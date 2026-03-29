Ezzel az egyszerű trükkel megelőzhető, hogy főzés közben megrepedjen a tojás

Sokan bosszankodnak amiatt, hogy a főzés közben megreped a tojás, és kifolyik a fehérje a vízbe. Pedig egy egyszerű konyhai trükkel és néhány apró odafigyeléssel ez könnyen megelőzhető.

A tojásfőzés első pillantásra az egyik legegyszerűbb konyhai műveletnek tűnik, mégis sokan tapasztalják, hogy a tojások egy része megreped a forró vízben. Ilyenkor a fehérje kifolyik, a tojás külseje kevésbé lesz esztétikus, és az eredmény messze nem olyan tökéletes, mint amilyennek szeretnénk. Jó hír azonban, hogy néhány bevált praktikával jelentősen csökkenthető ennek az esélye.

Miért reped meg a tojás főzés közben?

A leggyakoribb ok a hirtelen hőmérséklet-különbség. Ha a tojást közvetlenül a hűtőből vesszük ki, majd azonnal forrásban lévő vízbe tesszük, a hideg héj és a forró víz találkozása könnyen repedéshez vezethet. A tojás héja ugyan keménynek tűnik, valójában azonban érzékenyen reagál a gyors hőváltozásra.

Ez különösen akkor fordul elő, ha a tojás héján apró, szabad szemmel alig látható sérülések is vannak. Ilyenkor már egy kisebb hőingás is elég ahhoz, hogy a főzés során a repedés továbbnyíljon.

Az egyszerű trükk: ecet a főzővízbe

A tökéletes főtt tojás egyik legismertebb titka az ecet. Ha a forrásban lévő vízhez körülbelül két evőkanál ecetet adunk, az segíthet abban, hogy a tojások épen maradjanak. Bár az ecet önmagában nem akadályoz meg minden repedést, nagy előnye, hogy ha a héj mégis megreped, a kifolyó tojásfehérje gyorsabban megalvad, így kevésbé folyik szét a vízben.

Ez a megoldás különösen hasznos lehet akkor, ha egyszerre több tojást főzünk, és szeretnénk megőrizni azok formáját és esztétikus megjelenését.

Erre is figyeljünk: ne hidegen kerüljön a fazékba

A tojásokat ne közvetlenül a hűtőből tegyük a forró vízbe. Érdemes főzés előtt egy rövid ideig szobahőmérsékleten tartani őket. Már 15–20 perc is segíthet abban, hogy a tojások átvegyék a környezet hőmérsékletét, így kisebb lesz a hősokk, és csökken a repedés veszélye.

Ha tehát legközelebb biztosra mennénk, két dologra mindenképp figyeljünk: használjunk egy kevés ecetet a főzővízben, és ne hidegen tegyük a tojásokat a fazékba!

