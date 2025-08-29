Felejtsd el a vajat, ettől a hozzávalótól lesz extrán ízes a csöves kukorica

A friss csemegekukorica édes ízével és roppanós szemeivel a nyár egyik slágerterménye, ami ráadásul olcsó, és könnyen elkészíthető. A főtt kukorica a legegyszerűbb finomság, ami készülhet belőle, de a kukorica íze igazán grillezve jut érvényre. Ráadásul mindössze egyetlen hozzávalóra van szükséged, hogy egy teljesen új szintre emeld a grillezett kukoricát: csavard szalonnába!
Persze, ha valamilyen extra kukoricás étellel lepnéd meg vendégeidet a nyárzáró kerti partin, arra az esetre is hoztunk ötleteket, hogy méltón búcsúztasd a kukoricaszezont!
A legegyszerűbb módja, hogy feldobd az egyszerű, de nagyszerű kukoricacsövedet,
ha szalonnacsíkokba csavarod, és addig sütöd a grillen vagy forró sütőben, amíg a kukorica megsül, a szalonna pedig ropogós lesz.
Bár meglepőnek tűnhet ez az ízpárosítás, garantáltan mindenki megnyalja majd utána mind a tíz ujját.
Így készítsd el a szalonnába göngyölt kukoricát
- Hámozd meg a kukoricát: távolítsd el a kukoricáról a leveleit és a haját.
- Göngyöld be a kukoricát szalonnával: csavarj két szalonnacsíkot a kukoricára hosszában, spirálszerűen, úgy, hogy a kukoricaszemek egy része szabadon maradjon.
- Csavard fóliába: tekerd a kukoricát alufóliába, ügyelve arra, hogy a széleket lezárd.
- Grillezd vagy süsd meg a kukoricát: grillezd a kukoricát magas fokozaton vagy süsd 220°C-on, időnként megforgatva, amíg a kukorica megpuhul és a szalonna ropogósra sül.
Nyárbúcsúztató kukoricás receptek
Ha igazán különleges ízvilágú kukoricára vágysz, akkor mindenképp ki kell próbálnod a Bang bang kukoricát és a mexikói grillezett kukoricát. A Bang bang kukorica nem véletlenül kapta a nevét, egy valódi ízrobbanás a szádban.
Ennél a receptnél a kukoricát egy édes chiliszószból, vajból, Srirachából, fokhagymából és a lime levéből álló speciális Bang bang vajban fürösztöd meg, majd grillezed.
A mexikói kukoricát pedig a máz teszi különlegessé, amihez majonézt, tejfölt, fetát, lime-ot, fokhagymát és pirospaprikát kell összekeverni. A krémes, mégis frissítő ízek remekül kiegyensúlyozzák a kukorica édességét.
