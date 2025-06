Most már hivatalosan is megkezdődött a nyári szezon, ezzel együtt pedig a vendéglátóhelyek is szép számmal várják a nyaralókat. Arról már korábban írtunk, hogy mennyibe fog kerülni idén egy lángos, de most már egyre inkább kezd kirajzolódni az is, hogy a tipikus strandos ételekért mennyit kell fizetnünk!

Beindult a büfészezon: bárhova megy az ember, mélyen a zsebébe kell nyúlnia

Az inflációs hatások következtében lehetett számítani az áremelkedésre. Horváth Zoltán, a Food Truck Show alapítója szerint:

Közepes minőségben akár 3000 forintért lehet enni és mellé inni valamit, egy kimagasló minőségű street food fogás, és mellé egy sör, fröccs, vagy limonádé 5000 forint.

Hamburger ára

A hamburger az egyik leginkább népszerű, nyaralós étel, amit sokan kérnek ki a büfékből. Idén már átlagosan 2900-3500 forint között van egy jobb minőségű burger ára, és ehhez akkor még se krumpli, se szósz, se ital nem járt.

Lángos ára

Hasonlóan nagy kedvenc a lángos, amiből már 1000 forint alatt nemigen fogunk találni 2025 nyarán, hiába kérjük feltét nélkül.

Egy fővárosi helyen 2900-4900 forint között mozog az ára feltéttől függően, de a Balatonon se sokkal jobb a helyzet: egy sajtos-tejfölösért elkérnek akár 2500 forintot is.

Fagylalt ára

Az idei fagyiárak 500 forintról indulnak, az alatt már nagyon kevés helyen kapni gombócot. Ez leginkább a lokációs vagy a silány minőség miatt fordulhat elő, de egy minőségi fagylaltozó gombóca már 550-650 forint körül van. Ez leginkább a drasztikus alapanyagár-növekedés miatt van.

Ezek a számok azt jelentik, hogy egy étel-ital páros rendelése fejenként 3000-5000 forintba kerül, ami egy négytagú családnál, közel 20 000 forint.

A vendéglátóiparnak sem könnyű

Nehezek a körülmények, de nem lett sokkal rosszabb, mint tavaly, sőt. A munkaerőpiacon kifejezetten jók a kilátások. Ez a szegmens izgalmas a fiatalok körében. A fesztivál jellegű munkahelyeken, a szezonális munkára vágyó, jellemzően tanuló, kezdő munkavállalók sokan jönnek – Horváth Zoltán.

A fogyasztási hajlandóság egyébként nem romlott, sőt, enyhe emelkedés is tapasztalható.

