Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést – A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai

A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 50 ezernél is több magyar embernek ad munkát közvetlenül, közvetve pedig további több tízezer magyar család számára biztosítja a havi megélhetést, munkaerőpiaci hatásuk így egészen a magyar agráriumig ér.

A Magyarországon működő hat nagy nemzetközi háttérrel rendelkező élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, LIDL, PENNY, SPAR, Tesco) 2025-ben több mint 50 ezer főt foglalkoztatott, így – ha önálló szektorként kezelnénk őket – az egyik legnagyobb létszámú ágazat lennének Magyarországon. A kiskereskedők súlya a foglalkoztatásban azonban jóval túlmutat ezen, hiszen több ezer Magyarországon működő cégtől vásárolnak termékeket, közvetett hatásuk így egészen a magyar agráriumig terjed: az általuk forgalmazott tej, friss csirkehús, pékáru, valamint szezonban a zöldségek és a gyümölcsök több mint 90 százalékban hazai szállítóktól érkeznek.

Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést Aldi, Auchan, LIDL, PENNY, SPAR, Tesco

A hat nagy lánc legnagyobb beszállítói (Alföldi Tej Kft., Sole Mizo Zrt., Taravis Kft., Naszálytej Zrt., Kométa 99 Zrt., Félegyházi pékség Kft., Zalaco Sütőipari Zrt., Pick Szeged Zrt., Tranzit-Food Kft., Gallicoop Zrt., vagy az MCS Vágóhíd Zrt.) a magyar élelmiszeripar zászlóshajói, akik további több tízezer embert foglalkoztatnak, és sok száz kis magyar beszállítónak adnak munkát.

A hat lánc sok szempontból magyar vállalatnak tekinthető: élelmiszer-termékeik 80 százaléka hazai forrásból származik, 2024-ben több mint 710 milliárd forint adót és járulékot fizettek be a magyar költségvetésbe, és több mint 12000 tonna élelmiszert mentettek meg és juttattak el az arra rászorulóknak, emellett milliárdos értékben támogatják a közösségeket és a jótékonysági célokat.

Ilyen foglalkoztatási súly mellett az sem mellékes, hogy ezek az élelmiszerláncok a kiskereskedelmi szegmensen belül kiemelkedően jó fizetéseket kínálnak. A GKI Gazdaságkutató Zrt. tanulmánya szerint a bérdinamika ezeknél a cégeknél 2021 és 2024 között 80 százalék volt, messze meghaladva az országos 66,2 százalékot, így náluk a foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2024 decemberére 595 ezer forint fölé emelkedett, azóta pedig bőven 600 ezer forint felett jár.

Ezeket a kereseteket változatos juttatások egészítik ki. A legtöbb lánc kedvezményes vásárlói kártyát kínál a dolgozóinak, ami havi több tízezer forint megtakarítást tesz lehetővé. Emellett olyan béren kívüli juttatások is elérhetőek, mint:

cafeteria

jubileumi juttatás

munkába járás támogatás

SZÉP-kártya juttatás

13. havi juttatás

kedvezményes banki és telekommunikációs szolgáltatási csomagok

kedvezményes sportolási és üdülési ajánlatok

online háziorvos és munkavállalókat támogató programok

7/24-ben hozzáférhető jogi, mentális és pénzügyi tanácsadás

támogatás bizonyos megbetegedések esetére

egészségbiztosítás

friss pékáru-zöldség-gyümölcs-folyadék biztosítása munkaidőben

Emellett a hat nagy kereskedelmi lánc aktívan támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását és általában a foglalkoztathatóságot előtérbe helyező képzéseket. Ennek keretében a cégek 2024-ben ezernél több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztattak, és 9200 ember képzését támogatták (a kötelező tűzvédelmi és egyéb képzéseken felül), összesen mintegy 300 millió forint értékben.

A láncok által biztosított belső képzési programoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a munkavállalók nemcsak saját szervezetükön belül kerülhetnek új, felelősségteljesebb munkakörökbe, hanem jelentősen javulnak az általános munkaerőpiaci esélyeik is. Ez a fajta tudásátadás a vállalatok részéről tudatos befektetés a hazai munkaerőbe: a képzések révén megszerzett kompetenciák ugyanis más kiskereskedelmi egységeknél, sőt, a gazdaság egyéb területein is versenyképes, jól hasznosítható tudást adnak a munkavállalóknak.