Nem gondoltad volna, de csak egy fahéjrúdra lesz szükséged a házi fűszeres ételízesítőhöz

Az ételek ízét alapjaiban határozzák meg az alapanyagok, az igazán komplex élményhez szükség van az extra 'kiegészítőkre'. Számtalan lehetőséged van feldobni a fogásokat, nagy rajongói vagyunk az ízesített házi vajaknak, de a fűszeres ecetek izgalmas csavart adhatsz az ételeidnek. Nincs másra szükséged ehhez, mint néhány rúd fahéjra, némi ecetre, valamint egy kis időre és türelemre - ebből a kombinációból egy sokoldalúan felhasználható ízesítőt varázsolhatsz fillérekért.
Az ecet ízesítésének folyamata meglehetősen egyszerű, és minimális erőfeszítést igényel.
Tegyél két rész ecetet és egy rész ízesítőt, vagyis ebben az esetben fahéjrudakat egy üvegedénybe (aminek a teteje nem lép reakcióba az ecettel). Tárold az üveget közvetlen napfénytől távol, és hagyd a keveréket két hétig vagy akár egy hónapig állni, miközben néhány naponta megrázod.
Ecetet vagy fehérbort használj erre a célra, de kísérletezhetsz más ecetfajtákkal is. Kipróbálhatod, hogy a fahéjrudat almaecetbe, balzsamecetbe vagy rizsecetbe áztatod.
Tipp
Ha igazi ízrobbanásra vágysz
Még több melegség és intenzitás érdekében óvatosan pirítsd meg a fahéjrudakat, mielőtt az ecetbe teszed őket. Friss fűszernövényekkel és citrusfélék héjával kiegészítve forró fahéjas, rozmaringos és narancsos ecetet készíthetsz.
Bármelyik utat is válaszd, a fűszeres fahéjas ecet sokféleképpen felhasználható kedvenc receptjeidben.
Így használd a fahéjas ecetet
Keverd össze a fahéjas ecetet olívaolajjal, és készíts belőle fantasztikus vinaigrette-et, hogy megbolondítsd az egyszerű salátákat. Ez az ízletes fűszer ínycsiklandó páccal vonja be a csirke- vagy marhahúst. Egy-két csepp pedig sokat javíthat a következő zöldségleveseden, vagy akár egy nagy tál chili con carnét is feldobhat.
Légy kreatív, és próbáld ki az új ízeket: adj ízesített ecetet tésztasalátákhoz, keverd rizshez, vagy akár öntsd egy nagy gombóc fagylaltra.