolja, mennyi idő alatt készül el az étel. A húsokat sütés közben érdemes megfordítani, az elkészültséget pedig, különösen szárnyasoknál, húshőmérővel ellenőrizni. A csirkénél a hús legvastagabb részének legalább 74 °C-os belső hőmérsékletet kell elérnie.

A csirkemell például különösen könnyen kiszárad, ha túl magas hőmérsékleten vagy a szükségesnél hosszabb ideig sütjük. A vékonyabb, kiklopfolt szeletek néhány perc alatt elkészülhetnek, míg a vastagabb daraboknak ennél több időre lehet szükségük.

Éppen ezért a sütési idő mellett figyeld a hús állagát, és ha gyakran grillezel, egy húshőmérő is hasznos segítség lehet. Különösen a csirkénél fontos, hogy a hús belseje is megfelelően átsüljön.

Nem mindegy, milyen hő éri a húst

A grillezésnél nem feltétlenül az a cél, hogy minden egyes húsdarab végig ugyanolyan intenzív hőt kapjon. Vastagabb daraboknál kifejezetten hasznos lehet két különböző hőmérsékletű zóna kialakítása: az erősebb hőn először szép kérget kaphat a hús, majd a mérsékeltebb részen tovább készíthetjük anélkül, hogy a külseje túlságosan megpirulna.

Receptötletek grillre:

Ez a megoldás rendkívül megkönnyíti a dolgunkat, ha egyszerre többféle húst grillezünk a kerti partink vendégeinek. A vékonyabb szeletek gyorsan elkészülnek, míg a vastagabb húsoknak több idő kell, ezért nem szerencsés mindent egyszerre ugyanoda halmoznunk.

Nyáron a grillezésnél a hőségre is gondolni kell A kerti grillezéshez hozzátartozik a meleg idő, de a húsnak nem kell órákig a napon várakoznia. A nyers, romlandó alapanyagokat a lehető legtovább érdemes hűtve tartani, és csak annyit kivenni, amennyit éppen sütünk.

Praktikus tippek grillkezdőknek

A nyers húst tartsd hűtve , és csak közvetlenül sütés előtt vedd ki a hűtőből.

, és csak közvetlenül sütés előtt vedd ki a hűtőből. Különítsd el a nyers és a kész ételeket! A nyers húshoz használt tányért, vágódeszkát és eszközöket ne használd a megsült hús tálalásához alapos tisztítás nélkül.

A nyers húshoz használt tányért, vágódeszkát és eszközöket ne használd a megsült hús tálalásához alapos tisztítás nélkül. A kész húst mindig tiszta tányérra tedd , és használj hozzá tiszta fogót vagy más eszközt.

, és használj hozzá tiszta fogót vagy más eszközt. Ne hagyd a romlandó ételeket hosszasan a napon vagy a melegben! Amikor a grillparti több órán át tart, érdemes az ételeket inkább kisebb adagokban tálalni, a többit pedig hűtve tartani.

A grillről levéve még ne vágd fel!

A sütés utáni néhány perc legalább olyan fontos, mint az előkészítés: a frissen megsült húst érdemes pihentetni, mielőtt felszeleteled. Így kisebb eséllyel veszít sok nedvességet közvetlenül a vágáskor, és nagyobb eséllyel marad szaftos a tálaláskor.

A pihentetés kiemelten fontos, egyben sült csirkénél például legalább 15 perc pihenőt javasolnak a tálalás előtt.

Még egy apróság, amit érdemes megfogadni: ha fűszeres olajjal dolgoztál, nem feltétlenül kell a fűszerezést a grillen befejezned. Egy kevés friss zöldfűszer vagy fűszeres (chilis, tökmagos, citrusos) olaj a kész húsra kerülve újabb réteg ízt adhat.

Extra ötlet

Ha többféle húst készítesz egy grillpartin, mindenképp alakítsd ki az említett két hőzónát!

A forróbb részen gyorsan megpiríthatod a húsokat, a mérsékeltebb hőjű területen pedig tovább készülhetnek a vastagabb darabok. Így nem kell attól tartanod, hogy mire a hús közepe is elkészül, a külseje már túlságosan megpirul.

A grillezés lényege végül nem az, hogy mindenáron bonyolult technikákat alkalmazz, hanem hogy megtaláld az egyensúlyt a jó alapanyag, a megfelelő előkészítés és a jól kontrollált hő között. Amikor ezek rendben vannak, már sokkal könnyebb lesz olyan grillhúst készíteni, amely kívül szépen pirult, belül pedig szaftos és ízes marad.

Legyen szó családi ebédről vagy baráti grillpartiról, a jól megválasztott alapanyagok sokat számítanak!

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