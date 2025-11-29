Karácsony

2025.11.29.

Akár ételmérgezést is okozhat, ha ebbe csomagolod az ételmaradékot

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Bevált módszer az ételmaradék elcsomagolására, pedig akár veszélyes is lehet!

Egy kiadós családi ebéd után szinte reflexből nyúlunk az alufóliáért: gyorsan becsomagoljuk a húsokat, a köretet, a pizzát vagy a szendvicset, és betesszük a hűtőbe. Az ételmaradék elcsomagolása ilyen módon azonban több szempontból is kockázatos, és akár ételmérgezést is okozhat.

Kéz szendvicset csomagol alufóliába
Akár ételmérgezést is okozhat az alufólia

Miért nem jó az alufólia?

Az alufólia 98,5%-ban alumíniumból készül, amit vassal és szilíciummal kombinálnak. Bár rendkívül praktikusnak tűnik, az ételek csomagolására nem ideális.

  • Nem zár légmentesen: a fólia alatt az étel nem kap megfelelő védelmet, így a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak, különösen húsoknál.
  • Melegen tartás veszélyei: ha az étel hőmérséklete 43–62 °C között marad, az ideális környezetet teremt a baktériumoknak.
  • Botulizmus kockázata: ha sikerül légmentesen lezárni, oxigénmentes környezetben a Clostridium botulinum baktérium toxint termelhet, ami akár halálos is lehet. Ez különösen igaz alufóliába csomagolt sült burgonyára.
  • Alumínium kioldódása: savas ételek (például paradicsomszósz) károsíthatják a fóliát, így alumínium kerülhet az ételbe. Bár nem bizonyított, hogy ez közvetlenül betegséget okoz, kutatások során az Alzheimer-kóros betegek agyában nagyobb mennyiségben mutattak ki alumíniumot.

Mi történhet, ha rosszul tárolod?

Az alufóliába csomagolt ételek könnyen ételmérgezést okozhatnak.

A tünetek között szerepelhet hányinger, hányás, hasmenés, láz – súlyos esetben pedig kórházi kezelésre is szükség lehet.

Mi a biztonságos megoldás?

A maradékokat inkább légmentesen záródó műanyag vagy üveg edényekben, esetleg zárható tasakokban tárold.

Ezek nemcsak higiénikusabbak, hanem megőrzik az étel minőségét és ízét is. Ha hosszabb ideig szeretnéd eltartani, a fagyasztás a legjobb választás.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mézeskalács

Teljes kiőrlésű puha mézeskalács

Imádjuk, rögtön puha, és dobozban az is marad!! Egészségesebb, fűszeresebb ízvilágú, viszont teljes kiőrlésű lisztből az egészet nem ajánlatos készíteni, mert tömörebb, kevésbé ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Szabó Tímea, a Papírsárkány Gyermekalapítvány elnöke /Szabó Barbara /Essence Photo
Család

„Tudod, mik akarnak lenni a legtöbben? Szakács, pincér, eladó és...

Szabó Tímea öt évvel ezelőtt hozta létre a Papírsárkány Gyermekalapítványt, hogy az állami gondozásban élő gyerekek számára megmutathassák, a közösségi létezés védelmet, erőt adhat nekik, és hogy hosszútávon jelen legyenek azoknak a gyerekeknek az életében, akik nem támaszkodhatnak a családjukra. Tímeával a jó segítségről, a sztereotípiákról és a hétköznapi sikerek fontosságáról is beszélgettünk.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept