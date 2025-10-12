Életmód

2025.10.12.

Melyik mag egészségesebb: a chia- vagy tökmagot válaszd?

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

A chiamag az elmúlt évek szuperélelmiszere, ami mellett számos más, szintén egészséges alapanyag háttérbe szorult. Ilyen a tökmag is. Na de vajon tényleg egészségesebb a chiamag vagy a tökmagnak sem kell szégyenkeznie? Eláruljuk!

Az igazság az, hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni hogy a chiamag vagy a tökmag az egészségesebb. Egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, egyszerűen különböző egészségügyi előnyökkel rendelkeznek. Lássuk a legfőbb különbségeket, és hogy mikor érdemes chiamagot, és mikor tökmagot fogyasztanod! 

Chiamag fa kanálban
A chiamag több rostot tartalmaznak 

Minden azon múlik, hogy neked mire van szükséged.

Tápanyagok a chiamagban  

Kalória: 140
Fehérje: 4-5 g
Zsír: 9 g
Szénhidrát: 12 g
Rost: 10-11 g  
Magnézium: 111 mg
Kalcium: 212 mg
Cink: 2 mg    
Vas: 2 mg   

A chiamag több rostot tartalmaz 

Ha az a célod, hogy több rostot építs be az étrendedbe, akkor a chiamag a jobb választás. A chiamag kalóriatartalma kissé alacsonyabb, mint a tökmagoké, de rosttartalma jelentősen magasabb.

Egy 30 grammos adag chiamagban 10 gramm rost van, ami a napi szükséglet több mint egyharmadát fedezi. 

A chiamagban található rost segít a jóllakottság érzésében, javítja az emésztést és segít a vércukorszint egyensúlyának fenntartásában. 

A chiamag jó forrása az omega-3 zsírsavaknak is, amelyek javítják a szív- és érrendszer egészségét, csökkentik a gyulladásokat és javítják az agy egészségét. 

Végül, a chiamag több kalciumot tartalmaz, mint a tökmag. A kalcium elengedhetetlen a csontok egészségéhez, és segít a szövetek erősségének és rugalmasságának megőrzésében. 

Tápanyagok a tökmagban  

Kalória: 160 
Fehérje: 9 g 
Zsír: 14 g 
Szénhidrát: 5 g 
Rost: 2 g 
Magnézium: 150 mg 
Kalcium: 15 mg 
Cink: 2-3 mg 
Vas: 2-3 mg 

Fehérje terén a tökmag győzedelmeskedik 

Ha a célod a magasabb fehérjebevitel, akkor ebből a párharcból egyértelműen a tökmag kerül ki győztesként. A magasabb fehérjebevitel segít a sejtszinten történő regenerálódásban. 

Ezen felül magnézium terén is lekörözi a tökmag a chiamagot. Egy 30 grammos adagban 150 milligramm található, szemben a chia 110 milligrammjával.  

A magnézium támogatja az idegek és az izmok működését, valamint szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában és a vércukorszint kontrolljában

Tökmagok sárga kanálban
Fehérje terén a tökmag győzedelmeskedik 

A tökmag fehérjét, magnéziumot és E-vitamint tartalmaz, amelyek gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. 

A chia mag és a tökmag hasonló mennyiségű cinket és vasat tartalmaz. 

Melyiket válaszd? 

A választás teljes mértékben azon múlik, hogy mi a célod, milyen területen szeretnéd támogatni az egészséged a táplálkozásoddal.  

A chiamag magas rost- és omega-3-tartalmának köszönhetően elősegíti a vércukorszint szabályozását, valamint támogatja a szív- és érrendszer, a csontok és az emésztőrendszer egészségét. Ezzel szemben a tökmag különösen értékes a fehérje-, ásványianyag-ellátás, prosztata-egészség, alvásminőség és immunfunkciók szempontjából. 

Tipp a chiamag fogyasztásához

Ne feledd, hogy a chiamag szárazon fogyasztva akár fulladást, gyomor-bélrendszeri panaszokat okozhat. Ezért, ha nem kevered nedves összetevőkkel – például joghurttal vagy salátaöntettel –a készülő ételben, akkor előzetesen áztasd be a szükséges mennyiséget. 

Persze az sem kizárt, hogy mindkettőt beépítsd az étrendedbe.

Forrásunk volt. 

