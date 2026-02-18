Mindenkit érintő változás élesedik az élelmiszerpiacon

És hogy mit jelent mindez? Azt, hogy kevesebb veszélyes anyaggal érintkeznek az élelmiszerek csomagolásai, hiszen bizonyos vegyületek (pl. biszfenol-A (BPA)) használatát tovább korlátozzák.
Fontos, hogy az élelmiszerrel érintkező anyagokat (FCM) gyártó, importáló vagy felhasználó cégeknek át kell tekinteniük termékkínálatukat, és azt az új, pontosított átmeneti szabályokhoz kell igazítaniuk.
Ez különösen a bevonattal ellátott fémcsomagolásokat és a többször használható termékeket érinti.
Milyen szabályok lépnek életbe?
- A laboratóriumoknak meg kell győződniük arról, hogy az alkalmazott vizsgálati módszerek megfelelnek a módosított előírásoknak,
- emellett frissíteni kell a belső megfelelőségi szabályzatokat,
- valamint szükség esetén módosítani kell a megfelelőségi nyilatkozatokat is, ha az új azonosítási követelmények ezt indokolják.
A Nébih tájékoztatása szerint a jogi szakemberek feladata az is, hogy a kereskedelmi szerződések és ügyletek figyelembe vegyék a forgalmazásra vonatkozó határidőket. Fontos ugyanakkor, hogy a forgalmazási határidők nem jelentik a termékek azonnali kivonását a használatból: például egy berendezés részeként addig alkalmazhatók, amíg megfelelően működnek.