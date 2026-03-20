Készítsd a pékek trükkjével az idei fonott kalácsot – Napokig friss és foszlós marad

Ha idén magad sütnéd húsvétra a fonott kalácsot, akkor adunk egy tuti tippet, ráadásul hozzáértő pékektől, amitől napokig friss és foszlós marad a pékárud.
A húsvéti fonott kalácsról
A fonott kalács egy vajas, foszlós, kelt tészta, ami a húsvét, ami a húsvéti asztal egyik elmaradhatatlan része.
A kalács a böjt utáni bőség egyik jelképe, hiszen a liszt, tojás, tej, vaj hozzávalók miatt egy gazdag, tojásos étel. A fonott forma pedig az összetartozást és a közösséget jelképezi, egyesek szerint a Szentháromságra is utal.
Hazánkban az enyhén édes és sós változata is népszerű és kedvelt, amit húsvétkor sonkával, tojással és zöldségekkel szokás jól megpakolni.
Mi a pékek trükkje, amitől napokig friss és foszlós marad?
A fonott kalács alapvetően nem egy összetett pékáru, kell hozzá liszt, tojás, tej, vaj, élesztő, cukor és só, de nagyon nem mindegy, hogyan készítjük el, hogy napokig friss és foszlós maradjon.
A pékek trükkje, hogy tangzhongot, vagyis főzött előtésztát használnak a kalács elkészítéséhez.
Hogyan csináljunk főzött előtésztát?
- 1 rész liszthez adjunk hozzá 5 rész vizet vagy tejet
- főzzük fel pudingszerűre
- hűtsük ki, majd keverjük hozzá a kalács tésztájához.
A kalácsunk minősége attól is függ, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk. Érdemes háztáji tojást beszerezni a piacról, és mindenképpen vajat használjunk a tésztához.