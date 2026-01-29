Gasztro

Vegán január – 30. tipp

Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!

Vegán január – 30. tipp

ázsiai levesek

Vegán miso ramen

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...

Életmód

Hatékony gyakorlat, ha 60 felett már te is küzdesz a...

Ha túl vagy már a 6. x-en, és észrevetted magadon, hogy a hasadhoz makacsul ragaszkodik egy kis fölösleg, akkor nem vagy egyedül. Ez nem feltétlen azért van, mert sokat és helytelenül eszel, itt már sajnos a hormonok is közrejátszanak. Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatot, amivel kicsit formába rázhatod magad.

Pavlova

Világ életemben szerettem volna elkészíteni a Pavlovát, de sosem volt hozzá elég merszem. Tavaly ünnepeltük a vőlegényemmel az eljegyzésünket, és úgy gondoltam, meglepem magunkat, ...

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

