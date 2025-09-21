Két mozdulattal megmenthető a félbevágott avokádó az azonnali barnulástól

Mai Napi Tippünk azoknak segítség, akik szeretik az avokádót, de rendszeresen meggyűlik a bajuk a tárolásával, ha már egyszer félbevágták... Előzzük meg a hirtelen barnulást!

Az avokádó szupergyümölcs, finom, egészséges, krémes, tele telítetlen "jó" zsírokkal - tény, hogy etikai szempontból megkérdőjelezhető termesztése és ezáltal fogyasztása is, ha figyelünk rá, hogy minél közelebbről (Európából, és ne Mexikóból, Dél-Amerikából) származó avokádót vegyünk, néha-néha belefér étrendünkbe. Mivel nem olcsó, és nagyon gyorsan barnul félbevágás után, ezért viszont jó volna megoldani ezt a problémát: ebben segítünk egy mindössze kétmozdulatos módszerrel.

De mitől és miért barnul be olyan gyorsan az avokádó? Félbevágás után az avokádóban található fenolos vegyületek oxigénnel találkoznak, a fenolokból pedig barna pigmentek, úgynevezett melaninok keletkeznek



Ez a barnulási folyamat hasonlatos ahhoz, amit alma, körte vagy burgonya félbevágása után tapasztalunk - írja a Sokszínűvidék. De van megoldás, és szinte biztos, hogy ott lapul a konyhádban minden, ami kell hozzá, azaz:

egy fél citrom, egy sütőecset és egy kis folpack.

Íme az egyszerű tipp az avokádó barnulása ellen

vágd félbe az avokádót

csavard ki egy fél citrom levét

levét kend be a fél avokádód felét friss citromlével (pl. egy szilikon sütőecsettel)

a fél avokádód felét friss citromlével (pl. egy szilikon sütőecsettel) csomagold folpackba, rakd hűtőbe, és pár napon belül fogyaszd el. Ennyi!

Tipp: állítólag a citromom kívül mézzel vagy ananászlével is működik a trükk, próbáld ki, ezektől plusz pikantériát is remélhetsz!

