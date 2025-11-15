Bár a fogyókúrás módszerek száma végtelen, sokan mégis hiába küzdenek a tartós fogyásért. Lehet azonban, hogy nem mindig az akaraterővel van a baj, hanem az evolúciós örökségünkkel.

A diéták tárháza ma már szinte végtelen: paleo, mediterrán, Atkins-jellegű étrendek, különféle módszerek. Ennek ellenére sokan azt tapasztalják, hogy akármelyik fogyókúrás programot is választják, nehéz betartani vagy megtartani a leadott kilókat.

Ezért küzd a testünk a leadott súly ellen

Sokan gondolják azt, hogy ha nem sikerül lefogyni, az csak akaraterő kérdése. Azonban a valóságban biológiai mechanizmusok is közrejátszanak: a szervezetünk energia-tárolási és felhasználási folyamatai komoly szerepet játszanak a testsúly szabályozásában.

Az őskori örökség a mai fogyásban

Tudományos vizsgálatok szerint az emberi evolúció során kialakult olyan biológiai mechanizmusunk, amely arra szolgál, hogy fenntartsuk a testzsír-szintünket — mert annak túl alacsony vagy túl magas volta is kockázatot jelentett őseink számára.

Amikor például valaki jelentősen fogyni kezd, a szervezet úgy érzi ezt, mintha veszély fenyegetné: az éhséghormon-szint emelkedhet, az étvágy fokozódhat, miközben az energiafelhasználás csökkenhet — mindez azért, hogy a test visszatérjen a korábban normálisnak érzékelt testsúlyhoz.

A normális súlypont állandósulása

Ha hosszabb időn keresztül nagyobb testsúllyal élünk, a szervezetünk és az agyunk számára az a súlyszint válik új normává.

Így amikor később fogyni próbálunk, a szervezet hajlamos lehet arra, hogy a korábbi magasabb súlyponthoz visszatérjen — mert az „ismert állapotként” rögzült.

Mi tehetünk mégis?

Bár nem tudjuk megváltoztatni evolúciós biológiánkat, a kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy korai életszakaszban – már a terhesség kezdetétől egészen körülbelül a gyermek 7 éves koráig – a szervezet súlyszabályozó rendszere a legfogékonyabb, a „tanulási” folyamatok ebben az időszakban zajlanak a legintenzívebben.

Ez azt jelenti, hogy a prevenció – az egészséges táplálkozás, a mozgás, a testmozgás már gyermekkorban – kiemelten fontos lehet ahhoz, hogy felnőttkorban ne alakuljon ki olyan biológiailag védett magasabb testsúlypont.

Összességében elmondható: ha nem sikerül könnyedén lefogyni, az nem feltétlenül az akaraterő hiányán múlik, hanem azon, hogy szervezetünk több millió éves szabályozó mechanizmust működtet, amelyek gyakran a fogyás ellen dolgoznak. A testünk úgy programozott, hogy visszatérjen egy korábban megszokott súlyhoz — és ez a program nem egyszerűen kiiktatható diétával. Ugyanakkor tudatos életmóddal — különösen gyermekkorban — javíthatóak az esélyeink arra, hogy ne váljunk csapdává a saját biológiánk számára.

