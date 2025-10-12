Melyik mag egészségesebb: a chia- vagy tökmagot válaszd?

A chiamag az elmúlt évek szuperélelmiszere, ami mellett számos más, szintén egészséges alapanyag háttérbe szorult. Ilyen a tökmag is. Na de vajon tényleg egészségesebb a chiamag vagy a tökmagnak sem kell szégyenkeznie? Eláruljuk!

Az igazság az, hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni hogy a chiamag vagy a tökmag az egészségesebb. Egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, egyszerűen különböző egészségügyi előnyökkel rendelkeznek. Lássuk a legfőbb különbségeket, és hogy mikor érdemes chiamagot, és mikor tökmagot fogyasztanod!

A chiamag több rostot tartalmaznak

Minden azon múlik, hogy neked mire van szükséged.

Tápanyagok a chiamagban Kalória: 140

Fehérje: 4-5 g

Zsír: 9 g

Szénhidrát: 12 g

Rost: 10-11 g

Magnézium: 111 mg

Kalcium: 212 mg

Cink: 2 mg

Vas: 2 mg

Ha az a célod, hogy több rostot építs be az étrendedbe, akkor a chiamag a jobb választás. A chiamag kalóriatartalma kissé alacsonyabb, mint a tökmagoké, de rosttartalma jelentősen magasabb.

Egy 30 grammos adag chiamagban 10 gramm rost van, ami a napi szükséglet több mint egyharmadát fedezi.

A chiamagban található rost segít a jóllakottság érzésében, javítja az emésztést és segít a vércukorszint egyensúlyának fenntartásában.

A chiamag jó forrása az omega-3 zsírsavaknak is, amelyek javítják a szív- és érrendszer egészségét, csökkentik a gyulladásokat és javítják az agy egészségét.

Végül, a chiamag több kalciumot tartalmaz, mint a tökmag. A kalcium elengedhetetlen a csontok egészségéhez, és segít a szövetek erősségének és rugalmasságának megőrzésében.

Tápanyagok a tökmagban Kalória: 160

Fehérje: 9 g

Zsír: 14 g

Szénhidrát: 5 g

Rost: 2 g

Magnézium: 150 mg

Kalcium: 15 mg

Cink: 2-3 mg

Vas: 2-3 mg

Fehérje terén a tökmag győzedelmeskedik

Ha a célod a magasabb fehérjebevitel, akkor ebből a párharcból egyértelműen a tökmag kerül ki győztesként. A magasabb fehérjebevitel segít a sejtszinten történő regenerálódásban.

Ezen felül magnézium terén is lekörözi a tökmag a chiamagot. Egy 30 grammos adagban 150 milligramm található, szemben a chia 110 milligrammjával.

A magnézium támogatja az idegek és az izmok működését, valamint szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában és a vércukorszint kontrolljában.

A tökmag fehérjét, magnéziumot és E-vitamint tartalmaz, amelyek gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek.

A chia mag és a tökmag hasonló mennyiségű cinket és vasat tartalmaz.

Melyiket válaszd?

A választás teljes mértékben azon múlik, hogy mi a célod, milyen területen szeretnéd támogatni az egészséged a táplálkozásoddal.

A chiamag magas rost- és omega-3-tartalmának köszönhetően elősegíti a vércukorszint szabályozását, valamint támogatja a szív- és érrendszer, a csontok és az emésztőrendszer egészségét. Ezzel szemben a tökmag különösen értékes a fehérje-, ásványianyag-ellátás, prosztata-egészség, alvásminőség és immunfunkciók szempontjából.

Tipp a chiamag fogyasztásához Ne feledd, hogy a chiamag szárazon fogyasztva akár fulladást, gyomor-bélrendszeri panaszokat okozhat. Ezért, ha nem kevered nedves összetevőkkel – például joghurttal vagy salátaöntettel –a készülő ételben, akkor előzetesen áztasd be a szükséges mennyiséget.

Persze az sem kizárt, hogy mindkettőt beépítsd az étrendedbe.

