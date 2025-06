Ennyit kell fizetnünk idén egy lángosért a Balatonnál

A nyári szezon beköszöntével újra megtelnek a strandok, és elindul a Balatonhoz tartó tömeg. A strandoláshoz hozzátartozik a lángos is, melyért idén még mélyebbre kell nyúlni a zsebünkben. A vendéglátóhelyeken várhatóan 8–10 százalékos áremelkedéssel találkozhatunk, ami szinte minden népszerű strandételt érint – a lángostól a főtt kukoricán át egészen a fagylaltig.

Már az előszezonban is érzékelhető volt a drágulás: egyes büfékben akár 3000 forintot is elkérnek egy lángosért, és a főtt kukorica ára is 1100 forint körül kezdődhet.