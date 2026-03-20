A fonott kalács a húsvét egyik jelképe, ami majdnem minden családban az ünnepi asztalra kerül. Vannak, akik nem bajlódnak otthoni elkészítésével, hanem inkább pékségben szerzik be a foszlós pékárut, azonban mai Napi Tippünkben megpróbálunk elcsábítani titeket a házi verzió elkészítésére, amihez egy szuper trükköt mutatunk. Így napokig friss és foszlós marad majd a kalácsotok.

Készítsd a pékek trükkjével az idei fonott kalácsot – Napokig friss és foszlós marad

A húsvéti fonott kalácsról

A fonott kalács egy vajas, foszlós, kelt tészta, ami a húsvét, ami a húsvéti asztal egyik elmaradhatatlan része.

A kalács a böjt utáni bőség egyik jelképe, hiszen a liszt, tojás, tej, vaj hozzávalók miatt egy gazdag, tojásos étel. A fonott forma pedig az összetartozást és a közösséget jelképezi, egyesek szerint a Szentháromságra is utal.

Hazánkban az enyhén édes és sós változata is népszerű és kedvelt, amit húsvétkor sonkával, tojással és zöldségekkel szokás jól megpakolni.

Húsvéti fonott kalács lekvárral megkenve

Mi a pékek trükkje, amitől napokig friss és foszlós marad?

A fonott kalács alapvetően nem egy összetett pékáru, kell hozzá liszt, tojás, tej, vaj, élesztő, cukor és só, de nagyon nem mindegy, hogyan készítjük el, hogy napokig friss és foszlós maradjon.

A pékek trükkje, hogy tangzhongot, vagyis főzött előtésztát használnak a kalács elkészítéséhez.

Hogyan csináljunk főzött előtésztát?

1 rész liszthez adjunk hozzá 5 rész vizet vagy tejet

főzzük fel pudingszerűre

hűtsük ki, majd keverjük hozzá a kalács tésztájához.

A kalácsunk minősége attól is függ, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk. Érdemes háztáji tojást beszerezni a piacról, és mindenképpen vajat használjunk a tésztához.