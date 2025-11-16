Megnyíltak Budapest nagy karácsonyi vásárai: a Vörösmarty Classic Xmas és az Advent Bazilika. Az árak nem meglepő módon idén sem kúsztak lejjebb, továbbra is a külföldi turistákra van szabva majdnem minden.

Arról már írtunk korábban, hogy az árstop a karácsonyi vásárokat sem kerülte el, ugyanis fix áras menüvel, és maximalizált árú népszerű fogásokkal is lehet találkozni. Azonban a Telex.hu felmérte mi a helyzet a többi, klasszikus étel árát tekintve. Azt elmondhatjuk, hogy idén sem magyar ember pénztárcájára vannak szabva az árak.

Íme a budapesti karácsonyi vásárok árai: úgy néz ki, idén is csak nézelődni megyünk

A már megszokott kézműves termékeket kínáló árusok mellett természetesen a kolbászt, lángost, forró boralt kínáló helyek száma is szép számmal jelen van.

Egy ételért átlagosan 4000-6000 forintot kell fizetni, ami külföldiként egy tradicionális magyar ételért kicsit sem vészes árazás, viszont magyar szemmel nézve egy-két tétel azért megkérdőjelezhető.

A marhapörkölt és krumpli párosa például 9000 forint, ami kicsit túlzónak hathat. Persze a kitelepülés költségeit, hétvégi és esti munkavégzés és az, hogy egy hónap alatt kell megkeresni a profitot rányomja a bélyeget az árakra. A kézműves kolbász óriás bagettben 7200 forint, míg a tépett húsos szendvics hasábbal 8100 forintba kerül.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a tavalyi árakhoz képest nem drágultak az ételek, csupán az infláció mértékével (1,5 százalékkal).

Maximalizált áron juthatunk hozzá a lángoshoz, a töltött káposztához és kolbászhoz, kenyérrel, mustárral.

1500 forintért már kapni forralt bort, amit persze egy felessel megfejelt változattal akarnak eladni.

Nagy kedvenc a 4500-5500 forintos gulyás és a 6900 forintos grilldog is a külföldiek körében.

Néhány étel ára:

marhapörkölt – 6500-6800 Ft

sült kolbász – 5500–5700 Ft

burgerek – 4700 Ft-tól

sima lángos – 2000 Ft, sajtos-tejfölös – 3200 Ft, turbózott – 4900 Ft-ig

kürtős kalács – 2800 Ft, ízesítve/töltve 3300-4500 Ft

rétesek – 1900-2000 Ft

nutellás palacsinta – 3200 Ft

Emellett találkozhatunk 4900 forintos dubaji csokis lángossal és 3500 forintos nutellás lángossal is.

Néhány ital ára:

forró tea 3dl – 900-1300 Ft, rummal 2200-4500 Ft

forró csoki – 1700-3500 Ft, alkohollal – 2900-6800 Ft

ásványvíz – 850 Ft

kávé – 1100-1250 Ft

borsodi sör – 1500-1800 Ft

bor decije – 800 Ft

Az Advent Bazilika január 1-jéig tart nyitva, naponta 11:00 és 22:00 között, pénteken és szombaton pedig 23:00 óráig. Az ünnepi időszakban, karácsonykor és újévkor a nyitvatartás módosul. A Vörösmarty téri vásár szintén 11:00-kor nyit, azonban korábban, 21:00 órakor zár, pénteken és szombaton pedig 22:00-kor, és itt is változhat a menetrend az ünnepnapokon. A kisvasút hétköznap 14:00 és 20:00, hétvégén pedig 11:00 és 20:00 között közlekedik a téren.

