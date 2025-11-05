Otthon

2025.11.05.

Nem gondoltad volna, de csak egy fahéjrúdra lesz szükséged a házi fűszeres ételízesítőhöz

Nosalty profilképe Nosalty

Sokan tartanak az ecettől, pedig a legtöbb ételnek jót tesz egy kis savasság. Most azonban mutatunk egy olyan eljárást, amivel elfedheted a jellegzetes ecetes ízt, miközben izgalmas aromát csempészhetsz a fogásokba: csak egy fahéjrúdra lesz szükséged, hogy elkészítsd a saját házi ízesített eceted.

Az ételek ízét alapjaiban határozzák meg az alapanyagok, az igazán komplex élményhez szükség van az extra 'kiegészítőkre'. Számtalan lehetőséged van feldobni a fogásokat, nagy rajongói vagyunk az ízesített házi vajaknak, de a fűszeres ecetek izgalmas csavart adhatsz az ételeidnek. Nincs másra szükséged ehhez, mint néhány rúd fahéjra, némi ecetre, valamint egy kis időre és türelemre - ebből a kombinációból egy sokoldalúan felhasználható ízesítőt varázsolhatsz fillérekért.  

Fahéjrudak egy fa asztalon
Csak fahéjrúdra lesz szükséged a házi ízesített ecethez

Az ecet ízesítésének folyamata meglehetősen egyszerű, és minimális erőfeszítést igényel.

Tegyél két rész ecetet és egy rész ízesítőt, vagyis ebben az esetben fahéjrudakat egy üvegedénybe (aminek a teteje nem lép reakcióba az ecettel). Tárold az üveget közvetlen napfénytől távol, és hagyd a keveréket két hétig vagy akár egy hónapig állni, miközben néhány naponta megrázod.  

Ecetet vagy fehérbort használj erre a célra, de kísérletezhetsz más ecetfajtákkal is. Kipróbálhatod, hogy a fahéjrudat almaecetbe, balzsamecetbe vagy rizsecetbe áztatod.  

Tipp

Ha a fahéjért nem rajongsz, akkor csak a fantáziádon múlik, milyen ízesítést választasz: gyógynövényeset, virágosat, borsosat vagy más ízeket. 

Ha igazi ízrobbanásra vágysz 

Még több melegség és intenzitás érdekében óvatosan pirítsd meg a fahéjrudakat, mielőtt az ecetbe teszed őket. Friss fűszernövényekkel és citrusfélék héjával kiegészítve forró fahéjas, rozmaringos és narancsos ecetet készíthetsz.

Bármelyik utat is válaszd, a fűszeres fahéjas ecet sokféleképpen felhasználható kedvenc receptjeidben. 

Így használd a fahéjas ecetet 

Keverd össze a fahéjas ecetet olívaolajjal, és készíts belőle fantasztikus vinaigrette-et, hogy megbolondítsd az egyszerű salátákat. Ez az ízletes fűszer ínycsiklandó páccal vonja be a csirke- vagy marhahúst. Egy-két csepp pedig sokat javíthat a következő zöldségleveseden, vagy akár egy nagy tál chili con carnét is feldobhat.  

Légy kreatív, és próbáld ki az új ízeket: adj ízesített ecetet tésztasalátákhoz, keverd rizshez, vagy akár öntsd egy nagy gombóc fagylaltra. 

Forrásunk volt. 

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mézeskalács

Svéd mézeskalács

Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ...

bejgli

Ünnepi bejgli

Az örök karácsonyi kérdés: házi legyen a bejgli vagy bolti? Aki kipróbálja ezt a receptet, hamar rájön majd, hogy a bejgli igenis otthon készítve a legfinomabb. Az elkészítésbe ...

különleges saláták

Őszi gránátalmás saláta

Az őszi saláták alapja legtöbbször a sütőtök és a cékla. Most ezt kiegészítettük magvakkal és gránátalmával. A dresszing nagyon jól passzol ízekben a salátához, ami a Rauch Happy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Fahéjrudak egy fa asztalon
Otthon

Nem gondoltad volna, de csak egy fahéjrúdra lesz szükséged a...

Sokan tartanak az ecettől, pedig a legtöbb ételnek jót tesz egy kis savasság. Most azonban mutatunk egy olyan eljárást, amivel elfedheted a jellegzetes ecetes ízt, miközben izgalmas aromát csempészhetsz a fogásokba: csak egy fahéjrúdra lesz szükséged, hogy elkészítsd a saját házi ízesített eceted.

Nosalty
szalonnás savanyú káposzta
Életmód

Ezt keverd a savanyú káposztához, hogy sokkal finomabb legyen

A savanyú káposzta nem csak a töltött káposzta lelke lehet: házilag is elkészíthetjük, de boltban is megvehetjük, (lehetőleg hazai termelői változatot válasszunk), és magában, valamint savanyúságként, húsok mellé is fogyaszthatjuk – hőkezelés nélkül legalább a C-vitamin-tartalma is megmarad! Mutatjuk, mivel dobhatod fel, hogy még finomabb legyen.

Nosalty

További cikkek

szalonnás savanyú káposzta
Életmód

Ezt keverd a savanyú káposztához, hogy sokkal finomabb legyen

A savanyú káposzta nem csak a töltött káposzta lelke lehet: házilag is elkészíthetjük, de boltban is megvehetjük, (lehetőleg hazai termelői változatot válasszunk), és magában, valamint savanyúságként, húsok mellé is fogyaszthatjuk – hőkezelés nélkül legalább a C-vitamin-tartalma is megmarad! Mutatjuk, mivel dobhatod fel, hogy még finomabb legyen.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept