Hagyományos magyar ízekkel kampányol a Coca-Cola

A közös étkezés a magyar családokban ma is jóval több egyszerű napi rutinnál: sokak számára a főzés a szeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. Az ismerős ízek, az egyszerűség, valamint a hétköznapokat érzelmekkel gazdagító élmények a nemzetközi trendek alapján is egyre nagyobb szerepet kapnak. Erre a szemléletre épít a Coca-Cola hazai „Tedd finomabbá az étkezéseket” kampánya, amely a jól ismert és kedvelt magyar ételeket helyezi fókuszba Krausz Gábor séf, valamint Mautner Zsófi gasztroblogger és szakácskönyvíró közreműködésével.

A magyarok számára a főzés egyértelműen túlmutat a puszta szükségleten a YouGov kutatása szerint. A főbevásárlók közel fele ugyanis úgy érzi, hogy számára a főzés a szeretet kifejezésének egyik módja, miközben a háztartások több mint 80 százalékában legalább heti egy alkalommal készül főtt étel.

Bár az otthoni főzés továbbra is erős norma a magyar háztartásokban, már kevésbé napi rutin, mint korábban: jelenleg a háztartások 32 százalékában főznek vagy sütnek majdnem minden nap. Egy ételnél továbbra is az íz az elsődleges szempont, a válaszadók 52 százaléka szerint az a legfontosabb, hogy finom legyen. A főzés elsődleges célja ugyanakkor nem az önkifejezés vagy az élménykeresés, hanem a család étkeztetése, a közös élmény. A Coca-Cola része ennek a közös élménynek, hiszen a hazai ikonikus kedvencek mellé is tökéletesen passzol, legyen szó a rakott krumpliról vagy lángosról.

A Coca-Cola több mint egy évszázada van jelen a világ étkezőasztalain: kulturális ikon, a közös étkezések és ünnepi pillanatok állandó szereplője. Az asztal köré gyűlve történetek születnek, generációk kapcsolódnak, hagyományok öröklődnek. Legújabb hazai kampányunkban a fókusz kifejezetten a magyar konyhára került. Ezek a klasszikus, mindennapi fogások nemcsak hagyományt, hanem együtt megélt élményt is jelentenek. Központi üzenetünk, a „Tedd finomabbá az étkezéseket” pontosan erről szól – mondta Szabó Andrea, a Coca-Cola magyarországi senior brand managere.

A hazai fogyasztói attitűdök a nemzetközi trendekkel is összecsengenek. A VML trendriportja szerint visszatérünk az ismerős, hagyományos ízekhez, miközben felértékelődik az egyszerűség, a hitelesség és az alapanyagok természetessége. A jelentés azt is kiemeli, hogy egyre fontosabbak a séfek, alkotók és márkák együttműködései, és a fogyasztók különösen nyitottak azokra a kisebb, elérhető örömökre, amelyek a hétköznapokban is pluszt adnak.

A Coca-Cola új reklámvideójában Krausz Gábor, a Michelin-csillagos mesterszakácsoktól tanult séf készít rakott krumplit egy jól bevált családi recept alapján, amelyet végül maga is kiegészít egy kis gasztronómiai csavarral. A kampányban Mautner Zsófi, gasztroblogger és szakácskönyvíró is részt vesz. A két márkanagykövet támogatásával a Coca-Cola főzőversenyt is rendezett, ahol a sajtó munkatársai hagyományos magyar fogások elkészítésében mérhették össze tudásukat.

A magyar konyha számomra az otthon ízeit jelenti, és jó látni, amikor egy-egy ismerős fogás új lendületet kap, miközben megőrzi azt, amit szeretünk benne. Éppen ezért volt izgalmas részt venni ebben a kampányban: olyan ételek kerültek a középpontba, amelyek sokak számára emlékeket, családi pillanatokat és ismerős ízeket idéznek fel – mondta Krausz Gábor.

Mautner Zsófi pedig így fogalmazott a rendezvény kapcsán:

„A magyar konyha gazdag, rétegzett és érzelmekkel teli. Egy jól elkészített étel mellé olyan italt érdemes választani, amely frissít és egyensúlyt teremt az ízek között. Végső soron nemcsak az számít, mi kerül a tányérra, hanem az is, milyen hangulat, milyen beszélgetés és milyen kísérő ízek teszik teljessé az alkalmat.”

