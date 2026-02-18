Család

Mindenkit érintő változás élesedik az élelmiszerpiacon

Az Európai Unió a 2026/250/EU rendelettel pontosította a biszfenol-A (BPA) és néhány más veszélyes biszfenol élelmiszerrel érintkező anyagokban való használatát korlátozó szabályokat. Az alapelvek nem változnak, de egyértelműbbé váltak a tilalmak és a mentességek, az ellenőrzési és dokumentációs előírások, valamint az egyes egyszer használatos és többször használható termékek forgalmazásának átmeneti határidői. Az új rendelet február 23-án lép hatályba.

És hogy mit jelent mindez? Azt, hogy kevesebb veszélyes anyaggal érintkeznek az élelmiszerek csomagolásai, hiszen bizonyos vegyületek (pl. biszfenol-A (BPA)) használatát tovább korlátozzák.

Fontos, hogy az élelmiszerrel érintkező anyagokat (FCM) gyártó, importáló vagy felhasználó cégeknek át kell tekinteniük termékkínálatukat, és azt az új, pontosított átmeneti szabályokhoz kell igazítaniuk.

Ez különösen a bevonattal ellátott fémcsomagolásokat és a többször használható termékeket érinti.

Milyen szabályok lépnek életbe?

  • A laboratóriumoknak meg kell győződniük arról, hogy az alkalmazott vizsgálati módszerek megfelelnek a módosított előírásoknak,
  • emellett frissíteni kell a belső megfelelőségi szabályzatokat,
  • valamint szükség esetén módosítani kell a megfelelőségi nyilatkozatokat is, ha az új azonosítási követelmények ezt indokolják.
A Nébih tájékoztatása szerint a jogi szakemberek feladata az is, hogy a kereskedelmi szerződések és ügyletek figyelembe vegyék a forgalmazásra vonatkozó határidőket. Fontos ugyanakkor, hogy a forgalmazási határidők nem jelentik a termékek azonnali kivonását a használatból: például egy berendezés részeként addig alkalmazhatók, amíg megfelelően működnek.

