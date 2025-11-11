Ennyiért ehetünk idén a budapesti karácsonyi vásárokban: nem adhatják csillagászati áron a lángost és a forralt bort

A karácsonyi vásárok forgataga semmihez sem fogható ünnepi hangulattal csábít - a kellemes időtöltést azonban az elmúlt években igencsak rányomta a bélyegét, hogy mennyire megdrágultak ezek a vásárok, különösen az ételek árai szálltak el. Idén szerencsére ez változik, és számos kedvező áru fogással lakhatunk jól a zimankós időben. A welovebudapest.hu cikkéből megtudhattuk, a 2025-ös ünnepi időszakban milyen árakon falatozhatunk Budapest legnagyobb karácsonyi vásáraiban.

1600 Ft-os fogások és maximalizált áras ételek a budapesti vásárokban

A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas vásárokat valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, de ha az elmúlt években elriasztottak ezek a helyek az áraikkal, most érdemes nekik egy új esélyt adni. A cél ugyanis a minőségi és megfizethető gasztronómiai felhozatal biztosítása volt.

Ennek részeként az előző években megszokott módon mindkét helyszínen, minden nagykonyhánál gondoskodni fognak róla, hogy folyamatosan legyen egy-egy olyan étel, amelyet 1600 Ft-os fix áron lehet megvásárolni.

Ezen felül az árstop a vásárokat sem kerüli el, maximalizálják ugyanis a legnépszerűbb fogások árát: ezek közé tartozik a sima lángos, a sajtos tejfölös lángos, a töltött káposzta, a kolbász kenyérrel és mustárral és a forralt bor.

Az sem fog ráunni a kínálatra, aki minden héten ellátogat valamelyik vásárba, ugyanis a tavalyi év után visszatérnek a nagysikerű gasztrohétvégék.

Ezeken a hétvégéken már 2000-2500 Ft-tól lehet ételeket kapni.

Tematikus gasztrohétvégék a budapesti karácsonyi vásárokban A tematikák így alakulnak sorban: 1. Libaételek, 2. Disznó-csülök, 3. Halak, 4. Édességek, 5. Pörkölt és gulyás, 6. Töltött káposzták, 7. Alkoholos ételek. Az Advent Bazilikánál január 1-én Lencsenappal köszönthetjük az újesztendőt.

Forrásunk volt.