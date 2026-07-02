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2026.07.02.

Nagy változás a vendéglátásban: mostantól tilos forgalomba hozni ezeket a poharakat Magyarországon

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A vendéglátósokat érinti leginkább: 2026. július 1-jétől végleg betiltották az egyszer használatos műanyag poharak és a magas műanyagtartalmú papírpoharak forgalmazását.

2026. július elsejétől Magyarországon életbe lépett az egyszer használatos műanyag poharak és a magas műanyagtartalmú papírpoharak tilalma.

A vendéglátók eddigi készleteiket még felhasználhatják, de a jövőben már csak többször használatos poharakkal vagy alacsony műanyagtartalmú papírpoharakkal dolgozhatnak.

A cikkből kiderül, miért fontos a váltás, és hogyan érinti a mindennapokat.

Mi változott július elsejétől?

Az új rendelet szerint tilos az egyszer használatos műanyag poharak és a 10%-nál nagyobb műanyag bevonattal rendelkező papírpoharak forgalmazása, beleértve a tetejüket és fedeleiket is.

Június végéig a vendéglátóhelyek még használhatták a meglévő készleteiket.
A készletek elfogyása után mindenhol többször használatos vagy alacsony műanyagtartalmú papírpoharakat kell alkalmazni.

Történeti háttér

Az egyszer használatos műanyagtermékeket már 2021-ben betiltotta a kormány, a tilalom júliusban lépett volna életbe. A poharakra azonban haladékot adtak, amit többször meghosszabbítottak, legutóbb 2023. június végéig.

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete június elején levelet küldött a gazdasági és környezetvédelmi miniszternek, kérve a haladék további 3–5 évvel való meghosszabbítását. Emellett a szervezet azt is javasolta, hogy a polipropilén poharakat kivételként kezeljék, és a polietilén-bevonatú papírpoharakat továbbra is engedélyezzék.

Miért fontos ez a vendéglátásban?

Az ipartestület szerint az egyszer használatos poharak jelenleg nélkülözhetetlenek a vendéglátásban. Ezekben szolgálják fel a legtöbb helyen:

  • hideg elviteles italokat
  • sört
  • jegeskávét
  • meleg italokat

Szerintük a műszaki helyettesítés nem mindig lehetséges, és ha igen, jelentősen drágább megoldást igényel.

A 10%-nál kisebb műanyagtartalmú papírpoharak további használatát engedélyezték

A kormány módosítása

A 2026. június 29-én megjelent közlönyben a kormány engedélyezte a 10%-nál kisebb műanyagtartalmú papírpoharak további használatát.

A cél, hogy a csekély mennyiségű műanyagot tartalmazó poharak továbbra is forgalomba hozhatók legyenek, miközben a környezetvédelmi előírások érvényesülnek.

  • Az egyszer használatos poharak tilalmának célja a környezetszennyezés csökkentése.
  • A polipropilén poharak kivételként kezelhetők, a polietilén bevonatú papírpoharak pedig korlátozott mennyiségben még engedélyezettek.
  • A vendéglátásban a tiltás miatt nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság is, és a víztakarékos megoldások.

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