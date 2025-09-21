Gasztro

2025.09.21.

Két mozdulattal megmenthető a félbevágott avokádó az azonnali barnulástól

Nosalty profilképe Nosalty

Mai Napi Tippünk azoknak segítség, akik szeretik az avokádót, de rendszeresen meggyűlik a bajuk a tárolásával, ha már egyszer félbevágták... Előzzük meg a hirtelen barnulást!

Az avokádó szupergyümölcs, finom, egészséges, krémes, tele telítetlen "jó" zsírokkal - tény, hogy etikai szempontból megkérdőjelezhető termesztése és ezáltal fogyasztása is, ha figyelünk rá, hogy minél közelebbről (Európából, és ne Mexikóból, Dél-Amerikából) származó avokádót vegyünk, néha-néha belefér étrendünkbe. Mivel nem olcsó, és nagyon gyorsan barnul félbevágás után, ezért viszont jó volna megoldani ezt a problémát: ebben segítünk egy mindössze kétmozdulatos módszerrel.

De mitől és miért barnul be olyan gyorsan az avokádó?

Félbevágás után az avokádóban található fenolos vegyületek oxigénnel találkoznak, a fenolokból pedig barna pigmentek, úgynevezett melaninok keletkeznek

Ez a barnulási folyamat hasonlatos ahhoz, amit alma, körte vagy burgonya félbevágása után tapasztalunk - írja a Sokszínűvidék. De van megoldás, és szinte biztos, hogy ott lapul a konyhádban minden, ami kell hozzá, azaz:

egy fél citrom, egy sütőecset és egy kis folpack.

Íme az egyszerű tipp az avokádó barnulása ellen

  • vágd félbe az avokádót
  • csavard ki egy fél citrom levét
  • kend be a fél avokádód felét friss citromlével (pl. egy szilikon sütőecsettel)
  • csomagold folpackba, rakd hűtőbe, és pár napon belül fogyaszd el. Ennyi!

Tipp: állítólag a citromom kívül mézzel vagy ananászlével is működik a trükk, próbáld ki, ezektől plusz pikantériát is remélhetsz!

Forrásunk volt.

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept