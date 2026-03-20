Húsvét

2026.03.20.

Készítsd a pékek trükkjével az idei fonott kalácsot – Napokig friss és foszlós marad

Nosalty profilképe Nosalty

A fonott kalács a húsvét egyik jelképe, ami majdnem minden családban az ünnepi asztalra kerül. Vannak, akik nem bajlódnak otthoni elkészítésével, hanem inkább pékségben szerzik be a foszlós pékárut, azonban mai Napi Tippünkben megpróbálunk elcsábítani titeket a házi verzió elkészítésére, amihez egy szuper trükköt mutatunk. Így napokig friss és foszlós marad majd a kalácsotok.

Ha idén magad sütnéd húsvétra a fonott kalácsot, akkor adunk egy tuti tippet, ráadásul hozzáértő pékektől, amitől napokig friss és foszlós marad a pékárud.

Húsvéti fonott kalács
Készítsd a pékek trükkjével az idei fonott kalácsot – Napokig friss és foszlós marad

A húsvéti fonott kalácsról

A fonott kalács egy vajas, foszlós, kelt tészta, ami a húsvét, ami a húsvéti asztal egyik elmaradhatatlan része.

A kalács a böjt utáni bőség egyik jelképe, hiszen a liszt, tojás, tej, vaj hozzávalók miatt egy gazdag, tojásos étel. A fonott forma pedig az összetartozást és a közösséget jelképezi, egyesek szerint a Szentháromságra is utal.

Hazánkban az enyhén édes és sós változata is népszerű és kedvelt, amit húsvétkor sonkával, tojással és zöldségekkel szokás jól megpakolni.

Húsvéti fonott kalács
Húsvéti fonott kalács lekvárral megkenve

Mi a pékek trükkje, amitől napokig friss és foszlós marad?

A fonott kalács alapvetően nem egy összetett pékáru, kell hozzá liszt, tojás, tej, vaj, élesztő, cukor és só, de nagyon nem mindegy, hogyan készítjük el, hogy napokig friss és foszlós maradjon.

A pékek trükkje, hogy tangzhongot, vagyis főzött előtésztát használnak a kalács elkészítéséhez.

Hogyan csináljunk főzött előtésztát?

  • 1 rész liszthez adjunk hozzá 5 rész vizet vagy tejet
  • főzzük fel pudingszerűre
  • hűtsük ki, majd keverjük hozzá a kalács tésztájához.

Receptajánló:

A kalácsunk minősége attól is függ, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk. Érdemes háztáji tojást beszerezni a piacról, és mindenképpen vajat használjunk a tésztához.

Tipp:

Egy-két evőkanál görög joghurt vagy tejszín extra puhaságot ad a tésztának.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

fűszerek házilag

Ecetes torma házilag

Bár csíp, könnyeket csal a szemünkbe a készítés és a fogyasztás során is, mégsem tudjuk elképzelni a húsvétot ecetes torma nélkül. A bolti verziók gyakran túl édesek vagy nem elég ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Húsvéti fonott kalács
Húsvét

Készítsd a pékek trükkjével az idei fonott kalácsot – Napokig...

A fonott kalács a húsvét egyik jelképe, ami majdnem minden családban az ünnepi asztalra kerül. Vannak, akik nem bajlódnak otthoni elkészítésével, hanem inkább pékségben szerzik be a foszlós pékárut, azonban mai Napi Tippünkben megpróbálunk elcsábítani titeket a házi verzió elkészítésére, amihez egy szuper trükköt mutatunk. Így napokig friss és foszlós marad majd a kalácsotok.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept