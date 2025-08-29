Életmód

2025.08.29.

Felejtsd el a vajat, ettől a hozzávalótól lesz extrán ízes a csöves kukorica

Nosalty profilképe Nosalty

Lassan vége a nyárnak és ezzel együtt a kukoricaszezonnak – búcsúztasd méltón ezekkel az extra, grillezett kukoricás receptekkel és ezzel a tippel!

A friss csemegekukorica édes ízével és roppanós szemeivel a nyár egyik slágerterménye, ami ráadásul olcsó, és könnyen elkészíthető. A főtt kukorica a legegyszerűbb finomság, ami készülhet belőle, de a kukorica íze igazán grillezve jut érvényre. Ráadásul mindössze egyetlen hozzávalóra van szükséged, hogy egy teljesen új szintre emeld a grillezett kukoricát: csavard szalonnába!

Persze, ha valamilyen extra kukoricás étellel lepnéd meg vendégeidet a nyárzáró kerti partin, arra az esetre is hoztunk ötleteket, hogy méltón búcsúztasd a kukoricaszezont!

kukorica kenés
Búcsúztasd méltón a nyarat ezekkel az extra kukorica receptekkel

A legegyszerűbb módja, hogy feldobd az egyszerű, de nagyszerű kukoricacsövedet,

ha szalonnacsíkokba csavarod, és addig sütöd a grillen vagy forró sütőben, amíg a kukorica megsül, a szalonna pedig ropogós lesz.

Bár meglepőnek tűnhet ez az ízpárosítás, garantáltan mindenki megnyalja majd utána mind a tíz ujját.

Így készítsd el a szalonnába göngyölt kukoricát

  • Hámozd meg a kukoricát: távolítsd el a kukoricáról a leveleit és a haját.
  • Göngyöld be a kukoricát szalonnával: csavarj két szalonnacsíkot a kukoricára hosszában, spirálszerűen, úgy, hogy a kukoricaszemek egy része szabadon maradjon.
  • Csavard fóliába: tekerd a kukoricát alufóliába, ügyelve arra, hogy a széleket lezárd.
  • Grillezd vagy süsd meg a kukoricát: grillezd a kukoricát magas fokozaton vagy süsd 220°C-on, időnként megforgatva, amíg a kukorica megpuhul és a szalonna ropogósra sül.

Nyárbúcsúztató kukoricás receptek

Ha igazán különleges ízvilágú kukoricára vágysz, akkor mindenképp ki kell próbálnod a Bang bang kukoricát és a mexikói grillezett kukoricát. A Bang bang kukorica nem véletlenül kapta a nevét, egy valódi ízrobbanás a szádban.

Ennél a receptnél a kukoricát egy édes chiliszószból, vajból, Srirachából, fokhagymából és a lime levéből álló speciális Bang bang vajban fürösztöd meg, majd grillezed.

A mexikói kukoricát pedig a máz teszi különlegessé, amihez majonézt, tejfölt, fetát, lime-ot, fokhagymát és pirospaprikát kell összekeverni. A krémes, mégis frissítő ízek remekül kiegyensúlyozzák a kukorica édességét.

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg a legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon vagy a YouTube-on!

Forrásunk volt.

Hirdetés
A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Legújabb receptek

mártogatós tapas

Répás-babos mártogatós

Egy igazi klasszikus kence a hummusz, aminek egy szuper alternatívája ez a krém, ha valami mást is kipróbálnánk. Nagyon tápláló is és szuper az íze. Tálaljuk kenyérrel és ...

vitaminsaláta

Nyári poke bowl

A poke bowl azért jó választás mindig, mert nem kötöttek az alapanyagok és ízlés szerint bármiből el tudjuk készíteni ezt az ételt. Lehet az alap akár bulgur vagy quinoa is, csirkét ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

gyümölcsök a boltban
Életmód

Óva intenek a szakértők a boltok slágergyümölcsétől

A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept