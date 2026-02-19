Család

2026.02.19.

Ezek a brit királyi család kedvenc ételei – Rántotta és hagyományos angol fogások is vannak köztük

A brit királyi családot mindig is nagy érdeklődés övezte, étkezési szokásaik pedig kiemelten érdekesek, hiszen ezek részben az etikett szabályaira és a szigorú királyi hagyományokra épülnek. Ha kíváncsi vagy arra, hogy a királyi család egyes tagjainak melyik étel a kedvence, akkor olvass tovább!

A brit királyi család minden tagjának megvan a maga kedvence, ha ételekről van szó. Vegyük sorra, mi a kedvence fogása III. Károly brit királynak, feleségének, Kamilla Királynénak, Vilmos hercegnek és feleségének, Katalinnak, de emlékezzünk meg II. Erzsébet brit királynő étkezési szokásairól is. Lássuk, kinek mi a kedvence!

Katalin és Vilmos herceg
Ezek a brit királyi család kedvenc ételei
Kattints a képre, és nézd meg, milyen ételek tartoznak a brit királyi család kedvenc fogásai közé!

Szigorú szabályok az étkezésben is

A királyi családnak nem csak viselkedésbeli szabályoknak kell megfelelnie: étkezésüket illetően sem engedhetnek meg maguknak bármit. Korábban írtunk már rendhagyó étkezésükről, étkezésbeli babonájukról, és arról is, milyen ételek azok, amiket nem ehetnek nyilvánosan.

Címlapkép: Arthur Edwards - WPA Pool/ Getty Images

