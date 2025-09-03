Súlyos egészségügyi problémát okozhat, ha túlzásba viszed a matchát

A matcha népszerűsége továbbra is töretlen, ám egyre többen figyelmeztetnek: egészségügyi problémát okozhat, ha túlzásba viszed a zöld ital fogyasztását.

A matcha óriási sikerének hátterében több ok is áll, ám ezek közül az egyik egyértelműen az, hogy számos jótékony hatást tulajdonítanak a fogyasztásának. Azonban, ahogy mondani szokták, jóból is megárt a sok: a közösségi médiában egyre többen figyelmeztetnek, hogy a túlzásba vitt matcha fogyasztás súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet.

A matchában levő tanninok meggátolják a vas felszívódását

A matcha ugyanis meggátolhatja a vas felszívódását, ami akár vashiányos vérszegénység kialakulásához is vezethet.

Hogyan hat a matcha a vasszintedre?

A matcha és a vas közötti bonyolult viszonyt a zöld teában található tanninok (más néven csersavak) okozzák.

A matchát a magas antioxidánstartalma miatt tartjuk egészségesnek, és a tanninok is ezek közé tartoznak (jelenleg azt vizsgálják, milyen szerepe lehet a rákmegelőzésben).

A tanninok azonban korlátozzák a szervezet vasfelvételét, növelve ezzel a vashiányos vérszegénység kockázatát.

A vashiányos vérszegénység tünetei:

fáradtság

szédülés

fejfájás

légszomj

agyi köd

mellkasi fájdalom

hideg kezek és lábak, valamint törékeny körmök.

Nem a matcha a tanninok egyetlen forrása

Megtalálható még a kakaóban, egyes leveles zöldségekben, a kávéban, a fekete, zöld és oolong teákban, a vörös borban és a diófélékben is. A tanninok azonban különösen koncentráltan vannak jelen a matcha porban. Egy régebbi tanulmány kimutatta, hogy egy bizonyos típusú tannin, az epigallokatechin-gallát (EGCG) koncentrációja például 137-szer magasabb a matchában, mint a hagyományos zöld teában.

Fontos azonban kiemelni, hogy a legtöbb egészséges ember számára nem jár semmilyen komoly kockázattal. Végtére is, az elmúlt évszázadok során nem fedeztek fel kapcsolatot a rendszeres zöld tea fogyasztása és a vashiányos vérszegénység megnövekedett előfordulási gyakorisága között.

Kinek kell fokozottan vigyáznia?

Ellenben azok, akiknél eleve nagyobb ennek az állapotnak a kockázata, jó, ha óvatosak. Ide tartoznak a terhes és szoptató nők, azok, akiknek erős a menstruációja, a műtét után lábadozók, a vegetáriánusok és vegánok, valamint a cöliákiához vagy gyulladásos bélbetegségekhez hasonló gyomor-bélrendszeri problémákkal küzdők.

Matcha latte helyett igyál mást:

Hogyan idd matchát anélkül, hogy aggódnod kellene a vasszinted miatt?

A titok az időzítésben rejlik. Ha étkezés közben vagy közvetlenül utána szürcsölöd el a matcha teád vagy lattéd, az erőteljesebben gátolja a vas felszívódását.

A legjobb, ha az étkezések vagy vastartalmú étrend-kiegészítők szedése után eltelik legalább egy-két óra, mielőtt a matchára kerülne a sor.

Természetesen a bevitt matcha mennyisége is lényeges

A matchás jégkrémek és más desszertek elég kis mennyiségben tartalmazzák, így ezek kisebb kockázatot jelentenek. Azonban minél több matchát fogyasztasz egy nap, annál nagyobb lehet kockázat.

Ezen kívül pedig a japán matcha-termesztők is óva intenek minket a matcha-trendtől, több infót erről itt találsz.

Általános szabályként elmondható tehát, hogy ha aggódsz a vasszinted miatt, a napi elfogyasztott mennyiséged ne lépje túl az egy csésze matchát.

Forrásunk volt.