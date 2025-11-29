Akár ételmérgezést is okozhat, ha ebbe csomagolod az ételmaradékot

Bevált módszer az ételmaradék elcsomagolására, pedig akár veszélyes is lehet!

Egy kiadós családi ebéd után szinte reflexből nyúlunk az alufóliáért: gyorsan becsomagoljuk a húsokat, a köretet, a pizzát vagy a szendvicset, és betesszük a hűtőbe. Az ételmaradék elcsomagolása ilyen módon azonban több szempontból is kockázatos, és akár ételmérgezést is okozhat.

Akár ételmérgezést is okozhat az alufólia

Miért nem jó az alufólia?

Az alufólia 98,5%-ban alumíniumból készül, amit vassal és szilíciummal kombinálnak. Bár rendkívül praktikusnak tűnik, az ételek csomagolására nem ideális.

Nem zár légmentesen: a fólia alatt az étel nem kap megfelelő védelmet, így a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak, különösen húsoknál.

Melegen tartás veszélyei: ha az étel hőmérséklete 43–62 °C között marad, az ideális környezetet teremt a baktériumoknak.

Botulizmus kockázata: ha sikerül légmentesen lezárni, oxigénmentes környezetben a Clostridium botulinum baktérium toxint termelhet, ami akár halálos is lehet. Ez különösen igaz alufóliába csomagolt sült burgonyára.

Alumínium kioldódása: savas ételek (például paradicsomszósz) károsíthatják a fóliát, így alumínium kerülhet az ételbe. Bár nem bizonyított, hogy ez közvetlenül betegséget okoz, kutatások során az Alzheimer-kóros betegek agyában nagyobb mennyiségben mutattak ki alumíniumot.

Mi történhet, ha rosszul tárolod?

Az alufóliába csomagolt ételek könnyen ételmérgezést okozhatnak.

A tünetek között szerepelhet hányinger, hányás, hasmenés, láz – súlyos esetben pedig kórházi kezelésre is szükség lehet.

Mi a biztonságos megoldás?

A maradékokat inkább légmentesen záródó műanyag vagy üveg edényekben, esetleg zárható tasakokban tárold.

Ezek nemcsak higiénikusabbak, hanem megőrzik az étel minőségét és ízét is. Ha hosszabb ideig szeretnéd eltartani, a fagyasztás a legjobb választás.

