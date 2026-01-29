Vegán január – 30. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...
Ez az első kenyerem kovásszal, nyilván nem tökéletes, de az enyém, és idővel, gyakorlással biztos jobb is lesz. Menetközben, ha lesznek tapasztalatok megosztom majd azt is!🙂
Egyik kedvencem a diós huszárcsók, bevált recept, még amit a lányom hozott abból. Az illata belengi a konyhát, kissé ropogós bundája és a finom házi kökénylekvártól egyszerű, mégis ...
A Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége 59 almamintát vizsgálva növényvédőszereket mutatott ki. Ráadásul a magyar almák teljesítettek a legrosszabbul.Nosalty
A menüsor mondjuk úgy, frissítően fog hatni! Könnyed karfiolkrémleves sok sok fűszerrel, egy kis vodkától pikáns tészta és nagyon gyümölcsös chiapuding érkezik.Macsuga Viktória
Egy új tanulmány rámutatott, milyen pozitív hatása van egy-egy rövidebb alvásnak az agy teljesítőképességére.
Különleges répakrémlevesünket olasz húsmentes ravioli követi, melyet gombával töltünk, a desszert pedig gluténmentes, fehérbabalapú csokis keksz lesz.
Ha túl vagy már a 6. x-en, és észrevetted magadon, hogy a hasadhoz makacsul ragaszkodik egy kis fölösleg, akkor nem vagy egyedül. Ez nem feltétlen azért van, mert sokat és helytelenül eszel, itt már sajnos a hormonok is közrejátszanak. Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatot, amivel kicsit formába rázhatod magad.
Világ életemben szerettem volna elkészíteni a Pavlovát, de sosem volt hozzá elég merszem. Tavaly ünnepeltük a vőlegényemmel az eljegyzésünket, és úgy gondoltam, meglepem magunkat, ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...