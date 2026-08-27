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2026.08.27.

115 év után véget ér a bonyhádi zománcgyár története

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Bezár Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára. A bonyhádi EMA-LION felszámolás alá került, a nagyjából 150 dolgozót pedig a következő időszakban bocsáthatják el. Ezzel egy több mint egy évszázados magyar ipartörténeti korszak zárul le.

A jellegzetes piros lábasok, zománcos bögrék és fazekak generációk konyháiban voltak jelen. Most azonban végleg bezár az a bonyhádi üzem, amely ezeket a termékeket évtizedeken keresztül gyártotta.

Zománcozott edény
115 év után véget ér a bonyhádi zománcgyár története
A képet a Chat GPT 5.0-val készítettük

Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. néhány napja felszámolás alá került. A hírt a Vasas Szakszervezeti Szövetség erősítette meg, ami szerint a vállalat pénzügyi helyzete az utóbbi időszakban kritikussá vált. Több munkavállaló csak részben kapta meg a fizetését, mások pedig egyáltalán nem jutottak hozzá munkabérükhöz.

Egy 1909-ben kezdődött történet ér véget

A bonyhádi zománcgyárat 1909-ben alapították. Az üzem az elmúlt több mint 115 évben számos átalakuláson ment keresztül, de Bonyhád egyik meghatározó ipari vállalata és foglalkoztatója maradt.

A gyár története kezdetben nem is kizárólag az edénygyártásról szólt: később vált a zománcozás és a háztartási edények készítése a fő profiljává. Az évtizedek alatt a bonyhádi termékek a magyar háztartások jól ismert darabjaivá váltak.

Különösen a klasszikus piros zománcos lábas vált ismertté, de bögrék, fazekak és más háztartási edények is készültek az üzemben. A gyár bezárásával Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára szűnik meg.

Zománcozott edények
115 év után véget ér a bonyhádi zománcgyár története
forrás

A dolgozók sorsa most a legfontosabb kérdés

A felszámolási eljárás következő fontos lépése a felszámolóbiztos kijelölése lesz. Ő veszi át a vállalat irányítását, és az ő feladata lesz többek között az elmaradt bérek, a felmondási időre járó összegek és a végkielégítések rendezése is.

A gyár közel 150 munkavállalóját érinti a bezárás. A Vasas szakszervezet tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a dolgozók a lehető legkedvezőbb feltételekkel kerüljenek ki a megszűnő vállalattól, miközben a környékbeli munkalehetőségeket is felmérik.

Bonyhád önkormányzata szintén segítséget ígért. Filóné Ferencz Ibolya polgármester szerint a térségben jelenleg munkaerőhiány van, ezért az elbocsátott dolgozók számára lehetnek új munkalehetőségek a környék vállalatainál.

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