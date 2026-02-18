Az Európai Unió a 2026/250/EU rendelettel pontosította a biszfenol-A (BPA) és néhány más veszélyes biszfenol élelmiszerrel érintkező anyagokban való használatát korlátozó szabályokat. Az alapelvek nem változnak, de egyértelműbbé váltak a tilalmak és a mentességek, az ellenőrzési és dokumentációs előírások, valamint az egyes egyszer használatos és többször használható termékek forgalmazásának átmeneti határidői. Az új rendelet február 23-án lép hatályba.

És hogy mit jelent mindez? Azt, hogy kevesebb veszélyes anyaggal érintkeznek az élelmiszerek csomagolásai, hiszen bizonyos vegyületek (pl. biszfenol-A (BPA)) használatát tovább korlátozzák.

Mindenkit érintő változás élesedik az élelmiszerpiacon

Fontos, hogy az élelmiszerrel érintkező anyagokat (FCM) gyártó, importáló vagy felhasználó cégeknek át kell tekinteniük termékkínálatukat, és azt az új, pontosított átmeneti szabályokhoz kell igazítaniuk.

Ez különösen a bevonattal ellátott fémcsomagolásokat és a többször használható termékeket érinti.

Milyen szabályok lépnek életbe?

A laboratóriumoknak meg kell győződniük arról, hogy az alkalmazott vizsgálati módszerek megfelelnek a módosított előírásoknak,

emellett frissíteni kell a belső megfelelőségi szabályzatokat,

valamint szükség esetén módosítani kell a megfelelőségi nyilatkozatokat is, ha az új azonosítási követelmények ezt indokolják.

A laboratóriumoknak meg kell győződniük arról, hogy az alkalmazott vizsgálati módszerek megfelelnek a módosított előírásoknak

A Nébih tájékoztatása szerint a jogi szakemberek feladata az is, hogy a kereskedelmi szerződések és ügyletek figyelembe vegyék a forgalmazásra vonatkozó határidőket. Fontos ugyanakkor, hogy a forgalmazási határidők nem jelentik a termékek azonnali kivonását a használatból: például egy berendezés részeként addig alkalmazhatók, amíg megfelelően működnek.

Forrásunk volt.