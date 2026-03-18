Ez a kis fekete mag aranyat ér – Szabályozza a vércukrot, csökkenti a koleszterint

A feketekömény igazi érték a konyhában. Intenzív, érdekes íze és egészségügyi hatásai miatt érdemes beiktatni az étrendbe.

A feketekömény a Közel-Kelet kedvelt fűszere, amit apró magok formájában használnak. Kertben is nevelhető növény, aminek kicsi kék virága van, de legnagyobb értéke az egészségre gyakorolt hatásában rejlik.

A feketeköménymag szabályozza a vércukrot, és csökkenti a koleszterint

Mit kell tudni a feketeköményről?

A feketeköményt nehéz bármely más fűszerhez hasonlítani, hiszen egyedi, enyhén kesernyés, karakteres ízvilága van. Magként és olajként is hozzáadhatjuk ételeinkhez, és higgyétek el, megéri.

Bár apró szemű magokkal rendelkezik, erejét nem szabad alul becsülni: erős gyulladáscsökkentő, vírusellenes és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik.

Az ízületi fájdalmakra és a bélgyulladásokra is jótékony hatással van

Milyen jótékony hatásai vannak a feketeköménynek?

Az ízületi fájdalmakra és a bélgyulladásokra is jótékony hatással van. Ásványianyag-tartalma sem szerény, ugyanis magnézium, kalcium, cink, kálium, vas és nátrium is található benne. Emellett A-, B1-, B3-, B6-, E-, F-vitamint és biotint is tartalmaz.

Bőrünk, hajunk és körmünk is hálás fogyasztásáért, nem véletlen, hogy a kozmetikai ipar is előszeretettel használja.

A benne lévő szelén, mint antioxidáns pedig még erőteljesebb gyulladáscsökkentővé teszi. A pajzsmirigy működését is segíti, és a sejteket is védő fűszernövény.

Receptajánló:

Antioxidánsai a szív- és érrendszerre is pozitívan hatnak. Segít fenntartani az optimális vérnyomást, és a vér koleszterinszintjére is pozitívan hat. Ha mindez nem lenne elég, akkor ne feledkezzünk meg az emésztésre gyakorolt szuper hatásáról, hiszen enyhíti a hasi fájdalmakat, a puffadást és gázképződést. És még a májra is pozitívan hat.

Forrásunk volt.