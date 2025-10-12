Melyik mag egészségesebb: a chia- vagy tökmagot válaszd?

Az igazság az, hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni hogy a chiamag vagy a tökmag az egészségesebb. Egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, egyszerűen különböző egészségügyi előnyökkel rendelkeznek. Lássuk a legfőbb különbségeket, és hogy mikor érdemes chiamagot, és mikor tökmagot fogyasztanod!
Minden azon múlik, hogy neked mire van szükséged.
Tápanyagok a chiamagban
Fehérje: 4-5 g
Zsír: 9 g
Szénhidrát: 12 g
Rost: 10-11 g
Magnézium: 111 mg
Kalcium: 212 mg
Cink: 2 mg
Vas: 2 mg
A chiamag több rostot tartalmaz
Ha az a célod, hogy több rostot építs be az étrendedbe, akkor a chiamag a jobb választás. A chiamag kalóriatartalma kissé alacsonyabb, mint a tökmagoké, de rosttartalma jelentősen magasabb.
Egy 30 grammos adag chiamagban 10 gramm rost van, ami a napi szükséglet több mint egyharmadát fedezi.
A chiamagban található rost segít a jóllakottság érzésében, javítja az emésztést és segít a vércukorszint egyensúlyának fenntartásában.
A chiamag jó forrása az omega-3 zsírsavaknak is, amelyek javítják a szív- és érrendszer egészségét, csökkentik a gyulladásokat és javítják az agy egészségét.
Végül, a chiamag több kalciumot tartalmaz, mint a tökmag. A kalcium elengedhetetlen a csontok egészségéhez, és segít a szövetek erősségének és rugalmasságának megőrzésében.
Tápanyagok a tökmagban
Fehérje: 9 g
Zsír: 14 g
Szénhidrát: 5 g
Rost: 2 g
Magnézium: 150 mg
Kalcium: 15 mg
Cink: 2-3 mg
Vas: 2-3 mg
Fehérje terén a tökmag győzedelmeskedik
Ha a célod a magasabb fehérjebevitel, akkor ebből a párharcból egyértelműen a tökmag kerül ki győztesként. A magasabb fehérjebevitel segít a sejtszinten történő regenerálódásban.
Ezen felül magnézium terén is lekörözi a tökmag a chiamagot. Egy 30 grammos adagban 150 milligramm található, szemben a chia 110 milligrammjával.
A magnézium támogatja az idegek és az izmok működését, valamint szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában és a vércukorszint kontrolljában.
A tökmag fehérjét, magnéziumot és E-vitamint tartalmaz, amelyek gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek.
A chia mag és a tökmag hasonló mennyiségű cinket és vasat tartalmaz.
Melyiket válaszd?
A választás teljes mértékben azon múlik, hogy mi a célod, milyen területen szeretnéd támogatni az egészséged a táplálkozásoddal.
A chiamag magas rost- és omega-3-tartalmának köszönhetően elősegíti a vércukorszint szabályozását, valamint támogatja a szív- és érrendszer, a csontok és az emésztőrendszer egészségét. Ezzel szemben a tökmag különösen értékes a fehérje-, ásványianyag-ellátás, prosztata-egészség, alvásminőség és immunfunkciók szempontjából.
Tipp a chiamag fogyasztásához
Persze az sem kizárt, hogy mindkettőt beépítsd az étrendedbe.